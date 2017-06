Wawrinka megállította a világelsőt Párizsban

Pályafutása során másodszor játszhat döntőt a Roland Garroson Stan Wawrinka. A 32 éves svájci visszavágott a skót Andy Murray-nek a tavalyi, párizsi vereségért. Óriási mérkőzést produkáltak, a svájci 4 óra 34 perces csatában nyert 6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1-re az első kiemelt ellen. Wawrinka soha nem vesztett még Grand Slam döntőben, a RG-on 2015-ben ért a csúcsra. Vasárnap Rafa Nadal, vagy Dominic Thiem lesz az ellenfele.

„Őszintén, ha valaki azt mondja pár hete, hogy elődöntős leszek a Roland Garroson, aláírtam volna.

Nem ment jól a játék, de még edzésen sem – vallotta be Andy Murray még szerdán a Nisikori elleni győzelme után, azt azért gyorsan hozzátette, most már szeretne menni tovább. – Ez egy óriási lépés a megfelelő irányba. Bárki tud úgy nyerni, ha jól teniszezik, de sokkal édesebb a győzelem, ha nem a legjobbadat nyújtod, de megtalálod a megoldást. Ráadásul nem lehetsz mindig a topon, de a helyes hozzáállással és taktikával, akkor is nyerhetsz meccseket.

Madrid után rengeteget iskoláztam, unalmas elemeket edzettem, de szükségem volt erre. Most hasonló a szituáció, mint a tavalyi elődöntőnk előtt. Stan egy éve is nagyszerű formában teniszezett én meg szenvedtem a korai fordulókban. Aztán az egyik legjobb salakos meccsemet produkáltam. Megint hasonlóra lesz szükségem, újra ő érkezett ide játszmavesztés nélkül"- elemezte a helyzetét Andy Murray.

Az utóbbi években a skótot sorolták a Big4 tagjai közé, pedig Stan Wawrinka is begyűjtött három Grand Slam-serleget (Murray-nek is ennyi van) és mindketten Davis kupa nyertes csapat tagjai. Persze, Murray azért kétszeres egyéni olimpiai bajnok, világelső és összesen 11 Grand Slam-döntőt játszott, míg Wawrinka háromból nyert hármat és a 3.-nál nem jutott eddig feljebb a ranglistán. Egy biztos, minimális a különbség kettejük között, talán pontosabb úgy meghatározni a halmazokat, hogy van Roger Federer, Rafa Nadal és Novak Djokovic, aztán egy másik csoportban Andy Murray és Stan Wawrinka. Azért valószínűleg nem véletlen, hogy összesítésben a brit tíz mérkőzést nyert a tizenhét találkozójukból.

Pénteken velük indult a férfi elődöntők napja a francia nyílt teniszbajnokságon. Nem megbántva a hölgyeket, de a svájci és a skót csatájának az első játszmája többet ért, nagyobb élmény volt, mint a csütörtöki két női meccs együtt. Wawrinka, ha formában van, egyébként is olyan teniszre képes, amiért érdemes drága jegyet venni, aszalódni a napon. Mindkét oldalról, a pálya bármely részéről tud gyorsítani, olyat ütni fonákkal, tenyeressel egyenesbe, vagy keresztbe, hogy azt jó nézni, lenyűgöző, parádés. A szurkolók élvezik minden pillanatát. Az ellenfelek természetesen ismerik ezt a Wawrinkát és az egyik legjobb szereposztás, amikor Murray teszteli, teszi próbára őt. A világelső az egyik legzseniálisabb védekező, mindig van válasza, vagy, ha úgy jobban tetszik újabb kérdése a pályán. A legkilátástalanabb helyzetből is képes visszajönni, legyen szó labdamenetről, vagy egy egész játszmáról, meccsről.

Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy Stan Wawrinka, ha nem is simán, de nyerhetett volna három szettben. Ehhez képest 3 óra 3 perc elteltével Murray vezetett 7:6, 3:6, 7:5-re. Az első játszmában 5:3 volt a svájcinak és egy szettlabdája a rövidítésben. A harmadikban kétszer jutott brékelőnyhöz, de ez is kevésnek bizonyult a sikerhez. Nem tört meg, játszotta tovább az agresszív, bámulatos teniszét és összesen 87 nyerő ütéssel megnyerte a párbajt.