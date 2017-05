Magnus Carlsen meglepte a sakkvilágot: új külső, erőtlen játék

Rangos tornákban gazdag hónapot zárt a sakkozás, három szuperverseny, az amerikai bajnokság, nyílt versenyek küzdelmeit, játszmáit követhettük nyomon. A viadalok bővelkedtek meglepetésekben, a legnagyobb szenzációt az örmény Levon Aronjan tornagyőzelme jelentette, a 4. GRENKE Chess Classic versenyt másfél pontos előnnyel nyerte meg az amerikai Fabiano Caruana és a háromszoros világbajnok norvég Magnus Carlsen előtt. A Rigában megrendezett 18. női Európa-bajnokságról Hoang Thanh Trang és Gara Anita továbbjutott a jövő évi kieséses rendszerű világbajnokságra. A Nemzetközi Sakkszövetség május 1-től érvényes világranglistáját Magnus Carlsen vezeti, 17 pont az előnye az amerikai Wesley So előtt.

Az amerikai sakkozás fellegvárának számító St. Louisban megrendezett bajnokságot a válogatott bakui olimpiai aranyérmének is köszönhetően fokozott érdeklődés kísérte A fordulatokban gazdag, izgalmakban bővelkedő, meglepetésekkel tarkított viadal záróakkordjaként rájátszás döntötte el a bajnoki cím sorsát, a világranglista második Wesley So első bajnoki aranyát ünnepelhette. A nagy trió párharcát vártuk, So, a címvédő Fabiano Caruana és a négyszeres bajnok Hikaru Nakamura viaskodását. Egyikőjük sem játszott igazán jól, a megszokottnál többet hibáztak, váratlanul porszemek kerültek a három világklasszis gépezetébe.

Wesley So Forrás: AFP/Joel Saget

Wesley So veretlenül játszotta végig a tornát, keveset kockáztatott, a kritikus pillanatokban megőrizte hidegvérét, jól védekezett. Fabiano Caruana megjárta a poklokat is. Yaroslav Zherebukh elleni vesztése volt az első sokk, Varuzhan Akobiantól elszenvedett veresége fosztotta meg végleg a címvédés lehetőségétől. Sima két gyalogelőnye volt a partiban, időzavarban hihetetlen hibákat vétett. Versenyzői nagyságát jól jellemzi, hogy két győzelemmel végül bronzérmes lett.

Hikaru Nakamura csak egyszer botlott, de éppen a viadal holtversenyes első helyezettjével, Alexander Onischukkal szemben. Nakamura csak három partit tudott megnyerni, játékából hiányzott az átütő erő. A kiegyenlített erők küzdelmét jól jellemzi, hogy a nagy hármas közel 25 Élő-pontot vesztett.

Nakamura nem sokat búslakodott negyedik helyezése után a Zürich Chess Challenge torna várt rá, amelyet idén Viktor Korcsnoj emlékére rendeztek meg. A nyolc résztvevő először villámversenyen döntötte le a sorsolási számokat, majd hét fordulóban az ún. új klasszikus időbeosztás mellett mérkőztek meg egymással. Játszmánként 45-45 perc volt a gondolkodási idő és lépésenként 30-30 másodperc. A győzelemért 2 pont járt, Nakamura és az orosz Jan Nepomnjacsij egypontos előnnyel várhatta a villámversenyt, ahol ellenkező színelosztással 10-10 perces és lépésenként 5-5 másodperc mellett csatáztak. Nakamura sorozatban harmadszor diadalmaskodott.

A verseny végeredménye: 1. Hikaru Nakamura (amerikai, 2793) 15, 2. Jan Nepomnjacsij (orosz, 2751) 14, 2. Viswanathan Anand (indiai, 2786) 13,5, 4. Peter Szvidler (orosz, 2747) 12, 5. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2811) 11 pont.

