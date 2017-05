Repül a magyarok alatt a hajó - ki tudja, hol áll meg

A szombat délelőtti magyar éremeső után délután kialakult a vasárnapi 200 és 500 méteres döntők mezőnye a szegedi kajak-kenu világkupán. Érdemes figyelni az 1000 kajak egyesben már szombaton fantasztikus versenyzéssel aranyérmes Kopasz Bálintra és Bárdfalvi Márkra, a Balla Virág, Takács Kincső kenupárosra és persze a négyesekre is.

Elérkezett az idő, hogy a szegedi közönség egy jó Kopasz Bálint-Max Hoff mérkőzést nézzen – méghozzá magyar sikerrel! A délelőtti K-1 1000 méteren olimpiai- és világbajnokokat verve aranyérmes algyői fiatal ezúttal az ötszáz méter első középfutamában csapott össze a németek ászával, akinek a hajrában „sikerült" egy üreset húznia a hullámokkal tarkított pályán. Ez pont elég volt ahhoz, hogy Hoff kizökkenjen, Kopasz azonban ismét tökéletesen megoldotta feladatát, és ott lesz a vasárnapi fináléban a rövidebbik távon is.

"Nem szállok el" - olimpiai- és világbajnokokat vert a magyar reménység A mindössze 19 éves Kopasz Bálint fantasztikus formában van, olimpiai döntőnek megfelelő versenyt nyert a szegedi kajak-kenu világkupán 1000 méter egyesben, de állítja, hogy a sorban érkező remek eredmények ellenére nem szállt el, és nem is fog. A nők ugyanezen számában Bodonyi Dóra szinte edzés nélkül, betegen győzött.

„Ilyen erős szélben még nem versenyeztem, kemény a víz, bekötött a kezem is, ügyesnek kell lenni, jó egyensúlyérzék kell ahhoz, hogy túlélje az ember az ilyen pályákat – mondta Kopasz Bálint. Őszintén megmondom, most már mentálisan egy kicsit elfáradtam, a pénteki versenynap és a mai is kivett belőlem, úgyhogy most pihenek, mert a vasárnapi döntőben szeretném magam újult erővel odatenni."

Ott lesz a döntőben Bárdfalvi Márk is, aki az utolsó középfutamot nyerte meg méghozzá úgy, hogy a világbajnok dán Rene Holten Poulsent utasította maga mögé.

„Sikerült jó pályát mennem, technikailag is rendben voltam, csak a víz volt egy kicsit zavaró, koncentrálnom kellett, hogy nehogy luftot húzzak. Úgy érzem, még maradt bennem a végén, a döntőben szeretnék a dobogóra állni, jó érzés lenne, hazai közönség előtt érmet szerezni" – mondta Bárdfalvi Márk.

A kenupárosoknál csak női versenyzőink léptek tovább: Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső, valamint Lakatos Zsanett és Molnár Csenge is az A döntőbe jutott. A férfiaknál azonban elvérzett a Sarudi Pál, Fekete Ádám, valamint a Vasbányai Henrik, Varga Dávid kettős is.

Női K-2 500 méteren fiatal egységeink rajtoltak: a Racskó Fruzsina, Sólyom Dóra kettős a nyolcadik, a Lucz Dóra, Nagy Flóra páros a hatodik lett középfutamában, utóbbiakban a B-döntőben lesz jelenésük reggel. Ami abból a szempontból érdekes, hogy egy órával később Lucz Dóra a K-1 200 méter fináléjában rajtolhat. Hogy mit tippel a sprintdöntőre az újpestiek fiatalja?

„Nem tudom, hogy milyen időjárás lesz vasárnap, bízom benne, hogy szélcsendesebb, mint ma. De ha ilyen, akkor sem lehet kifogás, meg kell oldani a feladatot. A mezőny erős lesz. Bár nincs itt Carrington, nagyon jó a honfitársa, Aimee Fischer, a francia Guyot és a svéd Stensils is" – magyarázta Lucz Dóra.

A kenusoknál 200-on az A-döntőbe jutott Hajdu Jonatán, Devecseriné Takács Kincső és Lakatos Zsanett, valamint a párosok között a Bonyai Regina, Molnár Rebeka páros is. Férfi K-1 200 méteren ezúttal csak B-döntőseink lesznek: Birkás Balázs az ötödik lett középfutamában, míg Horváth Bencének egyáltalán nem volt szerencséje, mert a hajrában egy hullám miatt le kellett támasztania, s csak a harmadik helyen érkezett célba középfutamában.

Kísérleti négyesek

A női négyeseknél az U23-as versenyzőkből álló egységünk, azaz Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes és Szénási Zsófia már az előfutamból kvalifikált a döntőbe, a Szabó Gabriella betegsége miatt most alakult Takács Tamara, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta kvartett az erős új-zélandi hajóval került egy futamba, így ment egy kört még a döntő előtt.

Ami nem is baj, bár a lányok csalódottak voltak, de én örültem neki, mert nekünk ez csak jót tesz – mondta a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztina. – Minden egyes összeüléstől jobbak leszünk, és bízom benne, hogy meg tudjuk fogni ezt az új-zélandi négyest. Most extrém helyzetben vagyunk, egyrészt ez egy most alakult csapat, nem is ott ülök, ahol szoktam, másrészt pedig a körülmények sem megszokottak, egyszerűen csak élvezzük, hogy a szél miatt repül alattunk a hajó."

Férfi négyeseink alaposan megdolgoztak a döntőért a K-4 500 méter harmadik középfutamában. A német egység mögött a második helyen zárt a Nádas Bence, Kuli István, Tótka Sándor, Bán Kristóf alkotta négyes, de szorosan ott volt mögöttük a Noé Zsombor, Tóth Dávid, Németh Viktor Máté, Mozgi Milán összetételű csapathajó is. Vasárnap remek döntőkre van kilátás.