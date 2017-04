Edzés közben halt meg Michele Scarponi, 37 éves olasz kerékpárversenyző, miután elgázolta egy teherautó - írja a BBC. Két gyermeket és egy feleséget hagyott hátra.

Az Astana csapatának versenyzőjét a klub tájékoztatása szerint otthona, Filottrano közelében érte a halálos kimenetelű baleset.

Scarponi 2011-ben megnyerte a Giro d'Italai körversenyt, miután Alberto Contadortól elvették a győzelmet. Pénteken még a Tour of the Alps negyedik szakaszán indult, a hétfői első szakaszt meg is nyerte.