Serena Williams visszatért Párizsba

Nem tartott sokáig Petra Kvitova párizsi kalandja, de a múlt héten Lyonban győztes Jo-Wilfried Tsonga sem járt jobban, ráadásul a legjobb francia a 64 közé kerülésért bukott el a Roland Garros 4. napján, amikor Babos Tímea a párosban vigasztalódott. A magyarhoz hasonló magabiztossággal vette az újabb akadályt Novak Djokovic és Rafa Nadal is. A játékosokat hiába kérdezgetik az interjúszobában, a női riportert csókolgató társukról, senki nem kommentálja az esetet, de nem ez az egyetlen balhé a teniszvilágban.

Öt perc teniszért aludhatott a szokásosnál rosszabbul a 32 éves Jo-Wilfried Tsonga. Még kedden kezdődött a meccse, a ranglistán 91. Renzo Olivo ellen. Az argentin először szerepel a Garros főtábláján, de úgy érezte, itt az ideje, hogy 25 évesen megmutassa, mit tud. Tsonga vert helyzetből jött vissza a 4. játszmában (4:5-re), amikor kedden este, sötétedés miatt félbeszakították a meccset. A szerdai folytatásban ő jött adogatással, de gyorsan 0:40 lett. Hárította a meccslabdákat, sőt adogatóelőnye is volt, de elbukott (7:5, 6:4, 6:7, 6:4.) „Elég öreg vagyok már ahhoz, hogy ismerjem a tenisz paradoxát. Az egyik héten életemben először versenyt nyerek salakon, a következőn pedig kikapok a Roland Garros első fordulójában" - fogalmazott Tsonga, aki korábban soha nem vesztett Grand Slamen ilyen rangsorú játékos ellen.

Lázadnak az ausztrálok

Egyre több játékos sorakozik fel Casey Dellacqua (ausztrál női teniszező) mögé, aki kritizálta a legendás Margaret Courtot egy helyi újságban megjelentetett nyílt levele miatt. A 74 éves, 24-szeres egyéni Grand Slam-bajnok azt írta, hogy a jövőben elkerüli a Qantas légitársaságot, mert annak vezérigazgatója kiállt az egyneműek házassága mellett. Erre válaszolt Dellacqua, aki egy másik nővel él házasságban és közösen nevelik két gyermeküket. Szerdán aztán Samantha Stosur is úgy fogalmazott, nem ért egyet Margaret Court véleményével és kilátásba helyezte, hogy a 2018-as Australian Openen bojkottálni fogják a Margaret Court arénát, ami az Australian Open ékszerdoboza. Mind többen vannak, akik szerint új nevet kellene adni a teniszstadionnak. Egyelőre nem látni, mi lesz az ügy vége, de tekintettel arra, hogy a női teniszben sokan vállalják a másságukat, nem valószínű, hogy januárig elfelejtik az egészet.

Magyarok a Garroson

Évről évre egyre több magyarral találkozni a Roland Garros lelátóin. Hétfő este épp kiléptem a kapun kívülre, a Boulevard d'Auteuil-re, amikor egy 65 év körüli, jól öltözött férfi azt próbálta megkérdezni franciául, merre induljon a metróhoz. Valahogy egyből meghallottam, hogy igazából honfitárs az illető. Megkönnyebbült, amikor magyarul válaszoltam neki. Elindultunk együtt a metró felé és közben beszélgettünk. Megtudtam, régi vágya vált valóra a négy napos párizsi úttal, hogy eljutott a francia nyílt teniszbajnokságra. A hétfői belépőt a Philippe Chatrier stadionba a gyerekeitől kapta ajándékba, de amikor megtudta, hogy kedden, az 1-es pályán játszik Babos Tímea, egyből szólt a lányának, vegyen arra is jegyet a neten. Megnyugtattam, hogy az biztos nem lesz annyira drága, mint a hétfői, a centerre, ami több mint 250 euró volt. Csillogó szemmel magyarázta, hogy mekkora élményt jelentett beülni egy külső pályára és egészen közelről nézni a teniszt. Ő is játszik rendszeresen, de ez egészen más. Lenyűgözte a játék dinamizmusa. Azt mondta, még a center lelátójáról sem érezte azt a sebességet, intenzitást, amit néhány méterről átélt. Szeretne Wimbledonba is eljutni egyszer, de elég pesszimista. Bátorítottam, hogy ez ma már csak elhatározás kérdése. Rám mosolygott, és igazat adott. Azért az elgondolkodtató, hogy egy néhány napos párizsi túrában, ha a szurkoló mondjuk, háromszor vesz jegyet a Roland Garrosra (legalább egyszer a centerre, a másik napokon pedig a Suzanne Lenglenre és az 1-esre), akkor az utazás, a szállással nem kerül annyiba, mint a belépők, és a 2. héten egyre drágább a jegy.

Újra együtt a Williams-nővérek

Az elmúlt években arra akadt példa bőven, hogy egy Grand Slam második hetében az idősebb Williams lány a lelátóról szurkolt a húgának. Ezúttal változott a helyzet, mert a januárban, már terhesen Australian Opnet nyert, a világranglistán még mindig 2. Serena Williams el sem indult a French Openen, viszont némiképp váratlanul, szerdán megjelent a lelátón, a Philippe Chatrier stadionban. Venus Williams vigyázott állapotos testvérére, gyorsan végzett a japán Nara Kurumival (6:3, 6:1). „Valamikor meccs közben ült be. Biztos vagyok benne, hogy nagyon élvezi a nyomás és készülés nélküli létet Párizsban, egy Grand Slamen. Érdekes érzés lehet. Szeretném, ha maradna a verseny végéig" - mondta Venus Williams, arra is utalva, hogy az azt jelentené, döntőt játszik a Roland Garroson.

Babos Tímea a legjobb orvosságot találta meg a Roland Garros patikájában a fájdalmára. A keddi, egyéni vereség után magabiztos győzelemmel indult el a párosban a cseh Andrea Hlavackova oldalán. Igaz, a fiatal francia kettős elleni sikernél (6:3, 6:0) nehezebb lett volna, ha ki kell mondaniuk az egyikük nevét: Tessah Andrianjafitrimo.

A tündérmese véget ért Olyan mérkőzést vesztett Petra Kvitova, amit meg is nyerhetett volna. Úgy kapott ki 7:6, 7:6-ra, az amerikai Bethanie Mattek-Sandstől, hogy mindkét rövidítésben ő vezetett. A vége ráadásul kettőshiba lett. Azért, hogy a tavaly decemberben megkéselt, ezért azóta most először versenyző cseh lányban nem aludt ki a tűz, azt a földhöz vágott ütője is jelezte. „A tündérmese véget ért, a következő hetek már a szokásos menetrend szerint mennek. A vereség ellenére azt kell mondjam, meglepődtem, hogy milyen jól ment a játék, de még több mérkőzésre van szükségem. Várom, hogy újra csak a teniszre koncentrálhassak" - értékelt Petra Kvitova.

Egy csók és más semmi

Hiába próbálkozott néhány újságíró, hogy megkérdezze a játékosok véleményét a 21 éves, francia Maxime Hamou viselkedéséről, mindenki azzal hárította el a választ, hogy nem látta, nem tudja, mi történt. Nos, a selejtezőben elbukott fiatalember az Eurosport riporterének a nyakát kezdte csókolgatni, élő adásban. Tettéért elnézést kért és azt mondta, szívesen bocsánatot kér személyesen az őt amúgy jól ismerő televíziós újságírótól is. A francia szövetség visszavonta az akkreditációját és további vizsgálatot rendelt el az elnök. Az új francia sportminiszter, az olimpiai bajnok vívó, Laura Flessel elítélte az általa erőszakos támadásnak minősített ügyet és kritizálta Henrie Leconte-ot, aki a stúdióban nevetgélve próbálta elviccelni, ami történt.