A Magyar Sportlövő Szövetség (MSSZ) keddi tájékoztatása szerint hosszas tárgyalások után dőlt el, hogy a helyszín ismét a nyugat-magyarországi város lesz, ahol a tavalyi, olimpiai kvalifikációs Eb is zajlott.

Az MSSZ egyúttal azt is jelezte, hogy a 2020-as kvalifikációs Eb-re is pályázik, és arról állapodott meg Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével, hogy sikeres kandidálás esetén azt a kontinensviadalt is a város látja vendégül.

A jövő évi 10 méteres viadalra február 26. és március 6. között kerül sor.

A tavalyi, győri Eb-n a magyar válogatott 13 érmet és három olimpiai kvótát szerzett a riói játékokra.