Visszakerült a Vasas SC sportágai közé az evezés

A Vasas SC a pénteki közleményében emlékeztet rá, hogy az evezős szakosztályt 1948-ban alapították, a női szakág pedig egészen 1986-ig működött.

A csaknem negyven év során a Vasas-sportolók több országos bajnoki címet ünnepelhettek, hosszú évekig a válogatott gerincét is a Vasas-evezősök adták. A legnagyobb sikert az 1965-ben Eb-aranyérmes női kormányos négypárevezős érte el, melyben a klubot Szappanos Zsuzsa, Fekete Mária és Komornik Margit képviselte.

A tájékoztatásból kiderül, hogy a hosszú szünet utáni újraélesztésre a Műegyetemi Evezős Clubbal való együttműködés teremtett alkalmat. A régi-új szakosztály otthona a MEC soroksári vízitelepe lesz, amelynek fejlesztéséhez a jövőben - lehetőségeihez mérten - a Vasas is szeretne hozzájárulni.

A sportlövészethez hasonlóan az evezésnél is sikerült tekintélyes szakmai partnert találnunk, így nagy hagyományú sportág került vissza a Vasashoz - idézi a közlemény Markovits László klubelnököt. - Elsődlegesen a bázis szélesítése, az utánpótlás-feladatok ellátása lesz a cél, de hosszabb távon akár az élsportban is lehetnek közös reményeink. Ezúttal sem csak a szakmai szempontok, hanem a MEC-nél tapasztalt emberi értékek is hozzájárultak döntésünkhöz" - tette hozzá.