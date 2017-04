Megnyílt az út Szabó Bence előtt a MOB elnöki posztjáért

A Magyar Olimpiai Bizottság hétfői rendkívüli közgyűlésén több ponton módosították a szervezet alapszabályát. Ennek értelmében már nem csak az ötkarikás sportági szövetségek küldöttei választhatók a MOB vezető tisztségviselőjének.

Borkai Zsolt elnök decemberben az MTI-nek jelentette be, hogy a - jövő keddi - tisztújításkor újra harcba indul a posztért, a módosítással pedig Szabó Bence, korábbi MOB-főtitkár előtt is megnyílt a lehetőség, hogy elnökjelölt legyen. Az olimpiai bajnok kardvívó az elnökség meghívása alapján MOB-tag - emellett további sportszervezetek, önkormányzatok is delegálhatnak tagot a MOB-ba.

Szabó Bence: Az elnöki pályázatomat nem a bosszúvágy vezérli Május 2-án, kedden tartja tisztújító közgyűlését a Magyar Olimpiai Bizottság, amelynek elnöki posztjára a jelenleg regnáló Borkai Zsolt mellett a testület volt főtitkára, Szabó Bence és a világbajnok párbajtőrvívó, Kulcsár Krisztián pályázik. Borkai Zsolt elnök 2016 őszén jelentette ki, hogy a továbbiakban nem kíván Szabó Bencével együtt dolgozni, a felek közös megegyezéssel váltak meg egymástól.

Szintén jelezte kandidálási szándékát Kulcsár Krisztián világbajnok párbajtőröző, a Nemzetközi Vívó Szövetség versenyigazgatója.

A közgyűlést megelőzően Szabó Bence megerősítette az MTI-nek, hogy pályázik elnöknek, Kulcsár Krisztián pedig azt mondta, már be is nyújtotta pályázatát.