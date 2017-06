Ismeretlen lett fiatal hódít Párizsban

Az elődöntőbe még tiniként jutott, de a döntőben már 20 évesen játszhat szombaton Jelena Osztapenko, aki a francia nyílt teniszbajnokság 12. napján, 2 óra 25 perces mérkőzésen 7:6, 3:6, 6:3-ra verte Bacsinszky Tímeát. A kisgyerekként latintáncos, a szambáért rajongó Osztapenko a Roland Garros történetében a legalacsonyabb ranglistás helyezéssel (47.) döntőbe került női játékos, de nem csak ezért különleges a sikere.

Az már hetek óta tudható, hogy egy sorozat megszakad az idén a Roland Garroson. Az elmúlt öt évben nem rendeztek női egyesben döntőt Serena Williams, vagy Marija Sarapova nélkül a Garroson. Ezúttal azonban egyikük sem indult az ismert okok miatt: az amerikai babát vár, az orosz nem tudott nevezni az eltiltása miatt és szabadkártyát sem kapott.

A jelenlegi ranglistavezető Angelique Kerber elbukott az első fordulóban, a címvédő Garbine Muguruza a legjobb 16-ig bírta. Így fordulhatott elő, hogy a felső ágról Jelena Osztapenko és Bacsinszky Tímea játszhatott a szombati döntőért.

A női tenisz oly sokat hangoztatott kiszámíthatatlanságára még egy-két apró tény: a legjobb négybe került Karolina Pliskova és Jelena Osztapenko tavaly már az első körben kiesett. A tavaszi salakos versenyeken Pliskova mérlege négy győzelem és négy vereség, negyeddöntő Stuttgartban és Rómában. Bacsinszky mutatója 4Gy/3V és semmi komoly eredmény. Osztapenko is négy meccset nyert főtáblán, de Prágában legalább eljutott az elődöntőig.

A legjobban még Simona Halep teljesített, aki megnyerte a madridi versenyt, döntőt játszott Rómában és Stuttgartban is az elődöntőig jutott. Ha erre gondolunk, meg arra, hogy a 25 éves román játszott már döntőt a Roland Garroson, akkor ebből a négyesből neki kellene célba érnie. Ráadásul Karolina Pliskova ellen 4:1-re áll és a salak is neki kedvez.

H.B.T.Y.

Születésnaposok csatájával indult a női elődöntők programja. Jelena Osztapenko és Bacsinszky Tímea is június 8-án született, csak a magyar-svájci nyolc évvel korábban. A lett lány pont aznap látta meg a napvilágot, amikor Gustavo Kuerten, aki a tenisz történetének egyik legnagyobb győzelmét aratta - éppen a Roland Garroson (1997. június 8-án nyert a döntőben Sergi Bruguera ellen.) Persze, hogy a legendás Guga Párizsban van és kicsit ünnepelték is őt csütörtökön, teljesen megérdemelten - bekerül a Hall of Fame-be, a Peugeot pedig limitált szériával tiszteleg előtte.

A brazil többek között azt mondta, hogy lenyűgözi őt Rafa Nadal teljesítménye és szerinte még 3-4 alkalommal elhódíthatja a Muskétások kupáját, de azt sem tartja kizártnak, hogy eljut 15-ig (most kilencnél tart.)

De térjünk vissza a nőkhöz, mert ez mégis csak az ő napjuk. Bacsinszky és Osztapenko jól ismeri egymást: játszottak együtt párost és sokszor edzettek közösen. Talán ennek is tudható be, hogy az adogatás egyiküknek sem jelentett előnyt. Bacsinszky és Osztapenko is nyolcszor brékelt. A döntő játszmában a svájci még 1:3-ról egyenlített, de utána megint a lett irányított, dominált.

Elegánsan köszöntötte saját magát:

Osztapenko sikere annyiban talán nem volt váratlan, hogy juniorként a mezőny egyik legtehetségesebb és legjobb játékosa volt, 2014-ben megnyerte a lányok versenyét Wimbledonban, de a felnőttek között még nem nyert WTA tornát, csak hét ITF-győzelem van a neve mögött. Párizsban pedig mindeddig semmi jelét nem mutatta, hogy jóban lenne a francia salakkal: 2014-ben a juniorok versenyében az első kör volt számára a végállomás, míg egy évvel később a selejtezőben nem nyert meccset, majd újabb évre rá a főtábla első fordulójában vérzett el.

Aki most megtette, hogy ez a lány döntőt játszik, az biztos, hogy jó nagy szatyorral fáradhat a pénztárhoz felvenni a nyereményét.