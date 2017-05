Kulcsár Krisztián a MOB új elnöke

Kulcsár Krisztián lett a Magyar Olimpiai Bizottság új elnöke. Az elnökválasztás második körében 159 érvényes szavazatból 108-at kapott a világbajnok párbajtőröző, a Nemzetközi Vívószövetség sportigazgatója, a korábbi elnök Borkai Zsoltra 51-en voksoltak. A posztra pályázó harmadik jelölt, Szabó Bence az első körben 27 szavazattal kiesett.

Az elnökválasztás első fordulójában 83-an ikszeltek a szavazólapon a korábbi világbajnok párbajtőröző neve mellé. A második legtöbb szavazatot, 53-at a jelenlegi elnök, Borkai Zsolt kapta. A harmadik jelöltre, Szabó Bencére 27-en voksoltak. Az elnökké választáshoz az első szavazásnál jelen lévő 166 tagból 84-nek kellett volna ugyanarra a jelöltre szavaznia, mivel ez nem történt meg, újabb körben szavaztak a tagok. A második fordulóban 159 érvényes szavazatot adtak le.

A MOB tisztújító közgyülése Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár felszólalásával kezdődött. Az államtitkár szerint a MOB alapszabályának áprilisi módosításával nyitottabbá vált az olimpiai mozgalom. A kormány és a testület együttműködését kiválónak nevezte, a közös munka következő céljának pedig az olimpiai bázis bővítését és az olimpiai eszme védelmét jelölte meg. Beszélt arról is, hogy

a kormány továbbra is kiemelten kívánja támogatni a magyar sport ügyét, a magyar sport jövőjéért folytatott munkát pedig a most megválasztott tisztségviselőkkel képzelik el.

A MOB 194 tagjából nem mindenki vett részt a tisztújításon, folyamatosan változott a jelen lévők száma. Az első napirendi pontokról még 168-ban, az elnökről már csak 166-an szavaztak. A tagság egyhangúlag elfogadta a tagsági változást, a 2016-os tevékenységről szóló "Londontól Rióig" beszámolót, a 2017-es évi költségvetést, a riói olimpiáról szóló beszámolót, valamint a júliusi Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lebonyolításáról szóló előterjesztést is. Szintén egyhangúlag hagyta jóvá a tagság a téli olimpián való részvételről szóló előterjesztést. A tavalyi évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásánál egy tag tartózkodott.

A tisztújító szavazás elnöke, Schmitt Pál tiszteletbeli elnök felkérésére a szavazás előtt a jelöltek röviden ismertették programjukat. A sorsolás szerint Szabó Bence kezdte a felszólalásokat. "Konstruktív és párbeszédre építő MOB-ot szeretnék, mely a sport minden szereplőjével szót ért, meghallgatja mások véleményét és érveit. Összefogja, szellemileg és szakmailag is vezeti a sportot. Egy olyan MOB-ot, ahol a tagok proaktívan dolgoznak. Erős és bátor MOB-ot szeretnék, mely partnerként dolgozik a mindenkori kormánnyal, de őrzi függetlenségét és a tagságra bízza a legfontosabb döntések meghozatalát. Egy olyan MOB-ot szeretnék, melynek van bátorsága bármikor kiállni igazáért, elképzeléseiért. Tisztességes és szenvedélyes MOB-ot szeretnék olyan tagokkal, akiknek a tagság több, mint egy megbizatás. A sportolói bizottság erősödését szeretném elérni. Alázatos és takarékos MOB-ot szeretnék, melynek működési költségét meghaladja a sportra fordított összeg. Ehhez struktúraváltásra van szükség, aktív elnöki jelenléttel ez megvalósítható." Szabó Bence "Az egyetlen helyes út a tisztességes játék" jelmondatot választotta programjához, mely azt szimbolizálja, hogy mindig a doppingellenesség élén fog állni. Beszéde végén azt ígérte, elnökké választása esetén a MOB kezdeményező és innovatív, valamint hagyománytisztelő és az olimpiai család minden tagjára odafigyelő testületként működik majd tovább.

Kulcsár Krisztián felhívta a tagság figyelmét arra, hogy a gazdaság és a sport területén egyaránt kipróbálta magát, így e két terület tapasztalatainak ötvözetét ajánlja fel elnökként. "Programom a partnerségen alapszik, hiszen sikereket csak közös célokkal és együttes munkával lehet elérni. Partnerséget ajánlok a sportolóknak és edzőiknek, megválasztásom esetén az ajtóm mindenki előtt nyitva áll majd. Elnökként a MOB apparátusával együtt napi szinten együttműködöm majd a sportért felelős államtitkársággal. Partnerségi viszonyt alakítok ki a nemzetközi sportszervezetekkel, ebben a munkában személyesen is részt vennék. Az állami támogatásokon felül piaci alapú működésre, szponzori megállapodásokra is szükség van a független MOB működéséhez, ehhez partnerséget ajánlok a hazai üzleti élettel. A kommunikáció területén változásokat tervezek, többre van szükség, mint egy jó honlap és sajtótájékoztatók, meg kell mutatnunk sportolóink sikereit ahhoz, hogy felfigyeljenek ránk. A MOB jó uton jár, de válaszúthoz érkezett. A modern, jól felépített kommunikáció és piaci alapú működés elkerülhetetlen, ahogyan a teljes állású elnöki pozíció is. Mindannyian számíthattok rám" - zárta beszédét Kulcsár Krisztián.

Borkai Zsolt hangsúlyozta: soha nem volt még példa arra, hogy ilyen sokan jelentkeztek volna az elnökjeltségre és az alelnökjelöltségre. "Olyan emberek jelentkeztek, akik a magyar sportért, az olimpiai mozgalomért sokat szeretnének tenni. Az elmúlt években jól dolgoztunk együtt, köszönet ezért a tagságnak, valamint azoknak, akik összefogással, együttgondolkodással képesek voltak a magyar sportot szolgálni. A jövőben is összefogásra szeretnék építeni. Sokszor és sok helyen megjelennünk együtt, ehhez nélkülözhetetlen az összefogás. De a konklúziót is le kell vonnia egy hét éven keresztül regnáló elnöknek. Meg kell újulni, meg kell nézni, melyek azok a kapcsolódási pontok, melyek az olimpiai mozgalmat, a magyar sportot előre tudják vinni." Borkai Zsolt emellett a nagy és komoly hagyományok továbbvitelét a fiatalok felé, valamint a Magyar Olimpiai Múzeum létrehozását ígérte.

A jelen lévő 166 tagból 84 szavazata kell ahhoz, hogy az egyik jelölt elnök legyen. Az első fordulóban Kulcsár Krisztiánra 83-an szavaztak, vagyis egyetlen szavazat hiányzott neki ahhoz, hogy már az első körben elnöknek válasszák. Borkai Zsolt 53, Szabó Bence 27 szavazatot kapott.

A második körben Kulcsár Krisztán 108, míg Borkai Zsolt 51 voksot gyűjtött be - így Kulcsár Krisztián lett a Magyar Olimpiai Bizottság új elnöke.

