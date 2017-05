Nehéz riválissal kezd Babos Tímea a Roland Garroson

A világranglista 35. helyezettjeként ezúttal is alanyi jogon főtáblás Babos Tímea első ellenfele a hazai közönség előtt szereplő Alize Cornet lesz.

A tavaly a második fordulóban búcsúzó magyar teniszezőnek nem lesz könnyű dolga, mivel Cornet jelenleg is az előkelő 43. helyen áll a világranglistán, de korábban a 11. pozícióban is tanyázott. Arról már nem is beszélve, hogy élvezheti a hazai pálya előnyét.

Ha túljut Corneten Babos, akkor a 20. helyen kiemelt cseh Barbora Strycová (21. a világranglistán) vagy az amerikai Alison Riske (36.) ellen folytatja.

Gálfi Dalma és Stollár Fanny már a selejtező első fordulójában kiesett, míg a férfiaknál Fucsovics Márton számára - akárcsak az előző évben - a kvalifikáció második köre jelentette a végállomást.

Ami az immár 36 millió eurós (11,1 milliárd forint) összdíjazás eloszlását illeti, az első körösök 35 ezer, a második körösök 70 ezer, a harmadik fordulósok 118 ezer, a nyolcaddöntősök 200 ezer, a negyeddöntősök 340 ezer, az elődöntősök 530 ezer eurót kapnak. A győztes 2,1 millióval, a finálé vesztese pedig egymillió euróval gazdagodik.

A sorsolás: