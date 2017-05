Zseniális, ahogy Nadal az agyát programozza

Bár Rafael Nadal szerint az a lényeg, hogy újabb döntőbe jutott, és nem Novak Djokovic legyőzése (hét vereség után) a meghatározó, azért érdemes elidőzni a két óriás ötvenedik találkozójánál. Nem túlzás azt állítani, hogy a Mutua Madrid Open szombati első elődöntő mérkőzése volt az idei európai salakos szezon eddigi legfontosabb párbaja. Nadal (spanyol, 4.)–Djokovic (szerb, 2.) 6:2, 6:4. Elemzés.

Azt már a januári Australian Open óta sejteni lehetett, hogy ez a tavasz, ha csak nem sérül meg, a 30 éves Rafa Nadalról szól majd. Már Melbourne-ben úgy teniszezett, ahogy évek óta nem. Jogosnak tűnt a gondolat: ha a gyors keménypályán képes volt arra a játékra, akkor salakon nehéz lesz megállítani. Akkoriban kevesebb figyelmet kapott ez, mert miután a döntőt elbukta az ötödik szettben 3:1-ről, minden Roger Federerről szólt.

Érdemes visszanézni, hogy Andy Murray-nek mennyi idő kellett egy-egy elvesztett melbourne-i finálé után, hogy mentálisan regenerálódjon, és a játéka felpörögjön. Kicsit egyszerűbben fogalmazva, az önbizalma megerősödjön. Mert erről szól szinte minden. Ezt a legnehezebb építeni, fejleszteni. A tenyerest, a fonákot, az adogatást naponta órákon át lehet gyakorolni, javítani. A jobb erőnlétért is „csak" kitartóan, keményen dolgozni kell, de az önbizalom, a fontos, a meghatározó pillanatokban, helyzetekben, pontoknál elengedhetetlen magabiztosság megszerzéséhez kevés a rengeteg edzés. Bonyolítja a helyzetet, hogy az önbizalom kérdése klasszikus 22-es csapdája történet. Drámai, látványos, szoros csatában kivívott győzelem nélkül nehéz önbizalmat építeni, de önbizalom híján szinte reménytelen kiélezett párbajt nyerni. Gondoljunk csak bele, hány év kellett Roger Federernek ahhoz, hogy legyen valódi önbizalma, hite Rafa Nadal ellen (de az egy másik tanulságos mese, azt majd egy másik alkalommal elemezzük bővebben.)

Tehát ott tartottunk, hogy Rafa Nadal hiába vesztette el az AO-döntőt, abból a két hétből ő képes volt erőt meríteni, építkezni és a pozitív részt elraktározni. Hihetetlen fontos tulajdonság, csak a legnagyobbak képesek erre. És ez pont így működik mérkőzés közben. A legtöbb játékos fejében egy ki nem kényszerített hiba, egy szinte már megnyert pont elvesztése még percekig ott motoszkál, ami zavarja a koncentrációban, gyengíti a teljesítményét. Nadal egy pillanat alatt rendezi a gondolatait a pályán és hasonlóan működik két verseny között is. Az elmúlt években többször teniszezett pazarul, amikor mindenki azt érezte, visszatért a régi Nadal, de aztán rendre kiderült, hogy azért ez még nem az: sebezhetőbb, törékenyebb, mint korábban pont az a plusz hiányzik még, amitől ő Rafa Nadal. Ott, Melbourne-ben aztán olyan meccseket nyert meg Alexander Zverev és Grigor Dimitrov ellen, amik egyrészt jelezték, hogy egy szinttel feljebb lépett és az önbizalmának is jót tettek. Melbourne után ugyan még kétszer kikapott Roger Federertől, de pontosan tudta, érezte, hogy mire eljön a salak, ő lesz a nyerő.

Az igazsághoz tartozik, hogy Nadal tavaly is veretlen maradt Monte-Carlóban és Barcelonában. De ahogy mostanában gyakran hangsúlyozza, az idén az első mérkőzésétől jól játszik és 2016-ban, a madridi negyeddöntőben megsérült, ami alapvetően befolyásolta a további teljesítményét. Rómában ugyan játszott egy olyan meccset Djokovic ellen (hat vereség után), ahol neki is volt esélye, de akkor még hiányzott az a pici plusz.

Összefoglalva Rafa Nadal oldaláról: 1. sorozatban 13 megnyert mérkőzéssel érkezett a szombati elődöntőbe; 2. 2017-ben senki nem győzött több meccsen (32-nél tartott); 3. a Londonért folyó pontversenyben már megelőzte Federert; 4. aki tavasszal kiemelkedett a mezőnyből (David Goffin és Dominic Thiem), annál már jobbnak bizonyult legalább egyszer, egyértelműen dominált; 5. de nem találkozott Roger Federerrel (aki kihagyta ezeket a versenyeket) és Novak Djokovic sem keresztezte az útját. Eljött tehát a valódi teszt ideje, az igazság pillanata, hogy kiderüljön, hol is tart mentálisan, amikor egy legendás rivális, egy mumus vár rá a katlanban.

