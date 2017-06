Hosszú Katinkát boldoggá tette, hogy több órát késett a repülőgépe

Hosszú Katinka örömmel vette tudomásul, hogy repülőgépe késése miatt meg tudta nézni az NBA nagydöntőjének első mérkőzését. Ebben egyébként nem sok meglepő van, hiszen olimpiai bajnok úszónő rajong a kosárlabdáért, az NBA-ért és különösen LeBron Jamesért.

Az amerikai edzőtáborából hazatérő Hosszú Katinka legfrissebb Facebook-bejegyzésében mesélte el, milyen furcsán néztek rá a repülőtéren, amikor kicsattanó örömmel fogadta a hírt, hogy gépe a tervezett induláshoz képest legalább három órát késik.

Hála az égnek! Így meg tudom nézni az NBA döntőt" – így Hosszú reakciója.

Kicsit furán nézett rám a repülőtéren a hölgy ... Kicsit furán nézett rám a repülőtéren a hölgy amikor becsekkolásnál közölte, hogy három órát késik a repülő és én felkiáltottam örömömben, hogy 'hála égnek'!!!

Ha átvitt értelemben is, de az úszónő a FINA-nak is üzenhetett bejegyzésben: „Itt ülünk a reptéren egy TV előtt és épp Adam Silver meccs előtti sajtótájékoztatóját nézzük ahol a következő kérdés hangzott el: mit szól ahhoz, hogy a rájátszás nagyon egyértelmű volt és a két csapat (Cleveland és Golden State) dominálta a konferencia bajnokságot, ahogyan elő volt írva. Adam Silver azt válaszolta, hogy ez való élet és habár szeretjük nézni a szoros, izgalmas verseny szituációkat, kiválóságot is ünnepelnünk kell. Hajrá, Cavs!"

Hosszú Katinak végül nem örülhetett, a Cleveland 113-91-re kikapott a Golden State-től, a párharc (magyar idő szerint) hétfő hajnalban folytatódik.