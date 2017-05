Elképesztő mozdulatokkal üzent a publikumnak az uruguayi teniszező

Pablo Cuevas, a világranglista 26. helyén álló uruguayi teniszező nem éppen a legnyugodtabb versenyző.

Cuevas tavaly Wimbledonban nemes egyszerűséggel egy üres, a teniszlabdák tárolására szolgáló dobozba vizelt, miután a székbíró nem engedte ki őt technikai szünetre.

Pablo Cuevas Forrás: AFP/Yann Coatsaliou

Cuevas hétfőn a brazil Belluccival meccselt a madridi 1000-es tornán, melyet végül döntő játszma rövidítés után meg is nyert, ám volt egy pillanat, amikor talán senki nem tett volna a győzelmére. Az egyik térfélcsere során Cuevas elképesztő, vulgáris mozdulatokat mutatott be a közönség felé. Az nem derült ki, kire és miért haragudott meg ennyire az uruguayi, mindenesetre később megnyerte ezt a meccset és a szerdai, Mahut elleni találkozót is, csütörtökön pedig már Paire-rel néz farkasszemet.