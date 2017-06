Hatalmas sor és ellenőrzés: így lehet bejutni a Roland Garrosra

Az elmúlt 25 évben akadtak kritikus időszakok Párizs történetében, de a tavaly bevezetett biztonsági intézkedésekhez hasonló rendőri készültségre, szigorra nem volt példa korábban. Az idei Roland Garrosra tovább fokozták az ellenőrzést, teljes kordongyűrőt vontak a komplexum köré, a Boulevard d'Auteuil-t lezárták az autós forgalom elől.

Aki metróval, busszal, érkezik a Roland Garroshoz három ellenőrzési ponton kell átjutnia.

Mindenkit megállítanak már a bejáratoktól távol. Az első pontnál a jegyet és a táskákat nézik. Még kézipoggyász méretű bőrönddel sem lehet tovább menni, le kell adni a csomagmegőrzőben. A következő állomáson fémdetektoros vizsgálóval ellenőriznek egyenként mindenkit, majd a kapukban személyi motozást tartanak, és újra átnézik a táskákat, szatyrokat. Nincs kivétel, nem számít, hogy akkreditált újságíró, vagy más hivatalos alkalmazott az illető. Tavaly a labdarúgó Eb-re készülés jegyében tapasztalat szerzésnek is jó volt a szigorú rendszer. Az idén is természetesen elsődleges a biztonság, de most az olimpiai pályázat hajrájában a rendező franciáknak létkérdés, hogy bizonyítsák, Párizs képes mindenkinek garantálni a biztonságát, urai a helyzetnek.

A látszólag körülményes, hosszadalmas vizsgálatok, ellenőrzések egyébként a körülményekhez képest barátságosak és viszonylag gyorsan, gördülékenyen mennek. A szurkolók pontosan tudják, hogy az egész elsősorban értük van és türelmesen araszolnak a sorban. A komplexumon belül is rengeteg a rendőr, a biztonsági alkalmazott, de ez a játékosokat és a nézőket sem zavarja, mindenkinek fontos a megfelelő biztonságérzet.

Az alábbi két videóból a rövidebb az egyik ellenőrzési pont munkáját mutatja, a másik sor hosszúságát érzékelteti, csak elsétálni mellette több mint két percbe telt.