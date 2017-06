Harcsa és Bacskai a ringben rendezheti le korábbi sérelmeit

Különleges presztízsharccal adja meg az alaphangot a nyárnak a Felix Promotion: az istálló két kiváló középsúlyú bunyósa, Harcsa Norbert és Bacskai Balázs feszül egymásnak a Kalászi Sportcsarnokban. A bunyósokat bemutató kétrészes felvezetőnkben mindkét harcossal megismerkedhetnek, és kiderül, hogy lettek barátokból riválisok. Az első részben Bacskai Balázs kapott szót, most következzen Harcsa Norbert.

A Felix Promotionnek idén már volt két nagy dobása: előbb Pápán rendeztek nagy sikerű, nemzetközi mezőnyt felvonultató gálát, majd Székesfehérváron a Magyar Ring Gálán a hazai profi boksz krémjét küldték harcba – a két cirkálósúlyú címmérkőzésre felfűzött gála zajos siker lett. És nem csak Tóth „Barbár" Tamásnak a gáláról készült fotókon jól mutató véres arca miatt, hanem azért is mert kiváló rendezés mellett valóban magas színvonalú bunyókat láthatott a telt házat varázsoló közönség.

A legnagyobb hazai profi istálló pedig nem szeret visszalépni, ezért a nyarat is egy olyan gálával indítja, amiről biztos, hogy sokáig fognak még beszélni. A nagyváltósúlyú Kispál Zoltán (7-1) – Fazekas László (30-27-1) Magyar bajnoki címmérkőzés mellett, Kovács Zoltánt (19-5-1) a WBO nagypehelysúlyú Európa-bajnokát is láthatjuk, méghozzá a veretlen grúz Dato Nanava ellen. Két ukrán vendég öklöző is helyt kap a programban. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Denisz Berincsik a hozzá hasonlóan veretlen nigériai Abdul Aziz Garba ellen húz kesztyűt míg a pehelysúly WBO Európa bajnoka Oleg Malinovski, a brazil Isaias Sampaio ellen lép majd kötelek közé. Az est fénypontja azonban kétség kívül a Harcsa Norbert és Bacskai Balázs összecsapása lesz, megüresedett középsúlyú Magyar bajnoki címért.

Nem úgy tervezem, hogy a negyedik menetben meghalok Június 10-én a Kalászi Sportcsarnokban sokak szerint az elmúlt évek legnívósabb magyar-magyar összecsapásával várja a profi boksz rajongóit a Felix Promotion. A gálán egy hosszú konfliktust készül lezárni Harcsa Norbert és Bacskai Balázs. Felvezetőnk első részében Bacskai Balázst mutatjuk be, aki nem ijed meg a lehetőségtől, rögtön egy tízmenetes címmérkőzéssel vág neki a profi karriernek.

A két majdnem egyidős bunyós (Bacskai 29, Harcsa 30 éves), jól ismeri egymást: párhuzamosan futó amatőr karrierjük során ugyan nem bunyóztak egymás ellen, viszont a kezdeti barátságuk szép lassan átalakult rivalizálássá, különösen, amikor be-benéztek a másik súlycsoportjába. A tíz menetre kiírt mérkőzés tehát igazi presztízsharc lesz, amelynek ráadásul még tétje is van: míg Harcsa a makulátlan (8-0) mérlegét őrizné meg, addig Bacskai egy parádés profi bemutatkozás reményében lép a szorítóba.

Mint a rossz pénzt

„Jól halad a felkészülés, szerencsére zökkenőmentesen vettük az akadályokat" – mondta az Origo megkeresésére Harcsa Norbert..

A két bunyós jól ismeri egymást, sőt nagyon is jól. „Tizenhét éve ismerjük egymást. Benji a KSI-ben, én a Vasasban kezdtem, de voltunk klubtársak is.

Jó barátok voltunk, aztán 2006 táján megromlott a viszony, mindkét oldalon vannak sérelmek, mindenki a másikat hibáztatja, miközben a sportvezetés is jócskán bekavart annak idején."

Mindig volt köztük hol egy, hol két súlycsoport, így amatőrként nem találkoztak, és nem tudták a ringben lerendezni a sérelmeket. „Ennek most vége, végre mindenki kiadhatja magából, ami benne van" - mondta Harcsa, nem titkolva, arra számít, hogy mindkettejükben dolgozni fog a hosszú konfliktus során felhalmozott düh.

