Sokat javult a Tóth, Kulifai kettős

A Montemorban megszokott, szinte szűnni nem akaró jobbos oldalszélben szálltak vízre versenyzőink az első Világkupa-futam nyitónapján. A délelőtti programból öt egységünk is egyenes ágon jutott be a döntőbe, nem kellett túlóráznia Kiss Balázsnak (C-1 1000 m), a Kammerer Zoltán, Bárdfalvi Márk párosban (K-2 500 m), a Mayer Keán, Petró Erik, valamint a Tóth Dávid, Kulifai Tamás duónak (K-2 1000 m) és a Sarudi Pál, Fekete Ádám kettősnek (C-2 1000 m) sem.

Férfi K-1 1000 méteren Varga Buda és Pauman Dániel, míg női K-1 500 méteren Fazekas-Zur Krisztina és Bodonyi Dóra is középfutamra kényszerült, a négy versenyző közül mindössze Bodonyi Dórának nem sikerült beverekednie magát a fináléba – a középfutamban az ötödik helyen zárt. Férfi K-2 500 méteren Vidákovich Antal és Györgyjakab Máté is középfutamra kényszerült és (Fazekas-Zur Krisztinához hasonlóan) sikerült kitaktikázniuk a fináléra az egyes pályát, ami a jobbos oldalszél miatt az „erőnyerő" pálya Montemorban. Ezt az előnyt jól mutatja az új-zélandi Caitlin Ryan ideje is, aki a K-1 500 méteres előfutamában az egyes pályán lapátolt 1:48-as időt. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy az új-zélandiak ilyenkor már jó formában vannak, hiszen végig tudták evezni a téli-tavaszi időszakot.

A délutáni programban női K-1 200 méteren nem sikerült egyenes ágon döntőbe jutni Fazekas-Zur Krisztinának és Bodonyi Dórának, ők szombat délelőtt a középfutamban folytatják, ahogyan a női kenusok sprintszámában Devecseriné Takács Kincső is, aki előfutamában a negyedik lett. Balla Virágnak jobban jött ki a lépés, ő a futamában megszerzett harmadik helyével a fináléban tudhatja magát.

Női K-2 500 méteren Lucz Noémi és Szénási Zsófia futamgyőzelemmel jutott döntőbe, a másik előfutamban ez nem sikerült Katrinecz Ritának és Malcsiner Eszternek, akiknek többek között az új-zélandi Lisa Carrington, Aimee Fischer kettőssel is fel kellett venniük a versenyt. Katrinecz Ritáék még a középfutamban javíthatnak.

Az nap záró számában, K-1 500 méteren Bárdfalvi Márk a második előfutamot magabiztosan nyerve, a legjobb idővel jutott egyenes ágon a döntőbe.

„A mai napi teljesítmények közül kiemelném Tóth Dávid és Kulifai Tamás teljesítményét,

a fiúk láthatóan frissebbek voltak, mint a rangsorolón,

s azt az ukrán párost utasították maguk mögé, akikkel az olimpiai pótkvalifikációs versenyen nagy csatát vívott a Dombvári Bence, Hufnágel Tibor páros" – értékelt Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány.

"Valóban frissebbek voltunk, mert ezen a héten nem fért bele annyi munka, de azért direkt nem pihentünk rá erre a versenyre. Érzésre jó volt ez a futam, próbáltuk megnyomni, mint egy edzést és bízunk benne, hogy a döntőben is így megyünk majd. Jó lenne nyerni, de a lényeg, hogy minél többet gyakoroljuk a pályát" – mondta Kulifai Tamás.