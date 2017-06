Fantasztikus meccs következik kedden a Roland Garroson

Kis túlzással azt is mondhatnánk, most kezdődik a francia nyílt teniszbajnokság, vagy legalábbis most jön a java. Igaz az egyéniben a 127-127 mérkőzésből a nőknél és a férfiaknál is lejátszottak 120-120-at, de a kedden rajtoló negyeddöntőkkel egy másik szakaszba, szintre ér a Roland Garros.

A férfiaknál az első nyolc kiemeltből heten jutottak el a negyeddöntőbe, csak Milos Raonic bukott el idő előtt, de a kanadai veresége a spanyol Pablo Carreno Busta ellen salakon, nem igazi meglepetés. Versenyben van még öt Grand Slam-bajnok, a világelső és a két tavalyi döntős.

A nőknél ugyanakkor az első nyolc kiemeltből csak három maradt állva a negyeddöntőre. A ranglista vezetője az első fordulóban kiesett, nincs már a mezőnyben a címvédő és egyetlen Grand Slam-bajnok sem (igaz, a férfiaknál négyen is elmúltak 30 évesek a legjobb nyolcból, a nőknél viszont a legidősebb is csak 27 éves.)

A rendezőket amúgy ez a legkevésbé sem zavarja, mert így akár kitörhet a teniszláz Párizsban: francia házi döntő is lehet szombaton a nőknál. Na, az azért tényleg szenzáció lenne. Kristina Mladenovic ugyan nyerhet Bacsinszky Tímea és utána az Ostapenko-Wozniacki találkozó győztese ellen, de azt nehéz elképzelni, hogy Caroline Garcia álma valóra váljon. A 23 éves francia lánynak az idei a hetedik Roland Garros főtáblája, de korábban nem jutott túl a 2. fordulón, így most a negyeddöntő is óriási eredmény neki, ráadásul az ő ágán van Simona Halep, Karolina Pliskova és a szintén esélyes Jelina Szvitolina.

Bár a sportban a ha nem játszik, azért annyit jegyezzünk meg, hogy a teljesen ismeretlen, a világranglistán 97. Veronica Cepede Royg öt pontra volt attól, hogy legyőzze a világelsőségért is küzdő Karolina Pliskovát. A cseh mellett még Simona Halepnek van lehetősége leszorítani a trónról Angelique Kerbert. A románnak ehhez meg kell nyernie a francia nyílt teniszbajnokságot, Pliskovának elég a döntő. Minden más esetben marad a német a királynő, aki az idei eredmények alapján a top tízben.

A férfiaknál nem történt semmi különös hétfőn. Andy Murray tovább javult és simán elintézte azt a fiatal, orosz Karin Kasanovot, akiről még fogunk hallani a jövőben és nem csak azért, mert egykori sakkozóként esze is van a teniszhez.

Fernando Verdasco parádésan kezdett Nisikori Kei ellen, de a 6:0 nem küldte padlóra a japánt és a végén ő is kiosztott egy 6:0-s szettet a spanyolnak. Szegény Gael Monfils, a hazai szurkolók nagy bánatára pont úgy járt, mint az elmúlt tíz évben annyiszor. Érdekesség, hogy a férfi főtáblán 19 francia indult, Monfils búcsújával már egy sincs versenyben.

Viszonylag könnyedén elért a 16 közé, talán ő is kezdte elhinni, hogy ez lehet az áttörés éve (34 éve nem nyert francia teniszező a férfiaknál a Roland Garroson, egyéniben), de az első komolyabb akadálynál kevésnek bizonyult. Stan Wawrinka nem kegyelmezett neki (7:5, 7:6, 6:2.) Szomorú tény, hogy a férfiaknál kilenc nap alatt hat mérkőzés fejeződött be sérülés miatt. A hétfői áldozat a dél-afrikai Kevin Anderson volt, aki 3:6, 0:3-nál adta fel a horvát Marin Cilic ellen.

A kedd slágere Novak Djokovic és Dominic Thiem csúcstalálkozója lesz. A hatodik kiemelt osztrák azt mondta, hogy mindenképp változtatnia kell a taktikáján a két eddigi salakos találkozójukhoz képest.

A májusi, római vereség (1:6, 0:6) után úgy nyilatkozott, hogy nem fekszik neki Djokovic játéka. Most fogadkozott, hogy tapasztaltabb lett és az edzőjével kitalálnak valamit. A szerb igyekezett visszafogottan magyarázni az esélyeket, de azért nem titkolta, hogy elég magabiztos és az önbizalmának jót tesz a két korábbi sikere.

Ami nehezen magyarázható és semmi másról nem szól, mint a bevételek maximalizálásáról, hogy megint egymással párhuzamosan teniszezik majd Rafa Nadal és Novak Djokovic. A spanyol a centeren lép pályára a 2. felvonásban, míg a belgrádi a Suzanne Lenglenen. Így persze két stadiont lehet megtölteni a 10. napon is és valószínűleg egyszerre több jogtulajdonos televíziót is képes kiszolgálni a rendszer. Az egyszerű szurkoló meg tanakodhat, bosszankodhat, kapcsolgathat.