Rapport mesternégyessel javított, kínai győzelem a Moszkvában

Zalakaroson az ukrán Alekszander Zubov elsőségével ért véget a 36. Sakkfesztivál főversenye, aranyérmes olimpikonunk, Sax Gyula emlékét is őrző viadal. Sakkozóink a férfi és női nyílt bajnoki címért és a junior elsőségért is megküzdöttek.

A 9 fordulós svájci rendszerű torna rajtlistáját vezető ezüstérmes olimpikonunk, Rapport Richárd a hajrában mesternégyessel az ukrán sakkozóval holtversenyben ért célba, első bajnoki címét ünnepelheti. A 117 résztvevős versenyen száznyolcan címviselők voltak, 34 nagymester és 41 nemzetközi mester is játszott a 29 ország sakkozóit felvonultató mezőnyben.

A Zalakarosi Sakkfesztivál egyre nagyobb rangot vív ki a nyílt versenyekben oly gazdag programban. A főverseny a Buenos Aires-i olimpián aranyérmes olimpikonunk, Sax Gyula emlékét őrzi, aki hosszú éveken keresztül a Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp csapatát erősítette. Már évek óta a fesztivál főcsoportjában a résztvevők a nyílt magyar bajnoki címekért is vetélkednek.

Huszonkilenc ország száznyolc nemzetközi címviselője játszott a főcsoportban, amelynek rajtlistáját ezüstérmes olimpikonunk, Rapport Richárd vezette. A válogatott keretből még Bánusz Tamás és Erdős Viktor állt rajthoz.

A női nyílt bajnoki címért Gara Anita, Papp Petra, Lázárné Vajda Szidónia és Gara Tícia vetélkedését vártuk, női válogatottunk kapitánya, Papp Gábor számára is fontos volt „élőben" látni a csapattagságra pályázók játékát. A torna vonző díjalapja 4 millió 900 ezer forint, az első helyezett 1 millió 400 ezer forintot kapott. A férfi bajnoki cím 500, a női 300 ezret ért.

Rapport Richárd nagy esélyesként kezdte szereplését, de a második fordulóban az indiai Puranik ellen nyert állásban hihetetlen elnézéssel vesztett. A svájci rendszerű versenyekre jellemzően egy ilyen váratlan bakit nem könnyű kijavítani, de ehhez Gara Anita nagy segítséget nyújtott, fölényes pozícióból remizett Ricsivel. A gyengébb kezdést követően nagymesterünk rendezte sorait, hat partiból 5,5 pontot gyűjtve, utolsó négy partiját megnyerve szerezte meg a nyílt magyar bajnoki címet. Bánusz Tamás a sorsdöntő partiban a befejező játéknapon sötéttel szenvedett vereséget Rapporttól, Papp Gábor bronzérmesként zárt.

A női bajnoki címet Gara Anita szerezte meg Lázárné Vajda Szidónia és Havanecz Bianka előtt, akik a győzteshez hasonlóan 4,5 pontot gyűjtöttek. A junior elsőség Kántor Gergelyé lett 5,5 ponttal.

A 36. sakkfesztivál Sax Gyula emlékverseny végeredménye:

1-2. Alekszander Zubov (ukrán, 2604) és Rapport Richárd (magyar, 2698) 7, 3-6. Victor Mikhalevski (izraeli, 2520), Igor Kovalenko (lett, 2657), Tamir Nabaty (izraeli, 2640) és Márkus Róbert (szerb, 2673) 6,5, 7-15. Bánusz Tamás (magyar, 2616), Papp Gábor (magyar, 2592), Alekszandre Danin (orosz, 2543), Liviu-Dieter Nisipeanu (német, 2686), Abhijeet Gupta (indiai, 2626), Zahar Jefimenko (ukrán, 2648), Horváth József (magyar, 2526), Vajda Levente (román, 2600) és Aczél Gergely (magyar, 2546) 6 pont.

