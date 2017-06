Óriási csatában diadalmaskodott a világelső

Andy Murray ugyan inkább füvön és keménypályán tündökölt eddig, de nem véletlenül játszott tavaly döntőt a francia nyílt teniszbajnokságon. Az idei salakos eredményei alapján nem számított esélyesnek a szezon második Grand Slamén, de a szombati teljesítménye után nem lenne meglepő, ha jövő vasárnap újra döntőt játszana Párizsban.

A Roland Garros 7. napjáig kellett várni a férfiaknál az első csúcstalálkozóra: a Philippe Chatrier stadion második mérkőzésén a világelső Andy Murray és a 2009-es US Open-bajnok Juan Martin del Potro sétált ki az arénába. Táplálkozási szempontból az egyik legnehezebb időpontban. Nem lehet tudni, hogy az első meccs, amelyik 11 órakor kezdődött, meddig fog tartani, de attól függetlenül is ebédelni már nem lehet. Benoit Paire járt úgy a hét elején, hogy hosszú, ötjátszmás csatára készült Rafa Nadal ellen (önbizalom nélkül nem megy) és evett valamit a meccs előtt, amiről azt gondolta, extra energiát biztosít majd. Megfájdult a hasa már a 2. szettben, és háromban kikapott simán.

Murray és Del Potro párbaja előtt a Babos Tímeát búcsúztató Alizé Cornet gyűjtött be újabb skalpot, a 9. kiemelt Agnieszka Radwanskát verte 6:2, 6:1-re. Kár, hogy a teniszben nem létezik vigaszág.

Az idén szeptemberben már 29 éves Juan Martin del Potro nem csak nagyra nőtt (2 cm híján 2 méter magas), de óriási szíve van. A 2. fordulóban a spanyol Nicolas Almagróval mérkőzött. Az első játszmát megnyerte 6:3-ra, de fájdalmat érzett az ágyékánál, amire kért is gyógyszert. A második játszmát elvesztette 6:3-ra és 1:1-re álltak a harmadikban, amikor a Roland Garroson háromszor is negyeddöntőig jutott, 31 éves spanyol megállt az alapvonal mögött, nem mozdult, majd kitört belőle a zokogás. Ő már tudta, hogy a térdsérülése kiújult és hiába teniszezik jól, nem folytathatja, itt a vége. Del Potro átlépett a hálon, odasétált hozzá és megrendülten, tiszta szívvel vigasztalta. Nem éreztem jól magam abban a szomorú helyzetben és utána sem. Nem könnyű látni egy barátodat, amint a háló másik oldalán megsérül és sír. Tudom, milyen borzalmas érzés megsérülni, volt benne részem párszor. Azt mondtam neki, hogy próbáljon megnyugodni, gondoljon a babájára, a családjára. Remélem, minél gyorsabban rendbe jön Nico"- magyarázta Juan Martin del Potro még csütörtökön, amikor bízott benne, hogy az ő sérülését kezelni tudja a csapata, mert az egy régebbi probléma és annyira nem komoly.

Mielőtt ráfordulnánk az szombati csúcstalálkozóra, érdemes még felidézni a hét egy másik megható, elgondolkodtató, érzelemdús pillanatát. Steve Johnson néhány héttel a Roland Garros előtt, váratlanul elvesztette 58 éves édesapját, akinek ráadásul meghatározó szerepe volt a teniszkarrierjében.

Bevallása szerint már az első fordulóban is nehezen kontrolálta az érzéseit, amikor ötjátszmás meccsen győzött, de a 32 közé kerülésért, a horvát Borna Coric elleni sikere után kitört belőle a zokogás. Az édesapja tanította meg teniszezni.

Andy Murray és Juan Martin del Potro legutóbb tavaly szeptemberben találkozott. Alig néhány héttel az olimpiai döntő után, a Davis kupa elődöntőjében, Glasgow-ban, tehát hazai pályán vágott vissza az argentin a riói vereségért. Nem is akármilyen mérkőzésen: 6:4, 5:7, 6:7-ről fordított, 5 óra 7 perces ütközetben. Jellemző Murray mentális erejére, hogy ez volt az utolsó veresége 2016-ban, utána 25 mérkőzést nyert sorozatban, meg sem állt a világelsőségig. Igaz, Juan Martin del Potro is tenisztörténeti produkcióval zárta a szezont: Davis kupa diadalra vezette hazája csapatát Zágrábban. Az argentin egyébként hónapok óta edző nélkül járja a versenyeket. Sok jelölttel tárgyalt, egyeztetett már, Pete Sampras mellett Gustavo Kuertennel is, de egyelőre nem találta meg a megoldást. Összességében a tízedik párbajukra készültek, az eddigiekből hatot Murray nyert.

Látványos, fordulatos, brutális első szettet játszottak. Szenzációs megoldások, variábilis, pazar tenisz. Del Potro egy korai brékkel vezetett és előbb 5:3-nál, majd 5:4-nél is játszmalabdához jutott. A skót azonban kiharcolta a rövidítést és abban már nála volt az előny (6:4.) A dráma fokozódott, mert 7:6-nál megint a dél-amerikai szerválhatott a szettért, de kettőshiba lett a vége, majd még egy kimaradt játszmalabda. Végül 9:8-nál Juan Martin del Potro tenyerese 2 centiméterrel a vonal mellé ment, és így 1 óra 24 perc alatt Andy Murray-é lett a játszma. Innen felállni kegyetlenül nehéz. Ezúttal még Juan Martin del Potrónak sem sikerült. Másodszor akkor roggyanhatott meg, amikor az elvesztett első szettet követően rögtön brékhátrányba került, majd 4:5-nél egyenlített, de nem tudta hozni az adogatását. Ott valószínűleg teljesen megtört, mert a folytatásban már nem nyert gémet. Két órán át óriási csata volt, a vége felejthetőre sikerült, Andy Murray 7:6, 7:5 6:0-ra győzve jutott a legjobb 16 közé.