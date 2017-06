Hengereltek az ugrók Hengelóban

Férfi távolugrásban a dél-afrikai Luvo Manyonga, míg női magasugrásban az orosz Marija Lasickene produkált nagyszerű eredményt a hollandiai Hengelóban rendezett atlétikai versenyen.

A vasárnapi viadalon - a nemzetközi szövetség honlapja szerint - az olimpiai ezüstérmes Manyonga elképesztő sorozatot mutatott be, 8,60, 8,46 és 8,40 métert is ugrott, de a győzelmet 8,62 méterrel szerezte meg. Az afrikai sportoló teljesítményéről mindent elmond, hogy 2009 óta nem volt olyan verseny a világon, melyen egy ugrónak két 8,60-as eredménye is lett volna.

Női magasban az idén egyeduralkodónak számító, világbajnoki címvédő orosz - de semleges színekben induló - Marija Lasickene tulajdonképpen végig önmagával versenyzett, ugyanis közvetlen riválisai már 1,94 méteren kiestek. Az orosz atlétát mindez nem zavarta, sorra vette a magasságokat, s - a világ idei legjobbjának számító - 2,04 méteren is elsőre jutott át. Ezek után a 2,10-es világcsúcs-magasságon három kísérletet tett, de nem járt sikerrel. A 2,04 méteres győztes eredményénél legutóbb a 2012-es londoni olimpia fináléjában ugrottak magasabbat.