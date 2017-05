Kulcsár Krisztián: Már egy óra múlva elkezdem a munkát

Főállású elnökként dolgozik majd a MOB-nál, hogy teljesen jelen tudjon lenni. Svájci munkáját feladja, és visszajön Budapestre, a legfontosabb feladatának a bizottság partnerségi kapcsolatainak újragondolását tartja. A kedden megválasztott MOB-elnök, Kulcsár Krisztián számított a győzelmére, nem fél a politikai befolyástól, és támogatja a budapesti olimpia ügyét.

Megválasztása után nem sokkal Kulcsár Krisztián köszönetet mondott a MOB-tagságnak, és a közös munka fontosságát hangsúlyozta: Talán ez az első pillanat a mai nap folyamán, amikor igazán zavarban vagyok – kezdte mondandóját. – Amit tudok ígérni, az az, hogy amit elmondtam, az meg is fog valósulni, de csak veletek együtt. Számítok rátok, köszönöm a bizalmat, és további jó munkát kívánok nektek."

Elnökként először nyilatkozva a sajtónak elárulta, hogy első dolga a tájékozódás lesz. "Házon belül és házon kívül is tájékozódnom kell ahhoz, hogy a programomban elhangzottakat meg tudjam valósítani. Meg kell tudnom, hogy mik azok a problémák, amikkel a sportágak szövetségi vagy egyesületi szinten szembesülnek. Az érdemi munka azután kezdődik majd, hogy ezeket megismertem."

Nem érte váratlanul a megválasztása, a sportági szakszövetségektől kapott visszajelzések alapján számított arra, hogy nyerni fog, mert tudta, hogy többen is változást szeretnének a MOB vezetésében. Az Origónak adott interjúban is beszélt erről:

Nyugalommal, de nem esélytelenül indulok a MOB elnöki posztjáért Interjú Kulcsár Krisztiánnal, aki a Svájcban magába szívott nemzetközi tudást is szeretné átültetni a magyar közegbe.

A nagy többséggel megválasztott MOB-elnök arról is beszélt, nem tart tőle, hogy a politika beleszólna majd a munkájába, és nem tartja kiüresedettnek a bizottság jogköreit.

"Lényegesen kevesebb funkciója van a MOB-nak, mint a riói olimpia előtt, de szakmaisága soha egy másodpercre sem üresedett ki. A mindenkori állami sportirányítást úgy tudjuk végezni, hogy ez a szakmaiság meg tudjon jelenni." A testület leggyengébb pontjának általánosságban a partnerséget tartja, de nem vállalkozásként tekint a MOB-ra. Ahogyan kortesbeszédében, úgy első sajtótájékoztatóján is hangsúlyozta, hogy az állammal, a klubokkal, egyesületekkel, szövetségekkel, az újságírókkal és az üzleti élettel is partnerségre törekszik majd. Ugyanakkor megígérte, hogy elnöksége alatt biztosan nem lesz profitorientált vállalkozás a testületből, de dolgozni fog azért, hogy az állam részéről befolyó támogatás minél szélesebb körben jusson el a sportágakhoz.

Kulcsár Krisztián beszélt arról is, hogy elnöksége kezdetén mindenképp ügyvezetőként szeretne dolgozni. "Ahhoz, hogy komolyan végezzem ezt a munkát, ahhoz teljes időben jelen kell lenni. Az utóbbi időben társadalmi munkaként töltötték be az elnöki pozíciót, de én főállásban fogom végezni. A banknál már nincs komoly munkám, az ígéretem megvalósításához vissza kell jönnöm, itt fogok dolgozni Budapesten. Ha elengednek, akkor már egy óra múlva megkezdem a munkát."

A budapesti olimpia ügyét támogatja, és mindig is támogatni fogja, hogy egyszer a magyar főváros ötkarikás játékokat rendezzen. Az Origo kérdésére, hogy a MOB kommunikációjában milyen változást tervez, azt mondta, általánosságban szeretné újragondolni és magasabb szinten kezelni a médiával való kapcsolatot. "De nemcsak a sugárzott, írott, elektronikus sajtót értem kommunikáció alatt, hanem a sportban érintett szereplőket is, feléjük is nyitni szeretnék."