Kenderesi Tamás világranglista-harmadik idővel nyert

Amint az várható volt, a debreceni úszó országos bajnokság első napján a férfi 200 pillangó hozta a legnagyobb csatát, amelyet Kenderesi Tamás nyert meg a világ idei harmadik legjobb eredményével. Top 10-es idővel győzött Bernek Péter 200 háton, míg 1500 gyorson a Kapás Boglárka mögött második Késely Ajna kiharcolta a vb-csapattagságot.

Gyurta Gergely 800 gyorson aratott sima győzelmével kezdődtek a debreceni országos bajnokság döntői, majd Kapás Boglárka diadalmaskodott 1500 gyorson – mindkettő papírforma eredmény.

„Szerettem volna 16 percen belülre kerülni, de ma nem sikerült. Egy-két dolog nem úgy jött össze, sok mindentől függ, hogy 1500-on hogy érzi magát az ember – most ennyi sikerült, de azért nem vagyok bánatos" – mondta Kapás Boglárka.

Gyurta Gergely arra panaszkodott, hogy hetekkel korábban vírusfertőzéssel kórházba került, és még nem nyerte vissza az erejét. „A visszatérés után túl hamar akartam utolérni magam, az az extra erőkifejtés is visszaütött, ez látszott most is, 7:51 a legjobbam, ez a 7:55 úgy ahogy megfelel, de ennél többet akartam. Most a négyszáz vegyes a lényeg, nem tudom, mennyire leszek jó, az a tét, hogy Bernek Peti jobbat tud-e jönni nálam."

Hosszú érem nélkül maradt

Igazán örömteli, hogy a leghosszabb távon kiharcolta a vb-részvételt Késely Ajna: a Kőbánya SC 16 esztendős junior Európa-bajnoka jobb időt úszott Hosszú Katinka korábbi eredményénél, így teljes jogú csapattagként készülhet a nyári csúcseseményre.

„Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megúsznom a szintet, és 1500-on bekerültem a csapatba. Erről álmodtam, sikerült, ennél többet nem kívánhattam mára" – lelkendezett Késely Ajna.

Katinka ezen a távon harmadik lett, majd akárcsak három éve, most is elindult az összes számban – más kérdés, hogy míg 2014-ben júniusban volt az ob, a felkészülés hajrájában, most, a tavasz közepén még teljesen már leterheltségi állapotban vágott neki az újabb és újabb számoknak. Így aztán a lelátót csaknem teljesen megtöltő közönség hiába várta az aranyhalmozást: a háromszoros olimpiai bajnok az első nap egyetlen számban sem győzött, 200 mellen lett ezüstérmes, míg 1500 gyorson és 200 háton bronzot szerzett, 50 gyorson negyedikként, 200 pillangón pedig nyolcadikként zárt.

Háton Burián Kata lett az első, és ezzel bebiztosította helyét a vb-csapatban (Katinka mellett), 200 pillangón ugyanakkor Jakabos Zsuzsanna nyert, de nem tudott javítani eddigi A-szintjén, így itt a mögötte célba érő Szilágyi Liliána és Hosszú Katinka úszhat a vb-n (Katinka erről később dönt, ha mégsem indul, Jakabos következik a sorban).

„Maga az úszás rendben volt, délelőtt is jól éreztem, este is, könnyednek éreztem mindent, de ennél mindenképp jobb időre számítottam, mert ezzel a 2:08-cal nem sokra megyek a vb-t illetően. Egyébként úgy vagyok vele, hogy abban a számban indulok, ami marad – és persze mindent beleadok, hogy a maximumot hozzam most is, később is" – nyilatkozta Jakabos Zsuzsanna.

Ötven gyorson Molnár Flóra vitte el a pálmát, míg 200 mellen némi meglepetésre a miskolci Vécsei Réka nem csupán Hosszút, de a címvédő Sebestyén Dalmát is megelőzte.

Cseh László 4. lett 200 pillangón

A férfiaknál győzött az idősebbik Gyurta fivér is, Dániel 2:10-en belüli idővel húzta be a 200 mellet, bár így sem volt teljesen elégedett.

„Tekintettel arra, hogy Rió után tartottam három hónap pihenőt, edzőt váltottam, elkezdtünk egy teljesen új módszer szerint dolgozni, mondhatom, hogy elégedett vagyok. Nagyon sok új dolgot tanultam, ami részben vissza is jött, viszont itt, az utolsó ötven egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, semmilyen szempontból, azaz mondhatom, nagyon sok van még ebben az úszásban" – mondta.

