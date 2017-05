Több mint tízezer sportoló indul a FINA Masters világbajnokságon

Budapest és Balatonfüred idén nyáron nem csak a FINA Világbajnokságnak, hanem az augusztus 7-én rajtoló, FINA Masters világbajnokságnak is otthont ad. A masters verseny, avagy ahogy hazánkban hívjuk: szenior verseny, a FINA legnépesebb eseményének mondható, ugyanis jóval többen vesznek rajta részt, mint a FINA vb-n.

A legelső masters vb-t Tokióban rendezték meg, 1986-ban, amikor is még csak az úszás kapott szerepet a programban. Két évvel később már a vízilabdázók, műugrók, majd 1990-től a szinkronúszók és a nyíltvízi szenior versenyzők számára is megnyílt a lehetőség, hogy elinduljanak a tornán.

A masters vb-n visszavonult, de még aktívan sportoló, valamint amatőr szintű versenyzők vehetnek részt. Felső korhatár nincsen, több 80, 90 év fölötti sportember is megmérettetheti magát saját korosztályában. Számos egykori kiváló eredményt elért sportolóval találkozhatunk, akik ugyanolyan komolyan és elszántan szállnak versenybe, mint az elitversenyzők, tehát izgalomban, színvonalban biztosan nem lesz hiány a masters versenyeken sem.

Ami a vízilabdát illeti, a férfiaknál az 50+-os kategória a legnépszerűbb. Azonban a legnagyobb show-t vélhetően a 40+ kategória mezőnye viszi majd el, amelyben a Millennium csapatnéven induló, dr. Kemény Dénes által edzett vízilabdaválogatott is elindul. Háromszoros, kétszeres, egyszeres olimpiai bajnokaink ugranak vízbe egy újabb világbajnoki győzelemért. Ismét láthatjuk a számunkra annyi örömöt és meghatározó pillanatot ajándékozó vízilabdázóinkat, többek között Benedek Tibort, Biros Pétert, Kásás Tamást, Kiss Gergelyt, Märcz Tamást is, ám ez közel sem a teljes névsora az egykori (és mindenkori) bajnokainknak.

A vízilabda mellett a szinkronúszást is igen nagy érdeklődés övezte, olyannyira, hogy az egyéni verseny regisztrációját le kellett zárni. Míg a vízilabdázók esetében 120 csapatnál, a szinkronúszóknál 130 egyéni sportolónál húzták meg a határt a szervezők. Mindenképp vonzó lehet a nézők számára, hogy a szinkronúszók versenyeit pompás környezetben, a Világörökség részét képező Hősök tere mellett, a Vajdahunyad vára tövében nézhetik végig.

A budapesti és balatonfüredi Masters Világbajnokság a sportág történetében a 17. lesz. Európából mindig sokan képviseltették magukat a versenyen. A legtöbben eddig 2012-ben, a riccionei vb-n vettek részt, ami 12.671 versenyzőt jelent. A budapesti versenyre nagyjából 12-15 000 résztvevőre számítanak a szervezők, ami az eddigi létszámcsúcs megdöntését is jelentheti. Még hívogatóbbá teheti a versenyt, hogy a nézők számára ingyenes a belépés a torna minden egyes eseményére.

Güttler Károly olimpiai ezüstérmes úszó, aki maga is elindul a vb-n, így fogalmazott a versennyel kapcsolatban:

"Szeretném hazai közönség előtt lezárni a pályafutásomat, és újra átélni azt, amit korábban, a közönség feltétlen szeretetét és persze a győzelem ízét."

Valóban, talán Güttler Károly érzéseinél nem is lehetne jobban összefoglalni, mi is a jelentősége a masters versenyeknek. Sok magyar sportoló életéből, pályafutásából hiányozhat egy világbajnoki aranyérem, vagy egy bármilyen érem. Számukra újra megadatott a lehetőség, hogy érmet nyerjenek, illetve hogy kiegészítsék gyűjteményüket. Nekik ezért is különösen fontos ez az esemény. Nekünk, nézőknek, pedig azért fontos, mert tudjuk jól, milyen szédületesen nagy élmény, mikor magyar sportolóink érmeket nyernek, pláne akkor, ha a dobogó legtetején állnak, pláne akkor, mikor a magyar Himnusz szól, pláne akkor, ha mindez idehaza történik. Mindenképpen érdemes lesz kilátogatni a versenyek gyönyörű helyszíneire, és szurkolni sportolóinknak.

Következő írásunkban a masters vb legesélyesebb magyar versenyzőivel foglalkozunk részletesebben.

Forrás: https://masters.fina-budapest2017.com/hu