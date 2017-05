Három olimpiai bajnok vezeti az Eb-aranycsapatot

Minden idők legeredményesebb Európa-bajnoki szereplését zárta a magyar birkózó-válogatott a vasárnap befejeződött újvidéki Európa-bajnokságon. A sporttörténelmi siker - a nyolc érem és a kötöttfogás csapatversenyének megnyerése - azt mutatja, hogy a sikertelen riói szereplés után újra magára talál a sportág. Ráadásul az sem mindennapos, hogy a kötöttfogású csapat élén három olimpiai bajnok dolgozik edzőként.

Kezdjük a tényekkel: amióta a sportágban összevont Eb-t (azaz kötöttfogásút, szabadfogásút és nőit) rendeznek, még egyszer sem szerzett nyolc érmet a magyar válogatott. Újvidéken a kötöttfogás 71 kilós versenyzője, Korpási Bálint és a 85 kilós Lőrincz Viktor lett Európa-bajnok. Ezüstérmet nyert Lám Bálint a kötöttfogásúak 130 kilós mezőnyében, valamint Németh Zsanett a 75 kilós nők között. Bronzéremmel térhetett haza a 75 klós kötöttfogású Lőrincz Tamás, a 98 kilós Kiss Balázs, a szabadfogású Veréb István (86 kg) és Barka Emese (58 kg). Magyarország ezzel az Eb összesített éremtáblázatán az ötödik helyen zárta a kontinensbajnokságot.

A birkózás is azok közé a sportágak közé tartozott, amely a várakozáson alul szerepelt a riói olimpián. A brazil városban a legjobb eredmény két ötödik helyezés volt (Lőrincz Viktor és Bácsi Péter révén), a többiek ennél gyengébben szerepeltek. A mostani, újvidéki Európa-bajnokság egyik nagy története, hogy az olimpián bírói csalással az ötödik helyre taszított Lőrincz Viktor aranyérmet tudott nyerni. Nem kell komoly sportpszichológusnak lenni ahhoz, hogy sejtsük, mekkora gyógyír lehetett ez a kiváló versenyző számára. Lőrincz Viktor Rióban erősen vitatható körülmények közt veszítette el a bronzmeccsét. Több független pontozó szerint is négy vagy öt nullára kellett volna nyernie Lőrincz Viktornak, ehhez képest a szlovén Staniszlav Sernek 3-3-mal a német Denis Kudlát hozta ki győztesnek. Az elképesztő eseményeket nehezen feledik el a sportág kedvelői. Az sem véletlen, hogy Németh Szilárd, a szövetség elnöke úgy döntött, hogy a történtek után Lőrincz Viktor megkapja azt a 10 millió forintot, amely az olimpiai harmadik és ötödik helyezés közötti állami jutalom különbözete. Lőrincz Viktor életében először Újvidéken állhatott fel egy világversenyen a dobogó legmagasabb fokára. A roppant tehetséges birkózó ezzel az első lépést tette meg a Tokió felé vezető úton. A japán fővárosban rendezendő, 2020-as olimpia szinte még beláthatatlan messzeségben van, de nagyon nem mindegy, hogy egy versenyző hogyan indul neki a borzalmasan hosszú, két olimpia közötti négyéves ciklusnak.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a birkózás sikeresen állt talpra az olimpia után. A kötöttfogásban az Európa-bajnokság amúgy is legalább olyan erős mezőnyt vonultat fel, mint egy vb, vagy egy olimpia. A Szovjetunió szétesése után ebben a sportágban az összes szovjet utódállam olyan klasszis birkózókat nevez egy-egy világversenyre, akiket nagyon nehéz legyőzni. A kásahegynek is nevezett ex-szovjet versenyzőkből álló tömeggel való sikeres küzdelem talán a birkózásban a legnehezebb a világon. (Meg a súlyemelésben, ahol szintén főszereplők a volt szovjet államok sportolói.) Az sem véletlen, hogy Riót követően olyan szinte példa nélküli összefogás alakult ki idehaza, melynek eredményeképpen jelenleg három olimpiai bajnok edző dolgozik a magyar kötöttfogású válogatott élén. Ez annyira unikális történet, hogy hazánkban nincs még egy olyan sportág, ahol három korábbi olimpiai bajnok vezetné az edzéseket.

Sike András vezetőedző az 1988-as szöuli olimpia "legváratlanabb" bajnoka (Szöulban nem őt, hanem az ott ezüstéremig jutó Komáromi Tibort tartották az ollimpia legnagyobb esélyesének) mellett Barcelona aranyérmese, Repka Attila és Athén győztese, Majoros István is a csapat mellett dolgozik. A három bajnok személye és jelenléte olyan kohéziót jelent, amelyből a mostani versenyzők erőt meríthetnek. Majoros István 2004-es győzelme óta ráadásul senki nem nyert birkózásban aranyérmet, azaz három nyári olimpia maradt ki a sorból. A három bajnok most azért dolgozik, hogy ez a sorminta ne folytatódjon. Ha pedig így lesz, akkor 2020-ban, 16 év szünet után lehet ismét magyar olimpiai bajnoka ennek a sportágnak. Előbb azonban érdemes az idei esztendőre is figyelni, mert 2017-ben Párizsban rendezik a sportág világbajnokságát, ahol arra a kérdésre is választ kapunk, hogy az újvidéki eredmények mennyire állnak szilárd alapokon.