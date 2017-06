Egyszerre dönthetnek a 2024-es és 2028-as olimpia helyszínéről

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága azt javasolja, hogy a szervezet szeptemberi, limai kongresszusán egyszerre ítéljék oda a 2024-es és a 2028-as nyári olimpia rendezési jogát. A NOB figyelmeztetésben részesítette a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget. Amennyiben a sportág nem tudja megoldani a doppingproblémáit, a súlyemelést kizárhatják a nyári olimpiák műsorából.

A szervezet pénteki közleménye szerint egyhangú döntés született. A NOB vezető testülete azt követően fogalmazta meg javaslatát, hogy meghallgatta annak a munkabizottságnak a jelentését, amely a 2024-es és a 2028-as nyári játékok egyszerre történő odaítélésének lehetőségét vizsgálta meg. A munkacsoportot - melynek a NOB négy alelnöke, a spanyol Juan Antonio Samaranch Junior, az ausztrál John Coates, a török Ugur Erdener és a kínai Jü Cej-csing a tagja - márciusban hozták létre, s az együttes odaítélés mellett arról is állást kellett foglalnia, hogy milyen lépésekkel lehetne erősíteni a 2026-os téli játékok pályázati folyamatát.

A 2024-es olimpiára két pályázó, Párizs és Los Angeles maradt versenyben, miután Budapest, Róma, Hamburg és Boston is visszalépett. A szándék hátterében éppen az áll, hogy az érdeklődők, illetve jelentkezők közül sokan visszalépnek, illetve általában is megfigyelhető, hogy - elsősorban a komoly költségek miatt - megcsappant az érdeklődés a rendezés iránt. A javaslatot a július 11-12-i rendkívüli közgyűlésen fogadhatja el a NOB. A párizsi szervezőbizottság részéről korábban úgy nyilatkoztak, őket csak a 2024-es rendezés érdekli, míg Los Angeles nyitott a sportolók 2028-as vendégül látására is. Legutóbb 1921-ben döntöttek egyszerre két olimpia házigazdájáról, akkor az 1924-es játékokat éppen Párizsnak, míg az 1928-astAmszterdamnak ítélték oda. A NOB 130. kongresszusát szeptember 13. és 17. között rendezik Limában.

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) figyelmeztetésben részesítette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a sportág doppingfertőzöttsége miatt.

Thomas Bach NOB-elnök arról számolt be a szervezet pénteken tartott végrehajtó bizottsági ülését követően, hogy a súlyemelést ki is zárhatják a 2024-es játékokról, amennyiben az IWF idén decemberig nem dolgoz ki hatékony programot a dopping elleni harcra. A német sportvezető úgy fogalmazott, a súlyemelés "masszív doppingproblémával" küzd. A figyelmeztetés mellett másik fronton is kisebb vereséget szenvedett el a sportág, ugyanis a 2020-as, tokiói játékokra eggyel csökkentették a férfi súlycsoportok számát, így mindkét nemnél hét-hét aranyérmet osztanak majd a japán fővárosban.Az IWF múlt hétfőn tartotta tisztújító kongresszusát Bangkokban, ahol Aján Tamást újabb négy évre megerősítették elnöki tisztségében, amelyet 2000 óta lát el.