A halál torkából támadt fel Halep a Roland Garroson

A második helyen kiemelt Karolina Pliskova és a harmadikként rangsorolt Simona Halep is bejutott a legjobb négy közé női egyesben a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon.

A cseh játékos a hazai közönség előtt szereplő Caroline Garciát verte szerdán két szettben, így a franciáknak Mary Pierce 2000-ben aratott diadala után továbbra is várniuk kell egy újabb Roland Garros-győztesre. Garcia volt az utolsó hazai játékos, aki búcsúzott.

Pliskova másodszor szerepelhet Grand Slam-torna elődöntőjében, a tavalyi US Openen csak a fináléban kapott ki Angelique Kerbertől. Most akár a világranglista éléről is letaszíthatja a németet, ha bejut a döntőbe.

Az ellenfele a legjobb négy között a román Halep lesz, aki szerdai negyeddöntőjében meccslabdát is hárított Jelina Szvitolina ellen. Az ukrán játékos simán nyerte az első játszmát, majd a másodikban is nagy fölényben volt, de Halep 1:5-ről is visszajött, a megnyert rövidítéssel pedig egyenlített. Riválisa a döntő szettre teljesen összeomlott, így a 2 óra 6 perces meccs végén Halep örülhetett.

A másik ágon a magyar származású, svájci Timea Bacsinszky és a lett Jelena Ostapenko játszik majd csütörtökön az elődöntőben. A legjobb négy között szereplő játékosok egyike sem nyert még GS-versenyt.

Eredmények:

nők, negyeddöntő:

Ka. Pliskova (cseh, 2.)-Garcia (francia, 28.) 7:6 (7-3), 6:4

Halep (román, 3.)-Szvitolina (ukrán, 5.) 3:6, 7:6 (8-6), 6:0

korábban:

férfiak, negyeddöntő:

Thiem (osztrák, 6.)-Djokovic (szerb, 2.) 7:6 (7-5), 6:3, 6:0

Nadal (spanyol, 4.)-Carreno Busta (spanyol, 20.) 6:2, 2:0-nál Carreno Busta feladta