Hikaru Nakamura Forrás: RIA Novosti/Vladimir Vyatkin

Baden-Badenben az örmény Levon Aronjan másfél pontos előnnyel nyerte meg a 4. GRENKE Chess Classic szuperversenyt. Kevesen múlott, hogy Aronjan ne ötös nyerősorozattal fejezze be szereplését, az amerikai Fabiano Caruana ellen azonban tisztelőnyét nem tudta érvényesíteni. A háromszoros olimpiai bajnok sikerében nagy szerepet játszott, hogy a norvég világelső Magnus Carlsen nyerőesélyes állását remire rontotta vele szemben, a szerencsés megmenekülése után szárnyalt.

A viadal szenzációja volt a nyitányon Fabiano Caruana veresége a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fantól. A norvég világbajnok Magnus Carlsen az új külsővel, szemüveggel és a bozontos frizurával alaposan meglepte a sakkvilágot. Még inkább meglepetést okozott erőtlen játékával. Carlsen elsősorban a hét fordulóval indokolta sikertelenségét, nem volt ideje, hogy igazán játékba lendüljön. A januári Tata Steel Chess tornán Wesley So előzte meg, Baden-Badenben végül az értékelés szerint a harmadik díjat vehette át.

A verseny végeredménye: 1.Levon Aronjan (örmény, 2774) 5,5, 2-3. Fabiano Caruana (amerikai, 2817) és Magnus Carlsen (norvég, 2838) 4, 4-6. Arkadij Naiditsch (azerbajdzsáni, 2702), Hou Ji-fan (kínai, 2649) és Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2803) 3,5m 7-8. Matthias Blübaum (német, 2634) és Georg Meier (német, 2621) 2 pont.

A kitűnően megszervezett, remekül közvetített viadalon élvezhettük Lékó Péter kommentálását. Nagymesterünk játszik majd május 29-től a Minszkben megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon, hogy kivívja a Világkupán való szereplés jogát.

A verseny első három fordulóját Karsruhéban rendezték meg, ahol párhuzamosan zajlott a 714(!) résztvevővel öt nap alatt kilenc fordulóval megrendezett svájci rendszerű viadal, amelyen Rapport Richárd a negyedik kiemelt volt. Ilyen hatalmas létszámú mezőnyben óriási jelentősége van a párosításnak. Rapport megőrizte veretlenségét, de eggyel többet remizett, mint az élen négyes holtversenyben végző orosz Nyikita Vityjugov és Makszim Matlak, a francia Etienne Bacrot és a horvát Zdenko Kozul, a pontszámítással végül 12. lett. A magyar résztvevők közül Bánusz Tamás és Erdős Viktor is 7-7 pontot gyűjtött. Ruck Róbert 6,5-tel a 30., Kántor Gergely a 33., Papp Gábor 6-tal az 52. helyen végzett.

Samkirban negyedszer rendezték meg a 27 éves korában elhunyt, az azerbajdzsáni sakkozás egyik legjobbjára, Vugar Gasimovra emlékező szuperversenyt. A tíz résztvevős torna első fordulójában már megszületett a szenzáció, a címvédőként játszó Sahriyar Mamedgyarov sötéttel nyert Wesley So ellen, az amerikai sakkozónak megszakadt a 67 játszmáig tartó veretlenségi sorozata. Mamedgyarov rajt-cél győzelmet aratott, veretlenségét a nyolcadik játéknapon elvesztette, hibás megnyitáselméleti újítását a lengyel Radoslaw Wojtaszek megbüntette, de végül félpontos előnnyel elsőként ért a célba.

A 4. Gasimov emlékverseny végeredménye: 1.Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2772) 5,5, 2-4. Wesley So (amerikai, 2822), Veszelin Topalov (bolgár) és Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2811) 5, 5-7. Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2745), Michael Adams (angol, 2761) és Szergej Karjakin (orosz, 2783) 4,5, 8. Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2710) 4, 9-10. Pentala Harikrishna (indiai, 2755) és Pavel Eljanov (ukrán, 2751) 3,5 pont.

