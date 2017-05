Amerikai birkózógyőzelem a Times Square-en

Fölényes hazai sikerrel zárult az amerikai és a japán szabadfogású birkózó-válogatott jótékonysági összecsapása a manhattani Times Square-en.

A legjobbjaikkal - köztük olimpiai és világbajnokokkal - kiálló amerikaiak tízből kilenc mérkőzést nyertek meg az Ázsia-bajnokság miatt gyengébb összeállításban szereplő vendégek ellen a szerda esti villanyfényes gálán.

A "Győzd le az utcát!" (Beat the Streets) mottójú esemény bevételéből New Yorkban és környékén élő fiatal birkózókat támogatnak. A hagyományos összecsapáson korábban az oroszokkal, irániakkal és kubaiakkal is összemérték már erejüket az amerikaiak.