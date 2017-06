Nem úgy tervezem, hogy a negyedik menetben meghalok

Június 10-én a Kalászi Sportcsarnokban sokak szerint az elmúlt évek legnívósabb magyar-magyar összecsapásával várja a profi boksz rajongóit a Felix Promotion. A gálán egy hosszú konfliktust készül lezárni Harcsa Norbert és Bacskai Balázs. Felvezetőnk első részében Bacskai Balázst mutatjuk be, aki nem ijed meg a lehetőségtől, rögtön egy tízmenetes címmérkőzéssel vág neki a profi karriernek.

A Felix Promotion nem aprózza el az idei évet, sorra hozza tető alá a jobbnál jobb, nívósabbnál nívósabb eseményeket. Pápán nemzetközi övért bokszolt (és győzött) Kovács Zoltán „Caramel", Szellő Imre pedig bazalt állú amerikait vert hatalmas csatában, hogy néhány héttel később a székesfehérvári Magyar Ring Gálán utóbbi egy „hangulatos vérfürdő" keretei között vegye el a magyar bajnoki övet Tóth „Barbár" Tamástól és védje meg WBO Interkontinentális címét, előttük pedig Bozai Gyula egy drámai csatában szenvedett vereséget az azóta már Magyar bajnok Darmos József ellen.

Négy menetet bírt Barbár a pöröly öklű Szellő ellen Bátran kijelenthetjük, hogy tökéletesen sikerült a székesfehérvári Magyar Ring profi ökölvívógála: színvonalas meccsek, parádés hangulat és két olyan főmeccs, ami után a legínyencebb drukkerek is elégedetten csettinthettek. Kifogásuk legfeljebb azoknak lehetett, akik nem bírják a vér látványát. A székesfehérvári Lakeside Hotel Konferencia Csarnokában a tavalyihoz hasonló telt ház és hangulat fogadta a Magyar Ring gála szereplőit.

Június második hétvégéjén a Felix Promotion visszatér a nemzetközi szereposztáshoz. Junius 10-én ringbe lép két ukrán egy brazil, illetve nigériai bunyós is, az ínyenc közönség azonban más miatt is dörzsölheti a tenyerét. Egyrészt mert ismét láthatják, a méltán népszerű WBO nagypehelysúly Európa bajnokát Kovács Zoltánt, aki a veretlen grúz Dato Nanava ellen szorítóba, a főmérkőzésként pedig egy parázs középsúlyú ütközet került az „étlapra" főfogásképp.

Harcsa Norbert és Bacskai Balázs végre ott rendezheti a vitás ügyeit, ahol ez bokszolókhoz illik – a ringben. A kilencedik profi meccsére készülő Harcsának már nem lesz idegen a gálák közege, és az ezzel járó felhajtás, az amatőr létet a riói olimpia után profira cserélő Bacskainak viszont ez lesz az első meccse, amelyen rögtön egy öv a tét.

Ha kicsi a tét, a kedve sötét

„A várakozásoknak megfelelően, jól halad a felkészülés, nagyon sokat és keményen dolgozunk Öcsi bácsival – mondta Bacskai Balázs, bunyós körökben csak Benji, az Origo megkeresésére. Öcsi bácsi pedig nem más, mint az a Szántó Imre, korábbi amatőr szövetségi kapitány, aki két élő boxlegendának is volt az edzője, Erdei "Madár" Zsoltnak és Kovács "Koko" Istvánnak, és nyugodtan állíthatjuk, hogy a kisujjában van a szakma. - Egy négyfős stáb segíti a felkészülésemet, nem lenne igazságos, ha nem említeném meg, Bedák Pál, Kótai Mihály és erőnléti edzőm, Horváth Richárd nevét. Még hátra van pár nap a felkészülésből, tudunk még rajta egy kicsit csavarni, aztán majd a gála előtt jöhet a könnyítés."

A tízmenetes mérkőzésre készülő bunyóst alaposan meg is dolgoztatja stáb. „Kezdetben kicsit nehéz volt felvenni a ritmust, hiszen ez teljesen más, mint az amatőr bunyó. Ott az ember minden nap lejár edzésre, ha lesz meccse, ha nem. Itt meg a mérkőzés előtt van egy hihetetlenül intenzív időszak, rengeteg erősítéssel, futással, kesztyűzéssel, nagyobb menetszámokkal, hiszen a fő cél az, hogy végig bírjam a tíz menetet. Arra nem lehet apellálni, hogy a harmadik menetben befejezem a meccset, aztán, ha nem sikerül, akkor a negyedikben meghalok. Úgy kell készülni, hogy tízmenetes lesz a bunyó."

Ha valakitől, akkor Szántó Öcsi bácsitól ezt meg lehet tanulni, nem sok olyan szituáció fordulhat elő a ringben, amivel ő még nem találkozott volna. „Azt nem állítom, hogy könnyű ember, de hatalmas tudás van a birtokában, folyamatosan tanulok tőle illetve csiszolódunk egymáshoz"- mondta mosolyogva Bacskai az edzőlegendáról.