Reykjavíkban kettős holland sikerrel fejeződött be a hagyományos nyílt verseny. A 32. Open rajtlistáját vezető Anish Giri Giri félpontos előnnyel győzött honfitársa, a 17 esztendős, tavaly bajnoki címet szerző Jorden van Foreest előtt. Negyven országból többek között 38 nemzetközi nagymester és 28 nemzetközi mester, összesen 97 címviselő játszott a 266 résztvevős, 10 fordulós svájci rendszerű viadalon. A magyar színeket kétszeres ezüstérmes olimpikonunk, Almási Zoltán képviselte, aki megőrizte veretlenségét, a 2746-os performance-pontszám, a + 6,7 Élő-pont is jellemzi jó teljesítményét, a nagy versengésben végül a holtversenyt eldöntő kritérium miatt a tizedik helyen végzett.

A női Európa-bajnokságok történetében először köszönthettek grúz győztest. A rigai kontinensviadalon a rajtlistán negyedik olimpiai bajnoknő Nana Dzagnidze veretlenül lett első, rutinja jól érvényesült, ezúttal krónikus időzavarai is elkerülték.

Két különböző generációhoz tartozik a dobogón végzett két orosz nagymesternő, az ifjúsági korú Alekszandra Gorjacskina és az 1972-es születésű Alisza Galljamova.

Balról jobbra: Nana Dzagnidze, Alisza Galljamova és Alekszandra Gorjacskina Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Alexander Welscher

A nagy versengésben két magyar továbbjutónak örülhetünk. Gara Anita bravúros hajrával érte el a vb-n való részvételi jogot jelentő 14. helyezést. A hetedik fordulóban elszenvedett veresége nem szegte kedvét, hanem mesterhármassal napról-napra javított helyezésén. A korábbi Európa-bajnok török Ekaterina Atalik, majd az ukrán Anna Muzicsuk legyőzése nagy fegyvertény volt. Kitűnő a performance-pontszáma, 20 Élő-pontot is szerzett.

Európa-bajnoknőnk, Hoang Thanh Trang továbbjutását papírformának is mondhatnánk, de nem volt olyan egyszerű a versenye, miután két remivel kezdett, és a hajrában rangadókon kellett megvédenie továbbjutási esélyét.

Világranglista

A Nemzetközi Sakkszövetség 2017. május 1-től érvényes világranglistáján a világbajnok Magnus Carlsen előnye 17 pont Wesley So előtt. Az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik harmadik a rangsorban, Fabiano Caruana tartozik még a 2800 Élő-pontosok elitjéhez. Levon Aronjan három helyezést javított, Anish Giri ismét a top tízben. Legjobb magyarként Almási Zoltán és Lékó Péter holtversenyben a 40., Rapport Richárd a 44. a top százas listán. A női világranglistán a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan az élen.

A férfi világranglista élcsoportja:

1. Carlsen,M norvég 2838 2838 2832 7 1990

2. So,W amerikai 2822 2822 2815 11 1993

3. Kramnyik,V orosz 2811 2811 2811 0 1975

4. Caruana,F amerikai 2817 2817 2802 18 1992

5. Vachier-Lagrave,M francia 2803 2803 2795 7 1990

6. Aronjan,L örmény 2774 2774 2789 7 1982

7. Nakamura,H amerikai 2793 2793 2786 11 1987

8. Anand,V indiai 2786 2786 2786 0 1969

9. Giri,A holland 2769 2771 2785 20 1994

10. Karjakin,S orosz 2783 2783 2783 0 1990

11. Ding Liren kínai 2760 2759 2773 14 1992

12. Mamedgyarov,S azerbajdzsáni 2772 2772 2772 0 1985

13. Szvidler,P orosz 2741 2747 2755 10 1976

14. Eljanov,P ukrán 2751 2751 2755 2 1983

15. Nepomnjacsij,J orosz 2751 2751 2751 0 1990

...

40. Almási,Z magyar 2696 2696 2703 9 1976

41. Lékó,P magyar 2693 2699 2703 1 1979

44. Rapport,R magyar 2696 2696 2698 13 1996