A 30 éves bunyós ugyanakkor tisztán látja, hogy eddigi nyolc profi meccsén nem volt Bacskaihoz fogható minőségű ellenfele. „Valóban képzett bunyós, aki zártan, jól védekezik, nagyon fegyelmezett és mindig nagy iramot diktál, amit nyilván szeretne majd rám erőltetni. Benjiről sokan és sokszor elmondták, hogy az elmúlt időszak, legtechnikásabb hazai bunyósa, de azért a profi boksz más kávéház.

Harcsa mellett szólhat saját meglátása szerint, hogy „kreatívabb vagyok, nagyobb ütőerővel bírok, meg eleve nagyobb vagyok, hiszen mindig egy vagy két súlycsoporttal fentebb voltam, mint Benji. Ha le tudom lassítani, és nem abban a mederben folyik a meccs, ahogy azt ő elképzelte, akkor nem lesz vele gondom."

Sokat számíthat, hogy míg Harcsának ez lesz a kilencedik meccse a profik között, addig Bacskai a Kalászi Sportcsarnokban fog debütálni.

„Nyilvánvalóan nem elhanyagolható tény, hogy én bokszoltam háromszor hat és egyszer nyolc menetet is, ő pedig háromnál többet még egyszer sem. Edzésen lehet szimulálni a nyolc meg a tíz menetet, de mindenki tudja, hogy az nem ugyanaz, mint élesben oda állni egy meccsen. Én már tudom, hogy mi vár rám az ötödik, meg a hatodik menet után, Benji meg majd most jön rá, hogy milyen az, amikor a harmadik menet után van még hátra hét."

Mutatja magát, hát megtalálják

A Felix Promotion oldalán mérkőzésről nyilatkozó edzők és sporttársak közül többen is utaltak rá, hogy Harcsa hiába képzett, jó bunyós, hajlamos „fejben szétesni" a meccsek során. Az érintett azonban ezt egészen máshogy látja. „Könnyen sütnek rá az emberre mindenféle bélyegeket, főleg akkor, ha olyan, mint én. Nem vagyok egy smúzolós, simulékony gyerek, vannak konfliktusaim bőven, érthető, hogy könnyebben találnak meg. A kezdeti felhozói meccseimen volt bennem egy korai K.O.-kényszer, ami elvitte az erőmet, illetve volt egy meccsem, amire úgy kellett kiállnom, hogy nem volt edzőm, és valóban elkészültem a harmadik menetre, de ebből kár arra következtetni, hogy én szét fogok esni fejben a ringben."

Ami pedig a jövőt illeti: Harcsa nem cáfolt ránk, amikor azt mondtuk, hogy vízválasztónak ígérkezik a június 10-i megméretés, hiszen, akinek nagy tervei vannak, az nem kaphat ki. A győztesre máris vár a középsúly legmagasabban rangsorolt magyar bunyósa, Pintye Szabolcs, másrészt pedig a külföldi lehetőségek.

„Egyértelmű, hogy, ha itt kikapok, akkor el kell gondolkodnom a hogyan továbbról. Mert akkor kár is komolyabb célokat megfogalmazni, hiszen a világban ugyanolyan jó, sőt sokkal jobb bunyósok várnának rám, mint Benji. Szóval, ha őt nem tudom megoldani, akkor újra kell tervezni a dolgokat.

Ami pedig Pintye Szabit illeti, vele is volt köztünk ez-az, de kibékültünk, rendeztük a nézeteltérést. Persze, hogy ő vár győztesre, de 30 évesen én már nem szeretnék magyar bajnoki címekért bokszolni oda-vissza, akkor már a nemzetközi pályának kell jönnie, nagyobb célokért."

„Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon színvonalas mérkőzés lesz, amilyet az utóbbi időben ritkán láthatott a magyar közönség két hazai ökölvívó között" - mondta a kiváló edző, Svasznek Jenő, amire remekül rímelnek Harcsa szavai, miszerint „mindenkinek az igényeit ki fogjuk elégíteni".

A gála további programja: Kovács Zoltán – Daton Nanava (grúz) – nagypehelysúly, WBO Európa-bajnoki címmérkőzés

Kispál Zoltán – Fazekas László – nagyváltósúly, interim Magyar bajnoki címmérkőzés

Oleg Maljnovszkji (ukrán) – Isaias Santos Sampaio (brazil) – pehelysúly

Denisz Berincsik (ukrán) – Abdul Aziz Garba (nigériai) – könnyűsúly

Berki Ferenc - Renat Samedov (grúz) - nagyvátlósúly

Az eseményt június 10-én szombaton, az M4 Sport élőben közvetíti 21.40-től. További információkért beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részletekért, kattintson a www.felixpromotion.com weboldalra.