Benjit szembesítettük ellenfele jellemzésével, miszerint ő egy technikás, zártan, fegyelmezetten bunyózó bokszoló, aki szeret iramot diktálni. Kíváncsiak voltunk, mi erről a véleménye, illetve arra is, ő hogyan jellemeznél Harcsa Norbertet. „Norbi rólam adott jellemzése teljesen a helyén van, ami nem is csoda. Több mint tizenöt éve ismerjük egymást, mindkettőnk nyitott könyv a másik számára. Norbi felkészült, képzett bunyós, aki gyors, és nagyon jó szeme van."

A rendre előkerülő, köztük feszülő ellentétnek Bacskai nem kerít túlságosan nagy feneket. Benji amondó, ő nem fogja bevinni a ringbe a régi sérelmeket. Egy dolgot szeretne, nyerni! A többi nem érdekli.

A Felix Promotion honlapján olvasható szakmai esélylatolgatások alapján a megkérdezettek véleménye megoszlik az esélyekkel kapcsolatban, viszont az edzők és sporttársak nagyjából fele a debütáló Bacskait tartja esélyesebbnek – legfeljebb a tíz menet szokatlansága, és az szólhat ellene, hogy egy kisebb súlycsoportból kell felfelé mozdulnia.

„Tízmenetes meccset illetően egyelőre Norbinak sincs tapasztalata, az persze igaz, hogy ő már bunyózott több menetes meccset. Nekem volt pár öt menetem és az csak hárommal kevesebb, mint az ő nyolc menetes meccse, nem hiszem, hogy ez fogja eldönteni. Ami pedig a súlykülönbséget illeti: valóban 69 kilóban fejeztem be az amatőr pályafutásomat, de voltam már fönt 75 kilóban is, csak, mire beletanultam, beleerősödtem volna, visszaparancsoltak 69 kilóba, talán ennek a levét is ittam meg a riói olimpián. Ez a súlycsoport, a középsúly, a 72,5 kg-val ideális számomra, nem jelent gondot hozni a súlyt, jól érzem benne magam."

Az meglehetősen ritka, hogy egy debütáló bunyós, akitől a későbbiekben sokat vár az őt foglalkoztató menedzsment rögtön egy címmérkőzéssel és egy veszélyes ellenféllel kezdjen, de Bacskai nem tűnik ijedtnek.

„Igaz, ami igaz, nagyjából hat hete döntöttem el végérvényesen, hogy profinak állok, és szinte azonnal jött is ez a lehetőség. Norbi eredetileg Pintye Szabolccsal bokszolt volna, én pedig egy könnyebb ellenféllel szemben mutatkoztam volna be. De Szabi megsérült, Rácz Félix pedig megkérdezte, hogy mit szólnék a lehetőséghez. Nem sokat gondolkoztam, elég gyorsan igent mondtam, ez olyan lehetőség, amit meg kellett ragadnom. És tudom, hogy hasonló helyzetben Norbi is így döntött volna.

Szebb álmot remélt Bacskai Balázs tavaly nyáron még a riói olimpián lépett a szorítóba, de önmagának is csalódást okozva az első mérkőzésén kikapott pontozással – pedig nem kevés áldozatot hozott meg érte. „Gyerekkoromtól fogva arról álmodtam, hogy olimpián fogok bokszolni. Amikor 2006-ban megkeresett az Universum (többek között Kovács István, Erdei Zsolt és a Klicsko fivérek egykori hamburgi klubja), hogy írjak alá hozzájuk, az olimpia miatt mondtam nemet. Aztán nem jutottam ki, ahogy Londonba sem, Rio már igen, az meg úgy sikerült, ahogy. Szóval, nem azért döntöttem úgy, hogy most profinak állok, mert rosszul sikerült Rio – ha hamarabb kijutok, már régen profi lennék." Bacskai Balázs tavaly nyáron még a riói olimpián lépett a szorítóba, de önmagának is csalódást okozva az első mérkőzésén kikapott pontozással – pedig nem kevés áldozatot hozott meg érte. „Gyerekkoromtól fogva arról álmodtam, hogy olimpián fogok bokszolni. Amikor 2006-ban megkeresett az Universum (többek között Kovács István, Erdei Zsolt és a Klicsko fivérek egykori hamburgi klubja), hogy írjak alá hozzájuk, az olimpia miatt mondtam nemet. Aztán nem jutottam ki, ahogy Londonba sem, Rio már igen, az meg úgy sikerült, ahogy. Szóval, nem azért döntöttem úgy, hogy most profinak állok, mert rosszul sikerült Rio – ha hamarabb kijutok, már régen profi lennék."

A gálát június 10-én, szombaton az M4 Sport élőben közvetíti 21.40-es kezdéssel.