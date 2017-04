Berki Krisztián ezüstérmet nyert lólengésben a tornászok Kolozsváron zajló Európa-bajnokságán. Egy furcsak hiba miatt fosztották meg az aranytól. Dévai Boglárka ugrásban lett harmadik. Kovács Zsófia hatodik helyen végzett felemáskorláton.

Dévai Boglárka bronzérmet nyert ugrásban a tornászok Kolozsváron zajló Európa-bajnokságán. A szombathelyi Haladás VSE 17 éves versenyzője 14,316 pontot kapott. A döntőt a francia Coline Devillard nyerte 14,466 ponttal, ezüstérmes a brit Ellie Downie lett 14,350 ponttal.

Downie-t harmadikként szólították, és két gyakorlatának bemutatása után átvette a vezetést. Őt követte Dévai, aki egészen az utolsóként szólított Devillard produkciójáig a második volt, majd egy helyet hátracsúszott. Ezen a szeren magyar tornásznő legutóbb 1998-ban állt Eb-dobogón. A döntő másik magyar résztvevője, Kovács Zsófia hatodikként zárt 14,199 ponttal.

Dévai Boglárka Forrás: MTI/EPA/Mircea Rosca

Dévai pénteken egyéni összetettben 24. lett, míg Kovács ezüstérmet nyert. A szombati versenynapon a magyar női tornászok közül már csak Kovács érdekelt, aki ott lesz a felemáskorlát döntőjében is.

Berki Krisztián 14.900 ponttal a második helyen végzett a lólengés döntőjében, amit az orosz David Beljavskij nyert meg 15.100 ponttal.

A hatszoros Európa-bajnok Berki a selejtező után a döntőben is a 6,2-es kiindulópontszámú gyakorlatát mutatta be. Mivel a produkciója ezúttal is remek volt, a zsűritől 15,200 pontot kapott, amivel aranyérmet nyert volna, de mivel háromtizedes büntetéssel - úgynevezett semleges levonással - sújtották, az így kialakult 14,900 pont pedig csak az ezüsthöz volt elég.

A 2012-es londoni olimpia bajnokát azért büntették meg, mert nem kezdte el harminc másodpercen belül a gyakorlatát. Mivel csupán két-három másodperccel lépte túl az előírt időhatárt, Sóvágó Lajos szövetségi kapitány szóbeli óvással élt, amit elutasítottak, de a magyar küldöttség írásban is fellebbez a döntéssel szemben. Valószínűsíthető, hogy az indítóóra és a gyakorlat idejét mérő óra nem volt szinkronban.

Berki Krisztián hibátlan gyakorlattal lett második Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Asanka Brendon Ratnayake

A magyar klasszis a döntő után az M4 Sport riporterének azt mondta, hogy nem érezte, hogy kicsúszott volna az időből, később pedig azt mondták neki, hogy az az óra, ami a versenyzők számára a pódiumra lépésig hátralévő időt mutatja, a tévéközvetítés miatt indult el korábban.

A pénteken női egyéni összetettben remeklő és ezüstérmet szerző Kovács Zsófia a felemáskorlát döntőjében rontott, így 13,100 ponttal csak hatodik lett. Az aranyérmet a belga Nina Derwael szerezte meg 14,633 ponttal.