Zseniális, ahogy Rafa Nadal programozza az agyát. Elképzelhetetlen, hogy az elmúlt években elszenvedett hét vereség Novak Djokovictól ne lenne ott a fejében, a gondolatai között. De megvan a technikája, és immár az önbizalma is, hogy ártalmatlanná tegye a kisördögöt. Hiába kérdezték őt visszatérően még pénteken az újságírók a fájdalmas múltról, nem tudták kizökkenteni. „Nem tudom, mi lesz a szombati meccsen, de bármi is történik, nem fog befolyásolni – kezdte a spanyol az esélylatolgatást. – Kemény csatára készülök, és hiába csináltam meg a házi feladatom, játszom hetek óta kiváló szinten, stabilan, akár ki is kaphatok.

Gondolhatnak, írhatnak bármit, de nekem csak az számít, hogy bejussak a döntőbe, nem az a lényeg, ki áll a háló másik oldalán. Egy hónapja akkor is aláírtam volna az idei salakos szezonom eddigi eredményeit, ha szombaton elvesztem a meccset"- magyarázta Nadal az 50. párbajuk előtt, hozzátéve, hogy szerinte Djokovic jó úton jár és az a szint, amin játszott 2015-ben nem is tartható folyamatosan, ugyanakkor nagyon sokan elfogadnák azt a játékot, amire most is képes a belgrádi.

Persze az egy dolog, hogy Nadal miként igyekszik csökkenteni a vállát nyomó terhet és mi a valóság. Túl a presztízsen, inkább neki volt több veszítenivalója. Novak Djokovic január óta nem játszott elődöntőt. Egy hete vált meg a teljes edzői, szakmai stábjától. Címvédőként ugyan biztos nem akart újabb pontokat veszíteni, de pontosan tudja, hol tart, neki ajándék lett volna egy egészséges, top formában teniszező Nadalt legyőzni. Djokovicon kívül egyetlen teniszező van, aki legalább háromszor jobbnak bizonyult Nadalnál salakon (Gaston Gaudio, de az argentin a három sikerét 2005 előtt érte el), ráadásul a szerb összesen hétszer verte a mallorcait a kedvenc borításán. Nincs még egy teniszező, aki sorozatban hétszer le tudta győzni a spanyolt és összesen 26-szor verte meg. Hogy mi történt az elmúlt hónapokban az egy éve még sebezhetetlen Novak Djokovic pályafutásában, arról itt írtunk részletesen.

Novak Djokovic: Nem teniszrobot, csak egy esendő ember Novak Djokovic 2005 óta tagja a profi tenisz elitjének, gyakorlatilag tizenegy éve top hármas játékos, óriási bajnok, élő legenda. Néhányan az elmúlt években olykor földönkívülinek gondolták, de ő is csak ember és esendő. Az eddigi pályafutásában kétszer tudott rátalálni a csúcshoz vezető ösvényre.

Azt már tudjuk, hogy a jubileumi 50. összecsapásuk elég egyoldalúra sikeredett. Nadal játékában nyoma nem volt annak a hét vereségnek (a 2014-es Roland Garros-döntő óta nem nyert a szerb ellen), az első pillanattól agresszívan, pontosan teniszezett.

„Csalódott vagyok, de ma Rafa volt a jobb játékos, megérdemelte a győzelmet –kezdte az értékelést Novak Djokovic a vereség (6:2, 6:4) után. – Próbáltam kihozni magamból a maximumot, de én nem játszottam igazán jól, pedig úgy éreztem a héten, hogy jól megy a tenisz.

Rafa az első pillanattól az utolsóig irányított, bármit meg tudott csinálni, amit akart, kiválóan teniszezett, csak gratulálhatok neki. Jó volt újra egy elődöntőben játszani, hónapok óta nem volt ilyen érzésben részem. Mindenképp pozitív tapasztalatokkal és gondolatokkal utazom tovább Rómába, remélem, egyre jobb és erősebb leszek"- nyilatkozta Novak Djokovic (nagyon hasonló a mentalitása, mint Nadalnak.)

„Az idő múlásával az a fontos, hogy hány trófeát nyersz, és nem az számít, hogy menet közben kit győzöl le – magyarázta az interjúszobában a sikere után Rafa Nadal. – Természetesen vannak fontosabb meccsek és azért Novaknál jobbnak bizonyulni mindig jó hatással van az önbizalomra, mert jelzi, hogy jó úton jársz.