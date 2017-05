Egy verseny, ahol a 90 évesek is világbajnokok lehetnek

A Magyarországon megrendezésre kerülő FINA Masters Világbajnokság iránt óriási a sportolói érdeklődés. Talán hihetetlen, de ezen az eseményen többen vesznek részt, mint a FINA-vb-n. Az indulók száma tízezer feletti is lehet. Ebben a cikkben most bemutatjuk azokat a magyar úszókat, akik a masters vb sztárjai lehetnek.

Güttler Károly, az örök büszkeség

Güttler Károly, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, többszörös Európa-bajnok úszó Budapesten, a masters vb-n tervezi véglegesen befejezni pályafutását.

Mindannyian ismerjük a 49 éves sportoló szöuli olimpián szerzett ezüstérmének drámai történetét, amikor a 100 méteres mellúszásban a brit Adrian Moorhouse mögött lett második. A különbség mindössze egy század volt köztük. De nemcsak emiatt, hanem a világversenyeken elért tizenhárom érme, az 1993-as világcsúcsa, illetve ugyanabban az évben megnyert Európa és a világ legjobb úszójának járó kitüntetése miatt lesz számunkra örök büszkeség. A vb és olimpiai ezüstérmekkel kapcsolatban így fogalmazott az egykori klasszis: "Mindig azt néztem, mit nyertem, és nem azt, mit vesztettem. A pályafutásom kerek egész."

Güttler Károly 2003-ban vett részt legutóbb világversenyen, azóta utánpótlás szövetségi kapitányként tevékenykedett, jelenleg pedig a Kőbánya SC edzői stábjában dolgozik. Idén nyáron minden esélye megvan, hogy világbajnoki aranyérmet nyerjen. Edzőjével együtt bíznak benne, hogy a 45-49 évesek korosztályában valóban sikerülhet is a győzelem. Erről így beszélt.

Az az igazság, hogy szeretném keretbe foglalni a pályafutásomat, és itt Budapesten lezárni, az 50 méteres mellúszásban. A tervem a győzelem, a kitűzött cél pedig 29:04 másodperc. Úgy érzem, ez teljesíthető, s bár sosem mondom ki előre, a világcsúcs elérése a cél.

Szokol Dianna, a nyíregyházi fogorvos

Dr. Szokol Dianna, aki a 2008-as masters vb-n három bronzérmet, 2015-ben Kazanyban három ezüstérmet nyert. A 46 éves szenior úszónő, aki Nyíregyházán fogorvosként dolgozik, tavaly ősz óta készül a tornára, a nyíregyházi Jövő Bajnokai program gyerekeivel edz együtt, akiknek köszönhetően - ahogy elmondta - fiatalabbnak érezheti magát.

"Az egyetemi tanulmányaim alatt nem folytathattam az élsportot, márpedig én a tanulást választottam.

A diplomaszerzés után azonban, amikor megalakult a Nyír Szenior, újra elkezdtem úszni, 26 éves koromtól kezdve ismét versenyeztem" - gondolt vissza pályafutásának félbeszakadására. Szokol Dianna a 200, 400 és 800 gyors mellett, a 400 vegyesen is elindul. Elmondta még, hogy a hazai közegnek kifejezetten örül, a plusz motiváció mellett a helyszínek ismerete is kifejezetten segíti a felkészülését.

Fábián Béla, 28 masters vb-cím gazdája

Komoly esélyekkel ugrik vízbe a vb-n Fábián Béla is, aki már így is 28 masters vb-cím gazdája, valamint 20 aranyérme van Szenior Világjátékokról, és 40 masters Európa-bajnokságról. Fábián Béla 1953-ban az ifjúsági válogatott tagja lett, egy évvel később pedig már a felnőtt válogatottat erősítette. Torinóban, az Európa-bajnokságon 200 mellen hatodik helyen végzett.

Ezután még nyolc évig versenyzett. Az egyetemi tanulmányai neki is beleszóltak pályafutásába. Miután befejezte az egyetemet, azonnal munkába állt, amivel véget is ért az élsportolói élete. Sok év elteltével azután ismét a vízben találta magát.

1987 novemberében Csikány József megalapította az első magyar szenior úszó klubot Budapesti Szenior Úszó Klub néven, 1988 januárjában pedig én is beléptem a tagjai közé, mivel kerestek egy jó mellúszót." - idézte fel az eseményeket Fábián Béla. 1988-ban elindult a brisbane-i FINA Masters Világbajnokságon, ahol a váltó tagjaként aranyérmet nyert. Az elmúlt években a 75-79 éves korcsoportban versenyzett, a hazai vb-n viszont már a 80+ kategóriában indul el. Vasárnap kivételével minden nap edz, a vb-n az 50, 100 és 200 mellen, 200 vegyesen, illetve a 320 éves mix váltó névvel illetett számban is szeretne részt venni.

Csikány József, az első hazai szenior úszóklub alapítója

A már említett Csikány József is elindul a budapesti masters vb-n, ő is érmet szeretne nyerni. A 73 éves sportember 1987-ben megalapította az első magyar szenior úszó klubot, és komoly szerepe volt a szenior versenyek népszerűsítésében is. Dr. Csikány József így emlékezett vissza, miért hagyta abba az élsportot:

A feleségem akkor már várandós volt, a jogi diplomát is megszereztem, vagyis mások voltak a prioritások az életemben. Egy évig még vízilabdáztam a Ferencvárosban, bajnokok is lettünk 1969-ben, de akkor már a civil teendőimen volt a hangsúly." Később komoly szerepet vállalt az új Kondorosi úti uszoda építésében, majd mikor az elkészült, újra el kezdett sportolni, ezzel együtt pedig jöttek a szenior versenyek is. 1986-ban ott volt az első FINA Masters Vb-n Tokióban, az első Eb-n Blackpoolban, 1987-ben pedig megalapította az első magyarországi szenior úszóklubot.

Az idei vb-n 100 és 200 háton szeretne aranyérmet nyerni, valamint 50 méteren is szép eredményekben reménykedik. Tervei szerint minden váltó számban elindul.

Forrás: masters.fina-budapest2017.com