Nadal teniszleckét adott, ütőjét törte a szülinapos

Alakul az idei első csúcstalálkozó Rafa Nadal és Novak Djokovic között a monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán. A spanyol kiütötte Alexander Zverevet a 20. születésnapján, a szerb lassan javuló formát mutatva győzött Pablo Carreno Busta ellen. A világelső Andy Murray kiesett, de csak pénteken dönti el, hogy pályára lép-e Budapesten a jövő héten.

Amikor Andy Murray kikapott csütörtökön a Rolex Masters nyolcaddöntőjében Albert Ramos-Vinolastól, a magyar teniszszurkolók dörzsölhették a kezüket. Egy nappal korábban úgy tűnt, hogy a világranglistát vezető skót akkor indul a jövő heti, budapesti ATP-tornán, ha nem játszik elég meccset Monte-Carlóban. A némiképp váratlan vereség (4:0-ra vezetett a 3. szettben) után azonban úgy nyilatkozott, egyelőre nem döntött, mit csinál a május 7-én kezdődő madridi versenyig. Lehet, Barcelonába megy, Budapest is opció, de most az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy kihasználja az időt és keményen dolgozik, tart egy gyors alapozást.

Úgy érzi, arra van a legnagyobb szüksége, hogy az erőnlétét, a kondícióját javítsa, mert a sérült könyöke miatt az elmúlt időszakban nem tudott teljes értékű munkát végezni. A kérdés tehát úgy szól, hogy több mérkőzésre, vagy kemény munkára van-e inkább szüksége a Roland Garrosra készülve.

Sok ideje nem maradt a válasszal, ő is tudja, hogy péntek estig döntenie kell, de előbb alaposan átbeszéli a szakmai stábja tagjaival. Nem javítja Budapest esélyeit, hogy vasárnap, Angliában maratonit fut a 60 éves apósa és szeretne mellette lenni, támogatni őt, de futni biztos nem fog.

Andy Murray magyarországi szereplése tehát továbbra is bizonytalan, viszont lesz két olyan teniszező a budapesti 32-es mezőnyben, aki negyeddöntős Monte-Carlóban. Az argentin Diego Schwartzmanról és a francia Lucas Pouille-ról van szó. Utóbbi akár messzebbre is eljuthat, mert a felső ágon, a skót mellett a 3. kiemelt Stan Wawrinka is elvérzett csütörtökön, így a svájcit búcsúztató, Pablo Cuevas vár Pouille-ra.

Marin Cilic és Tomas Berdych mérkőzését figyelve a VIP-teraszról, feltűnt, hogy Marián Vajda nagy beszélgetésben van valakivel. A téma egyértelműen Novak Djokovic volt, mi a baj, miért nem megy neki, mi hiányzik. Az ismeretlen tanácsadó azt bizonygatta a szerb edzőjének, hogy a tenisz történetének legjobb adogatás fogadója nem állhat bizonytalankodva az alapvonalon, a szervát várva, arra tippelgetve, hova jön majd a labda. Felajánlotta, hogy olyan videoelemzést készít Mariánnak, ami minden kérdésre választ ad. Többféle szempont alapján kategorizálja az ellenfelek adogatásait, és ennek segítségével Djokovic újra a legjobb lehet.

A nap rangadójának Rafa Nadal és Alexander Zverev találkozója ígérkezett. Korábban kétszer mérkőztek: tavaly, Indian Wellsben meccslabdáról fordítva, az idei Australian Openen ötjátszmás csatában győzött a mallorcai. Salakon először kerültek össze. Az újabb párbajból teniszlecke lett.

„Komoly tesztre, kemény csatára készültem. Úgy mentem fel a pályára, hogy ha nem játszom jól, akkor veszíthetek - kezdte az értékelést Nadal. - De sokkal jobban, agresszívabban, intenzívebben teniszeztem az elejétől kezdve, mint szerdán. Ezt a szintet végig tudtam tartani. A tenyeresem hatékonyabban működött, nagyobbakat adogattam és közelebb játszottam az alapvonalhoz. Ő talán nem erre számított azután, hogy szerdán szenvedtem, neki pedig nagyon jól ment. Meglephette az intenzív játékom"- magyarázta Rafa Nadal, aki azért gyorsan hozzátette, hogy nem szabad messzemenő következtetést levonni ebből a 6:1, 6:1-ből, Zverev bármikor képes nyerni bárki ellen.

A német mindenesetre nehezen viselte a megpróbáltatást, hogy nem talált fogást Nadalon, hiába próbálkozott. Amikor a 2. játszmában 3:0 lett, a székéhez sétálva előbb könyörtelenül földhöz vágta az ütőjét, majd a biztonság kedvéért ketté törte a térdén. Április 20-án, a 20. születésnapján nem ilyen akcióra készült. Most szembesülhetett vele milyen az, amikor Rafa Nadal jól játszik salakon. Az emberen könnyen úrrá lesz a tehetetlen düh, az elveszettség, a kilátástalanság érzése.

Eredmények, nyolcaddöntő:

Djokovic (szerb, 2.)-Carreno (spanyol, 13.) 6:2, 4:6, 6:4

Schwartzman (argentin)-Struff (német) 6:3, 6:0

korábban:

Ramos-Vinolas (spanyol, 15.)-Murray (brit, 1.) 2:6, 6:2, 7:5

Cuevas (uruguayi, 16.)-Wawrinka (svájci, 3.) 6:4, 6:4

Nadal (spanyol, 4.)-A. Zverev (német, 14.) 6:1, 6:1

Cilic (horvát, 5.)-Berdych (cseh, 9.) 6:2, 7:6 (7-0)

Goffin (belga, 10.)-Thiem (osztrák, 6.) 7:6 (7-4), 4:6, 6:3

Pouille (francia, 11.)-Mannarino (francia) 3:0-nál Mannarino feladta



A negyeddöntő párosítása: Ramos-Vinolas - Cilic, Cuevas-Pouille, Schwartzman-Nadal, Goffin-Djokovic