Három nagymesterünk számára a torna fontos felkészülési állomás volt a Minszkben május 29-én kezdődő kontinensviadalra. A svájci rendszerű 11 fordulós viadalról huszonketten harcolják ki a részvételi jogot a szeptemberben, Tbilisziben megrendezésre kerülő Világkupán. A 396 fős mezőnyben a magyar színeket heten képviselik, Lékó Péter, Berkes Ferenc, Bánusz Tamás, Erdős Viktor, Gledura Benjámin, Prohászka Péter és Ruck Róbert. A rajtlistát a cseh David Navara vezeti. A teljes díjalap a különdíjakkal együtt 100 ezer euró, az Európa-bajnok 20 ezret nyer.

A világbajnoki rendszer szabályzata szerint a Világkupáról az első két helyezett világbajnokjelölt lesz. A legjobbak Élő-pontjuk alapján játszhatnak majd a 128 résztvevős viadalon. A 66 fehérorosz résztvevő mellett többek között 104(!) orosz, 20 izraeli, 19 örmény, 14 lengyel, 11 azerbajdzsáni, 10-10 cseh, grúz és spanyol, 9 lengyel, 7-7 magyar, görög és szlovák sakkozó játszik. A rajtlistát a cseh David Navara vezeti, kilencen tartoznak a + 2700 Élő-pontos csoportjába. Lékó Péter 2703 pontjával a 8. a rangsorban.

A rajtlista élcsoportja:

David Navara (cseh, 2739), Dmitrij Andrejkin (orosz, 2723), Dmitrij Jakovenko (orosz, 2718), Jurij Krivorucsko (ukrán, 2714), Makszim Matlakov (orosz, 2714), Baadur Zsobava (grúz, 2713), Ruszlan Ponomarjov (ukrán, 2712), Lékó Péter (magyar, 2703), Arkadij Naiditsch (azerbajdzsáni, 2700), Maxim Rodhstein (izraeli, 2698), Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2696), Etienne Bacrot (francia, 2696), Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2693), Vlagyimir Fedoszejev (orosz, 2690), Rauf Mamedov (azerbajdzsáni, 2689), Anton Korobov (ukrán, 2688), Ivan Cseparinov (ECU, 2688), David Howell (angol, 2684), ,... Berkes Ferenc 2654, Bánusz Tamás 2616, Erdős Viktor 2614, Gledura Benjámin 2602, Prohászka Péter 2596, Ruck Róbert 2557

Minszkben május 29-én este tartják meg az ünnepélyes megnyitót, a technikai értekezletet, majd másnap helyi idő szerint 15 óra 30 perckor órakor indulnak a sakkórák. Június 4-én lesz pihenőnap, az utolsó forduló június 10-én 11 órakor kezdődik. A résztvevők játszmánként 90-90 perc gondolkodási időt kapnak 40 lépésre, majd 30-30 percet a parti befejezéséig és lépésenként 30-30 másodpercet. A bajnoki címet, a dobogós helyezéseket holtverseny esetén nem rájátszás dönti el, ugyanez a szabály a továbbjutást jelentő helyeken előálló esetleges holtversenynél is. Első kritérium az egymás elleni eredmény, ha ez sem döntene, akkor az ún. Median-Bucholz, újabb holtversenynél a Bucholz, végül a több nyert játszma.

Moszkvában május 11. és 21. között rendezték meg a 2017-es Grand Prix négy versenyből álló sorozatának második tornáját. A GP-re meghívott, kijelölt 24 sakkozónak három-három tornán kell játszania, amelyeket 18-18 résztvevővel, 9 fordulós svájci rendszerben bonyolítanak le. Rapport Richárd is a GP résztvevője. Az összetett pontverseny első két helyezettje játszhat 2018-ban a világbajnok-jelölti versenyen. Valamennyi viadalnak 130 ezer euró a díjalapja.

A rajtlistán negyedik, a mezőny legfiatalabb tagja, a 24 esztendős kínai Ding Liren győzött a moszkvai versenyen. A 2014-ben a tromsői sakkolimpián és egy év múlva a csapat-világbajnokságon aranyérmes válogatott tagja veretlenül ért elsőként a célba. Az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarovval vívott versenyfutása az utolsó fordulóban dőlt el a javára. A félpontos hátrányban levő, 49. életévében járó izraeli Borisz Gelfand kockáztatott, tisztet áldozott, de Ding Liren a látszatfenyegetéseket könnyedén hárította, és tornagyőztesként köszönthették, miután Sahriyar Mamedgyarov játszmája már korábban döntetlennel végződött a francia Maxime Vachier-Lagrave ellen.

