Erdei Zsolt: Nincs más esély, gyilkosnak kell lenni

Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség új elnöke sokat vár a magyar csapattól a június 16. és 24. közötti, ukrajnai Európa-bajnokságon.

Kőkeményen oda kell menni, és gyilkosnak kell lenni a szorítóban. Nincs más esélyünk, csak így tudunk előre jutni, csak így tudunk eredményt elérni" - nyilatkozta a Sport 24 híradójának a DIGI Sporton Erdei Zsolt.

A profiként félnehézsúlyú vb-címig jutott elnök elárulta, az elvárások magasak: Aki nem hoz eredményt, agyonütöm" - mosolygott, majd így folytatta. - Az Európa-bajnokságon az első nyolc közé be kell kerülnie annak, aki később a világbajnokságon is indulni szeretne. Mi pedig szeretnénk a vb-n is egy jó csapattal részt venni."

Bízom abban, hogy akár két-három érmet is megcsíphetünk az Eb-n" - mondta Erdei, aki szeretné, ha minimum négy magyar indulója lenne majd a hamburgi vb-nek.

"Első számú esélyesünk Harcsa Zoli, ő az, aki lendületben és edzésmunkában is viszi a csapatot - jegyezte meg Balzsay Károly szövetségi kapitány. - Remélem, eredmények terén is ő lesz a követendő példa, úgy, mint néhány hete Belgrádban volt."

Az Eb-bronzérmes Harcsa azt mondta, számára rendkívül motiváló, hogy Erdei Zsolt lett az új elnök. "Egy régi ökölvívóról beszélgetünk, aki nemrég hagyta abba, és óriási eredményeket ért el."