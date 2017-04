Visszatért Cseh László régi nagy riválisa

Ryan Lochte, a hatszoros olimpiai bajnok amerikai úszó először versenyzett azóta, hogy a tavaly nyári, Rio de Janeiró-i játékok alatt okozott botrányért 10 hónapos eltiltást kapott.

A 32 éves Lochte egy korosztályos masters-viadalon indult Riverside-ban, ahol az első nap 100 yardos mellúszásban második lett, megnyerte ugyanakkor a 200 yardos vegyes döntőjét.

Eltiltásáról az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága (USOC) és az ország úszószövetsége közösen döntött, a fegyelmi ítélet előzménye pedig az a botrány volt, amelyet az úszó a brazíliai olimpián váltott ki három versenyzőtársával együtt.

Lochte azt állította, hogy augusztus 15-én Rióban őt és társait fegyverrel rabolták ki, amikor taxival egy buliról az olimpiai faluba tartottak. Később azonban videofelvételek alapján kiderült, hogy valójában ők randalíroztak, megrongáltak egy benzinkutat és összetűzésbe kerültek az alkalmazottakkal.

Mint főkolompost őt tíz, a másik hármat egyformán négy hónapra tiltották el. Emellett Lochte elveszítette azt a 100 ezer dolláros jutalmat, amelyet a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként szerzett riói aranyéremért kapott volna. A USOC és az úszószövetség havi támogatását is megvonták tőle a szankció idejére, továbbá az olimpiai válogatott edzőközpontjait sem használhatta, nem mellesleg pedig 20 óra közhasznú munkára is kötelezték.

A ballépés után Lochte elveszítette több korábbi szponzorát, de büntetése lejártának közeledtével már most új támogatókra lelt. Az úszó eltiltása június 30-án jár le, és tervei szerint először augusztus elején versenyez ismét, amikor is a Long Island-i US Openen áll rajthoz. Mindez azt jelenti, hogy nem lesz ott a budapesti vizes vb-n.