200 pillangón Kenderesi Tamás a világ idei harmadik legjobb idejével ért a célba, mögötte két ifjú trónkövetelő, Milák Kristóf és Tekauer Márk végzett dobogós helyen, Cseh László némi meghökkenésre negyedik lett, igaz, a tavalyi világranglista-első ideje okán az ő csapattagságát nem fenyegette veszély.

„Most nyertem a leggyorsabb idővel az országos bajnokságot, és erre a címemre vagyok a legbüszkébb a három közül. Korábban túledzettem magam, legyengült a szervezetem, elkaptam egy vírust, negyvenfokos lázam volt, minden erőm elment. Azelőtt úgy gondoltam, 1:53.9-es időt fogok itt úszni, ez kábé a világranglista első helye lenne most majdnem, de ennyi kihagyás után ennek az 1:54 végének is örülök" – mondta Kenderesi Tamás.

Cseh László nem volt boldog, mert elmondása szerint nincs meg a technika, nem megy úgy a pillangózás. „Persze, volt egy nagyon hosszú szünet, ezek után januárban úgy kezdtem el, hogy egyáltalán edzésre alkalmas állapotba kellett hoznom magam, utána jött az, hogy el kell érni azt az állapotot, amikor jöhet a szuperterhelés. Az állóképesség már megvan, a technika még nincs, többet kell most versenyeznem, hogy ismét ráérezzek a ritmusra. Baj nincs, két éve sem mentem ennél jobban ilyenkor, de most úgy vagyok vele, mégiscsak egy országos bajnokság volt ez, ahol negyedik lettem, ami azért böki a csőröm."

Bernek Péter visszatért

Ötven gyorson a rutin diadalmaskodott az ifjonti hév felett (ha két századmásodperccel is), a győri belharcból ugyanis Takács Krisztián került ki győztesen klubtársa, Lobanovszkij Maxim előtt (ők ketten szintén vb-résztvevők).

„Amióta Gyertyánffy Tamás Győrbe került, egy teljesen új, minden korábbitól eltérő felkészülést csinálunk. Kicsit nagyképűen mondhatom, attól nem feltétlenül kellett tartanom, hogy ketten is megelőznek, viszont amikor Banska Bystricában 23.01-es időt jöttem nemrég, éreztem, hogy azért picit vissza kell venni a terhelésből, mert azért leégni semmiképp sem akartam. Az, hogy nyertem, és egy normálisabb 22-es időt úsztam, jó érzés, viszont tudom, ez az idő egy világbajnokságon semmire sem jó, azaz folytatni kell azt a munkát, amit elkezdtünk" – vélte Takács Krisztián.

200 háton Bernek Péter régi önmagára emlékeztető úszással utasította maga mögé Telegdy Ádámot, ráadásul 1:57-en belüli, a világranglista kilencedik helyére jó idővel.

„Visszatértem. Már a múlt heti sem volt rossz, de ez most tényleg jól sikerült. Az van bennem, hogy nyáron az országos csúcs sem lesz biztonságban, mert megint nagyon akarom a kétszáz hátat. És persze a négyszáz gyors és a négyszáz vegyes is célkeresztben van" – mondta Bernek Péter.

A napot záró 4x100-as mix gyorsváltóban a klub történetének első nagypályás bajnoki aranyérmét ünnepelhették az Érd fiataljai.

Az 1. nap bajnokai, férfiak

50 m gyors: Takács Krisztián (Győr) 22.39

800 m gyors: Gyurta Gergely (UTE) 7:55.85

200 m hát: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 1:56.69

200 m mell: Gyurta Dániel (UTE) 2:09.72

200 m pillangó: Kenderesi Tamás (Pécs) 1:54.89

Nők

50 m gyors: Molnár Flóra (Délzalai Vízmű) 25.41

1500 m gyors: Kapás Boglárka (UTE) 16:04.19

200 m hát: Burián Katalin (Eger) 2:09.85

200 m mell: Vécsei Réka (Miskolc) 2:28.61

200 m pillangó: Jakabos Zsuzsanna (Győr) 2:08.06

Mixed

4x100 m gyorsváltó: Érd (Milák Kristóf, Jánosi Kristóf, Barócsai Petra, Joó Sára) 3:33.34.