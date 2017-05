Lucz Dóra fantasztikus versenyzéssel megnyerte az olimpia műsorán szereplő női 200 kajak egyest a szegedi világkupán, pedig a célbaérésen még van mit javítania.

"Azt csináltam végig, amit az edzőmmel megbeszéltem - kezdte az Origónak a futam után a 22 éves kajakosnő. - Nagyon jó volt a nyolcas pályán menni, mert közel voltam a közönségnek, amely hatalmas motivációt adott. Nagyon gyors ez a szám, főleg így hátszélben."

A futamot férfi kajakosokkal néztük, egyikük a célbaérés után megjegyezte: Nem értem, hogy a csajok 200-on miért nem rúgják be a hajót." Feltettük a kérdést Lucz Dórának.

"Sosem gyakoroltam a berúgást, az edzőmnek már mondtam, hogy próbáljuk meg, de mindig csak poénkodik vele. De majd mondom neki többször is, mert tényleg sokat tud segíteni. Őszintén szólva, fogalmam sincs, hogy mit csináltam a végén, de nagyon boldog vagyok, mert nem gondoltam, hogy nyerni fogok 200-on" - nevetett a fiatal kajakosnő, akinek ez az első érme világkupáról.

Azért is nagy eredmény ez, mert a felkészülés kellős közepén van. "Persze fontos volt ez a verseny, mert egyrészt a felkészülés egyik állomása, másrészt itthon, hazai közönség előtt szerettem volna jól szerepelni. Viszont három hét múlva lesz az első vb- és Eb-válogató, az a legfontosabb verseny, ott kell majd csúcsformában lenni" - mondta Lucz Dóra, aki szerint jó visszaigazolás ez a győzelem a munkáról, de ez nem azt jelenti, hogy csak a 200 méterre fókuszál, ugyanolyan fontos az 500 méter is.

Összeültek, ezüstöt nyertek

A női négyeseknél a két magyar egység közül a Takács Tamara, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta kvartett teljesített jobban. Az új-zélandi hajó mögött másodikként zártak úgy, hogy először szombaton ültek össze.

"Nagyon örültem neki,hogy ilyen lelkesek voltak a csajok. A gyorsaságukon még lehetne javítani, de remek állóképességük van, összességében nagyon elégedett vagyok" - mondta az Origónak a rangidős olimpiai bajnok, Fazekas-Zur Krisztina.

A négyes nem jutott egyből a döntőbe, hanem az előfutam után középdöntőt is kellett menniük, szombaton Fazekas-Zur azt nyilatkozta, hogy nem bánja, hogy még egy futamot mennek, mert legalább többet ülnek együtt a hajóban.

"Szerintem kellett az a plusz futam is, hogy most ilyen jól menjünk, minél többet gyakoroljuk, annál jobb. A többiek máshogy álltak hozzá, mert ők versenyeztek más számokban is, nekem csak a négyes volt, ezért örültem, hogy többet versenyezhetek. Azt vallom, hogy a verseny a legjobb edzés."

