Európa-bajnoki címet nyert a magyar ju-jitsu mester

Szekeres Ákos brazil ju-jitsu mester 85 kg-ban Európa-bajnoki címet szerzett a Banja Luka-ban megrendezett viadalon.

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség mint a magyar ju-jitsu sportot egyesítve a Nemzeti Versenysport Szövetség tagjaként Magyarország válogatott kvótát szerzett ju-jitsusait elkezdte kijuttatni a nemzetközi tatamikra. A magyar csapatot Spalovszky Csaba mester vezette szövetségi kapitányként és tagjai voltak: Ledneczki Péter-Krupa Ádám (Duos System) , Fighting system: Vörös Balázs (-77 kg), Lisztes Károly (-85 kg), Takács Laura (-55 kg), Ne-Waza : Sági Cintia (-62 kg), Wéber Zsolt (-94 kg), Hetyésy Dávid (-77 kg) és Szekeres Ákos (-85 kg).

A cselgáncs és brazil jitsu fekete öves Szekeres Ákos mester 19 fős csoportban 4 ellenfelet kapott. A döntőbe jutásért első két ellenfelét fojtással kopogtatta le. Az elődöntőben kemény harccal sikerült horvát ellenfelét egy kétpontos földrevitellel legyőzni. A döntőig három idegőrlő órányi várakozás Ákosra nem hatott rosszul, mivel svájci ellenfele feladta a hátsó fojtás elleni küzdelmet. Ákos szerint remek érzés a dobogón a magyar himnuszt hallani. Gratulálunk a magyar szakszövetség első Európa bajnokának és kívánunk sok sikert a jövő heti Vienna Openhez.

Spalovszky Csaba MSJJSZ Szövetségi kapitány beszámolója a 2017-es JJEU Senior EB-ről:

A 2017-es Senior Európa Bajnokságot a JJIF európai szervezete, a JJEU felügyelete alatt került megrendezésre a Bosznia-Hercegovinában található Banja Luka városban június 3-4-én. A sok tapasztalatot adó, rangos eseményre a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség nemzeti válogatott tagjai közül is érkezett egy 9 versenyzőből álló, részben újonc csapat Spalovszky Csaba szövetségi kapitány vezetésével és szervezésében. A csapat Fighting System (klasszikus ju-jitsu küzdelem), Ne-Waza System (BJJ földharc küzdelem) és Duo System (páros önvédelem) versenyszámokban állított ki nevezőket.

Sajnos már rögtön a verseny megkezdése előtt kiderült, hogy számos sportolót és párost kizártak az indulásból. A magyar csapat balszerencséjére köztük volt a Ledneczki Péter Ferenc – Krupa Ádám alkotta Duo System páros is, akiket többszöri adminisztrációs félreértés és a kinti regisztrációért felelős személyzet rugalmatlansága miatt nem engedtek tatamira még a szövetségi kapitány közbenjárása és a versenyszervezők akarata ellenére sem. A döntést több nemzetközi bíró is értetlenül fogadta, de fellebbezésre a szigorú szabályozás miatt nem volt több lehetőség. A bosszúságot csak növelte, hogy a versenyen egyébként több szabálytalanságot is elnéztek büntetlenül, melyek mindenkire érvényes, írott, nemzetközi szabályokkal mentek szembe. Ilyen volt például a versenyzők öltözetére vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása egyes országok versenyzőinek esetében, akiknek vagy a hátfelvarrója hiányzott, vagy a ruha illegális reklámot jelentő stílusjelzést és felvarrókat hordozott. Ezek miatt is ki lehetett volna zárni vagy súlyosan büntetni a versenyzőket.

A bajnokságon rendkívül erős mezőny vonult fel, Európa legjobb versenyzői gyűltek össze, hogy összemérjék felkészültségüket és erejüket. A Fighting System férfi kategóriájában Vörös Balázs (-77 kg) és Lisztes Károly (-85 kg) képviselték a magyar színeket. Mindketten a legjobb 16 közé jutottak, onnan nem sikerült tovább lépni. Ugyanígy végzett a női kategóriában indult újonc, Takács Laura (-55 kg), akinek bravúros ütő-rúgó technikája ellen a lengyel ellenfele eredményesen menekült szüntelenül fogásba és földharcba, az egyébként rutinosabb francia ellenfél pedig egy lerohanó, érthetetlenül agresszív és több esetben szabálytalan harcmodort választott, mindezt büntetés nélkül tehette.

A Fighting System küzdelmek mellett a Ne-Waza System versenyzői is nagy lendülettel léptek a szőnyegre. A korábban már jó eredményeket elért Sági Cintia (-62 kg) a női mezőnyben indult, ahol 2 nagyon erős versenyzővel vívott izzasztó, fárasztó csatája után kiesett a versenyből. Hasonlóan végzett a férfiaknál Wéber Zsolt (-94 kg), valamint a csapat másik újonc versenyzője, Hetyésy Dávid (-77 kg) is. Zsolt kitűnően kezdett, de egy szerencsétlen helyzetben olyan pozícióba került, ahonnan háton fekvő helyzetből végül nem sikerült fordítani. Dávid hihetetlen hévvel és az ifjú titánok erejével küzdött, de a rutinosabb ellenfelek, ha nehezen is, de végül felül tudtak kerekedni rajta.

A vasárnap végre nagy örömöt hozott a magyar csapatnak. A válogatott versenyzői közé a Brazil Ju-Jitsu irányzatából bekerült fiatal, de rutinos mester, Szekeres Ákos (-85 kg) Ne-Waza System versenyszámban sorra győzte le ellenfeleit. Ákos az első két ellenfelét fojtással kopogtatta le, majd az elődöntőben dobásból szerzett döntő pontjával győzte le horvát ellenfelét. Ezek után közel háromórás szünet következett, ami egy versenyző számára rendkívül nehezen viselhető, Ákos azonban higgadtan várta a döntő összecsapást. A fináléban a svájci ellenfelét egy jól felépített stratégiával sikerült hátrányos pozícióba hoznia, majd egy hátsó fojtással feladásra kényszerítenie, ezzel pedig Szekeres Ákos felnőtt Európa-bajnoki címet szerzett. „