A remivel Mamedgyarov a második helyért kapott 140 ponttal az összetett pontversenyben átvette a vezetést, a június 1-től érvényes világranglistán 2800 ponttal már az ötödik lesz! Ding Liren az orosz Erneszto Inarkijevet, a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fant és Gelfandot kényszerítette megadásra, Mamedgyarov az angol Michael Adams és az Egyesült Arab Emírségekbeli Salem A. R. Saleh ellen nyert.

Hetes holtverseny alakult ki a harmadik helyen, Hou Ji-fan kalandos partiban nyert a tavalyi kontinensbajnok Erneszto Inarkijev ellen, aki sorozatos hibákkal került hátrányba, majd vesztőt húzott. Hou Ji-fan nagy sikert ért el, két veresége mellett háromszor győzött, a pontversenyben is nagyot lépett előre. A sorozat első versenyén Mamedgyarovval holtversenyben az élen végző Maxime Vachier-Lagrave és az orosz Alekszandr Griscsuk játékából hiányzott az átütő erő, csak egy-egy nyerést értek el, az amerikai Hikaru Nakamura sem villogott. Az első tornáját játszó holland Anish Giri és az orosz Peter Szvidler is csak egyszer volt eredményes. Az azerbajdzsáni Tejmur Radzsabov elégedett lehet eredményével, az orosz Jevgenyij Tomasevszkij valamennyi játszmája döntetlennel ért véget. Nagy csalódást okoztak honfitársai, Jan Nepomnjacsij és Erneszto Inarkijev, négy-négy partiban szenvedtek vereséget. Sardzsa után a moszkvai GP is rámutatott a a lebonyolítás hibájára. Sok volt a küzdelem nélküli döntetlen, a nagymesterek alig vállaltak kockázatot. A tornán játszott 81 partiból csak 22 végződött döntéssel, a sötéttel játszók 13-9-re nyertek! Kilencen őrizték meg veretlenségüket!

A moszkvai Grand Prix-verseny végeredménye:

1.Ding Liren (kínai, 2773) 6, 2. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2772) 5,5, 3-9. Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2795), Hikaru Nakamura (amerikai, 2786), Anish Giri (holland, 2785), Peter Szvidler (orosz, 2755), Alekszandr Griscsuk (orosz, 2750), Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2710) és Hoi Ji-fan (kínai, 2652) 5, 10-12. Pentala Harikrishna (indiai, 2750), Borisz Gelfand (izraeli, 2724) és Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2696) 4,5, 13-14. Francisco Vallejo Pons (spanyol, 2710), Jon Ludvig Hammer (norvég, 2621) 4, 15-17, Jan Nepomnjacsij (orosz, 2751), Michael Adams (angol, 2747) és Salem A. R. Saleh (Egyesült Arab Emírségekbeli, 2621) 4, 18. Erneszto Inarkijev (orosz, 2727) 2,5 pont.

Az összetett pontverseny élcsoportjának állása:

1.Sahriyar Mamedgyarov 280 (140, 140), 2. Ding Liren 240 (70, 170), 3-4. Maxime Vachier-Lagrave és Alekszandr Griscsuk 211,43 (140, 71,43), 5. Hikaru Nakmaura 141,43 ( 70, 71,43), 6. Hou Ji-fan 78,43 (7, 71,43), 7-8. Michael Adams és Jan Nepomnjacsij 73 (70, 3), 9-11. Anish Giri, Peter Szvidler és Tejmur Radzsabov 71,43,... 14. Rapport Richárd 25 pont

A sorozat harmadik versenyét július 6. és 15. között Genfben rendezik meg, Rapport Richárd is játszik a viadalon. A sorozat novemberben Palma de Mallorcán fejeződik be. Az összetett pontverseny első két helyezettje lesz világbajnokjelölt.

Verőci Zsuzsa