A mindössze 19 éves Kopasz Bálint fantasztikus formában van, olimpiai döntőnek megfelelő versenyt nyert a szegedi kajak-kenu világkupán 1000 méter egyesben, de állítja, hogy a sorban érkező remek eredmények ellenére nem szállt el, és nem is fog. A nők ugyanezen számában Bodonyi Dóra szinte edzés nélkül, betegen győzött. Fábiánné Rozsnyói Katalin egyetlen tanítványa, Takács Tamara első világkupáján rögtön dobogóra állt.

Amíg a legutóbbi világkupán, Portugáliában alig több mint 20 ország versenyzői vettek részt, addig Szegeden 66 országból érkeztek kajakosok és kenusok. A külföldiek a különös kiszolgálás miatt is szeretnek a Maty-érre jönni, erre példa a nagyszerű infrastruktúra és a tökéletes pálya mellett például az a pihenő, amit most alakítottak a versenyzőknek és segítőiknek.

Nemcsak, hogy árnyékba heveredve pihenhetnek, hanem közben egy nagy kivetítőn is nézhetik az éppen zajló futamokat.

A szervezők annak ellenére igyekeztek minél több nézőt kicsalogatni a világkupára, hogy az elmúlt évekhez képest jóval kevesebb a szegedi kötődésű versenyző, Vajda Attila miatt is megtelt korábban a nézőtér, de például Kárász Anna miatt is látogattak ki többen, előbbi most "csak" tajvani tanítványaival van jelen Szegeden, utóbbi pedig betegséggel küzd, így

Ennek ellenére szombaton délelőtt így is szép számmal látogattak ki a nézők, köszönhetően többek között annak is, hogy ingyenes a belépés a világkupára.

A szurkolók az A döntők kezdetén rögtön magyar győzelemnek örülhettek, hiszen 1000 méter kajak egyesben a nőknél Bodonyi Dóra győzött.

Eredményhirdetés:

Pedig a 23 éves magyar versenyző betegséggel küzdött, az Origónak elmondta, hogy napok óta nem edzett komolyan. "Portugáliában a világkupán kaphattunk el valamit, mert többen is betegek vagyunk. Szerda óta egy kisebb edzésem volt, és most néhány napig nem is fogok edzeni, mivel ki kell pihennem a betegséget."

Így is rajt-cél győzelmet aratott. "A rajttal mindig problémáim vannak, próbáltam arra koncentrálni, és a betegségem miatt szerettem volna az elején eljönni, hogy ne tudjanak lefiniselni. Sajnos a hátszél miatt most is rossz a pálya, nagyon nagy hullámok vannak, és ezért sok rossz húzásom volt" - mondta Bodonyi, aki születésnapját ünneplő édesapjának ajánlotta a győzelmet.

Szegedtől nem messze, Algyőn él és edz Kopasz Bálint, akit a legnagyobb férfi kajakeménységnek tartanak, de a reménységnél talán már több is. A mindössze 19 éves fiú, akinek édesanyja az edzője, egészen fantasztikusan versenyezve megnyerte az 1000 méteres férfi kajak egyest, méghozzá kiemelkedő (3 perc 23,921 mp) idővel.

"Ismét nagyon jó formában vagyok, jól vannak összeállítva , főleg ennek köszönhető a siker - kezdte a parton Kopasz Bálint. - Az is fontos, hogy minden évben erősödöm, az a kis plusz izomtömeg is sokat számít, ami most rám jött. A hajó is nagyon jó, örülök, hogy ilyen küpönleges és jó dizájnú hajóban evezhetek, és nagyon szeretem a szegedi pályát és a szurkolókat is."

Azt mondta, külön taktikát nem tervezett, elindult, ment a többiekkel, és az utolsó 250-300 méteren mindent beleadott, ahogy szokott.

Győzelme azért is hatalmas szó, mert elképesztő mezőnyben győzött, egy olimpiai bajnoki döntőnek is beillett volna, hiszen a vert mezőnyben volt a szám riói olimpiai bajnoka, a spanyol Marcus Walz és ezüstérmese, a cseh Josef Dostál, az egyaránt világbajnok dán René Poulsen és portugál Fernando Pimenta is.

"Nagyon jól indult ez a szezon, és szerintem a későbbiekben is jól fog menni, ott lesz a helyem a legjobbak között, de lehet, hogy a szokásos nagy nevek lesznek. Nem nyerhetek mindig, nem tervezem, hogy elszállok magamtól, mert nagyon sok jó versenyző van" - nyilatkozta Kopasz Bálint.

A nap harmadik magyar aranyát Balla Virág szerezte, aki C-1 500 méteren úgy győzött, hogy az utolsó 200 méteren robbantott.

„Nem is tudom, hogy mitől ment ilyen jól. Próbáltam jó technikával, elnyújtva evezni, a hátszelet kihasználni. Az utolsó 200 méteren léptem meg, és tényleg nagyon jó érzés, amikor az ember ki tud ugrani a mezőnyből" – magyarázta Balla Virág.

Egy magyar ezüst is született: Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert révén kajak kettes 500 méteren, remekül hajráztak a magyar fiúk. A szövetség hivatalos Facebook-oldalának így nyilatkoztak: "Nagy hajrá volt, de tudtuk, hogy a táv második fele lesz az erősebb. Akkora hátszél van, hogy kettőt pislogtunk és már a táv felénél jártunk" - mondta Hufnágel Tibor. "Tudtuk, hogy a második 250-ünk a legjobb a mezőnyben, így nem estünk pánikba" - tett hozzá Ilyés Róbert.

Említést érdemel még Takács Tamara bronzérme is, aki K-1 500 méteren állhatott fel a dobogóra, őt csak a meglepetésre győztes orosz Anyusina és a külön kategóriát képviselő, most mégis csak ezüstérmes új-zélandi Lisa Carrington tudta megelőzni.

"Nagyon örülök, nem jöttem túl jó pályát, a végén billegtem, be is kötöttem, nem szoktam mostanában. Carrington két pályával volt mellettem, igyekeztem nem nézni őt, de azért láttam, hogy nem vagyok messze tőle, gondoltam, akkor rossz helyen nem lehetek" - mondta a mindössze 20 éves tehetség, aki Fábiánné Rozsnyói Katalin mesteredző egyetlen tanítványa, és ez volt az első világkupája.

Legközelebb vasárnap osztanak érmeket Szegeden.