Portugáliában rajtol a kajak-kenu VK-sorozat

Péntektől vasárnapig 22 magyar versenyző száll vízre a portugáliai Montemor-o-Velhóban, az idei kajak-kenu világkupa-sorozat első állomásán. Többek között rajthoz áll a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztina, valamint a Londonban ötkarikás ezüstérmes férfi kajaknégyes, Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel is.

A 2012-es ezüstnégyes ezúttal 500 méteren teszi próbára magát, abban a számban, amely nagy valószínűséggel a 2020-as tokiói játékok programján is szerepel majd.

Ötszáz méteren még nem is szerepeltünk együtt nemzetközi mezőnyben, vagyis ebből a szempontból debütál az egységünk. Bár a válogatási elvek megváltoztak itthon, vagyis már a férfiaknál sincs négyes válogató, azért Portugáliában kaphatunk egy képet arról, hogy mit tudunk nyújtani együtt ezen a távon" - idézte Tóth Dávidot a magyar szövetség szerdai hírlevele.

Tóth Kulifai Tamással 1000 méter párosban is rajthoz áll.