Csayt nem tudták meglepni

A kajakosoknál Csay Renáta és Boros Adrián, a kenusoknál pedig Kövér Márton és Bragato Giada győzött egyesben a maratoni kajak-kenusok Győrben zajló országos bajnokságán, amely egyben Európa-bajnoki és első világbajnoki válogató is.

A 18-szoros vb-győztes Csay, illetve Kövér ezzel nemcsak a június végi, portugáliai kontinensviadalra, hanem a szeptemberi, dél-afrikai vb-re is indulási jogot szerzett, a válogatási elvek szerint ugyanis vb-címvédőként nekik elég volt egy versenyt nyerniük. A további győztesek és a második helyezettek az Eb-re szereztek most kvalifikációt, nekik még a második, augusztusi vb-válogatón is vízre kell majd szállniuk Ráckevén.

"A nőknél még lehet majd változás az Eb-indulók között, ugyanis lesz olyan, aki a felnőtt mezőny helyett az U23-ast választja, így belép valaki a helyére" - mondta az MTI érdeklődésére Weisz Róbert, a maratoni szakág kapitánya.

A szakember hozzátette: a verseny helyszíne tökéletes, a vízállás magas és remek az idő is. Az ob-n szombaton a páros versenyszámok döntőit rendezik.

Eredmények, férfiak:

K-1 (30 km):

1. Boros Adrián (Tolna) 2:04:00.540 ó

2. Petró Ádám (FTC Utánpótlás) 2:04:43.940

3. Aranyosi Gábor (Merkapt-Mekler ITSE) 2:04:51.570

C-1 (26 km):

1. Kövér Márton (Merkapt-Mekler ITSE) 1:59:41.310

2. Dóczé Ádám (Csepeli KKE) 2:01:55.220

3. Nagy Gergely Balázs (UTE) 2:04:21.570

nők:

K-1 (26 km):

1. Csay Renáta (Graboplast Győr) 1:56:08.340

2. Mihalik Sára Anna (MULTI) 1:57:19.500

3. Horváth Noémi (BHSE) 1:58:08.400

C-1 (18 km):

1. Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 1:47:05.510

2. Kisbán Zsófia (Lágymányos) 1:47:24.800

3. Miskolczy Fruzsina (Démász Szeged) 1:49:56.380