Magyarországon is mindenkit elintézett a Klicskót kiütő Joshua

A 2012-es Bocskai István amatőr ökölvívóversenyen szupernehézsúlyban az az Anthony Joshua győzött, aki szombat éjszaka Londonban kiütötte Vlagyimir Klicskót, és 19. profi meccsén 19. győzelmét aratta.

Öt évvel ezelőtt a Civishir.hu így írt a debreceni verseny után a brit bunyósról: "Anthony Joshua nevét is tessék megjegyezni! A kétméteres angol fiatalember a legendás Lennox Lewist idéző boksszal seperte be a Bocskai elsőségét a szupernehézsúlyban, mégpedig úgy, hogy az elődöntőben az orosz Európa-bajnokot verte meg, a döntőben pedig egy 150 kilós üzbég »medvét« iskolázott le. No persze Joshua nem a semmiből jött Debrecenbe, a legutóbbi világbajnokságon ezüstérmet szerzett. Az olimpia után a nevét keressük a profik között, vélhetően a világbajnokok névsorában."

Még a Bocskai-verseny előtt azt nyilatkozta, hogy felkészülésként fogja használni a debreceni tornát, és reméli, hogy legyőzi a kubai, orosz és kelet-európai ellenfeleit: