Aranycsapat száll medencébe a FINA Masters vb-n

Tízezernél is több résztvevővel augusztusban Budapesten és Balatonfürden rendezik meg a FINA Masters világbajnokságot. Cikksorozatunk első részében már bemutattuk a legesélyesebb magyar úszókat, most a vízilabdacsapatokkal foglalkozunk.

Ami a férfi vízilabdázókat illeti, a legjobban várt meccsek vélhetően a 40+ kategóriában lesznek majd, hiszen ebben a mezőnyben indulnak el - Millenium csapatnévvel - a többszörös, illetve egyszeres magyar olimpiai bajnokok. A magyar együttes tagjai között öten háromszoros olimpiai bajnokok, többen pedig kétszeresek.

Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Gergely István, Kásás Tamás, dr. Kiss Gergely, Märcz Tamás, dr. Molnár Tamás, dr. Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, Varga Tamás, Varga Zsolt és Vári Attila biztosan ott lesz a medencében. A kispadon pedig ki más ülne, mint Kemény Dénes, akinek egyik segítője az olimpiai bajnok kapus, Kósz Zoltán lesz.

„Az ember mindig is örömmel éli meg pályafutása legszebb időszakát, és bánja, hogy ha az elmúlik. Nekünk szerencsére hosszú évekig tartott ez az aranykorszak, de ennek is vége lett egyszer. Így mindannyian azt gondoltuk, majd régi bajtársakként találkozunk egyszer-egyszer, de most a masters világbajnokság ad egy lehetőséget arra, hogy megint együtt legyünk, és úgy, ahogy korábban. Azaz meglegyen a közös cél, a győzelem, na és az, hogy élvezzük a vízben azt, amit csinálunk - mondta Kiss Gergely, aki egyébként még aktív játékosa a RacioNet-Honvéd együttesének.

Baráti társaság Egerből

A legendákból álló Millenium csapaton kívül a 35+ kategóriában a Hungarian Bull's Blood, egri szervezésű csapat is komoly esélyekkel ugrik a medencébe. Több játékosuk, köztük Bárány Attila is, kétszeres masters Európa-bajnok.

„Ez egy baráti társaság, melynek tagjait természetesen a vízilabda szeretete köt össze, illetve az, hogy annak idején együtt játszottak és nagyjából egy korosztályt képviselnek" – fogalmazott Bárány Attila.

Egy verseny, ahol a 90 évesek is világbajnokok lehetnek A Magyarországon megrendezésre kerülő FINA Masters Világbajnokság iránt óriási a sportolói érdeklődés. Talán hihetetlen, de ezen az eseményen többen vesznek részt, mint a FINA-vb-n. Az indulók száma tízezer feletti is lehet. Ebben a cikkben most bemutatjuk azokat a magyar úszókat, akik a masters vb sztárjai lehetnek.

Női vízilabdásainkat is érdemes lesz figyelemmel kísérni a Masters Világbajnokságon. Stieber Mercédesz, Pelle Anikó, Kis-Primász Ágnes, Szalkay Orsolya és Gruber Laura nyolc világbajnoki és tizenhét Európa-bajnoki éremnél jár. Idén, Budapesten gyarapíthatják gyűjteményüket.

A többszörös magyar bajnok, Boros Júlia irányítása alatt álló csapat kiemelkedő tagja Stieber Mercédesz, aki kétszeres világbajnok, vb-ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, háromszoros Eb-ezüstérmes, háromszoros Eb-bronzérmes, jelenleg pedig Olaszországban edző.

Forrás: www.masters.fina-budapest2017.com

A cikk megjelenését támogatta a FINA Budapest 2017.