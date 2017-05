Mégsem indul Szegeden olimpiai bajnok kajakosnőnk

Betegség miatt nem áll rajthoz a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella a május 25-én kezdődő szegedi Világkupán. A versenyző az elmúlt időszakban gégegyulladással bajlódott, ezért visszalépett a versenytől - adta hírül a magyar szövetség honlapja. Szabó helyett a négyesben Hagymási Réka, K-2 500 méteren pedig Lucz Dóra és Nagy Flóra párosa szerepel.

„Gabi a betegsége után most evezhetett először, ezért nem kockáztatjuk, hogy visszaessen - kezdte mondta Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány. - Úgy döntöttünk, inkább még pihenjen, ne vállalja a világkupa-terhelést és a válogatókra koncentráljon. Gabi helyett Hagymási Rékát nevezem a négyesbe, míg párosban Lucz Dóra és Nagy Flóra kettőse áll rajthoz, vagyis Gabi párja, Fazekas-Zur Krisztina csak a négyesben szerepel majd."

„Sajnálom, hogy így alakult, mert szerettem volna én is megélni a szegedi Világkupa hangulatát, de jobbnak tartom, ha most a válogatókra koncentrálok, mert fontosnak tartom a sikeres Európa- és világbajnoki szereplést - mondta Szabó. - Már a szegedi rangsoroló előtt betegeskedtem, lázas voltam, a rangsorolót követően pedig gégegyulladásom lett, amelyre antibiotikumot kellett szednem. Több edzés is kiesett, így nem tudnék százszázalékban hasznos tagja lenni a magyar négyesnek."