A háromszoros világbajnok sakkozó egyelőre nyeretlen

Az esztendő legerősebb versenyén, a stavangeri Altibox Norway Chess 2017 viadalon érik a meglepetés. A hazai pályán játszó háromszoros világbajnok Magnus Carlsen hat forduló után az élen álló amerikai Hikaru Nakamurától és az örmény Levon Aronjantól másfél ponttal lemaradva nyeretlen, de nem veretlen. Aronjan a negyedik játéknapon áldozatokkal fűszerezett remek partiban megadásra kényszerítette a norvég világelsőt. Minszkben, a 11 fordulós svájci rendszerű Európa-bajnokságon a rajtlistán ötödik orosz Makszim Matlakov győzött. Erdős Viktor kiharcolta a Világkupán való részvételi jogot biztosító helyezést. A kontinensbajnokság szomorú szenzációja, hogy Lékó Péter 90. lett a 397 fős mezőnyben.

Az ötödik stavangeri szuperversenyt a címvédőként játszó Magnus Carlsen a villámversenyen aratott fölényes, kétpontos győzelemmel kezdte, így rajtszámot választhatott, a 3-as számra esett a választása, a riválisok helyezésük sorrendjében kapták a számokat. A világranglista első tizenkét helyezettjéből tízen kezdték meg a viadalt. A világelső Carlsen mellett a bakui aranyérmes amerikai válogatott nagy triója, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura és Wesley So, a háromszoros örmény olimpiai bajnok örmény Levon Aronjan, közel három évtizede a sportág két meghatározó egyénisége, a két exvilágbajnok, az orosz Vlagyimir Kramnyik és az indiai Viswanathan Anand, a tavalyi világbajnoki döntős orosz Szergej Karjakin, a francia Maxime Vachier-Lagrave és a holland Anish Giri csatározását érthetően óriási érdeklődés kíséri.

A kiegyenlített erők küzdelmében az első két játéknapon csak egy-egy győzelem született, Nakamura nyert Giri ellen, az ősi riválisok csatájában Kramnyik megadásra kényszerítette Anandot. A harmadik fordulóban öt döntetlent regisztrálhattunk, a pihenőnap után felforrósodott a levegő, három partiban is a világossal játszók voltak eredményesek. A tavalyi tornához hasonlóan Carlsennel szemben komoly mínuszban levő Aronjan parádés partiban legyőzte a világbajnokot. Az örmény sakkozó először minőségáldozattal a hadszíntértől messzire „üldözte" Magnus vezérét, majd csattant a sötét királyállást meggyengítő tisztáldozat. Carlsen nagy időzavarba is került, háromszoros világbajnokként először szenvedett vereséget. A generációs párbajban Anand vesztett Giri ellen, Nakamura meggyőző játékkal győzte le Vachier-Lagravet. ellen. A kéttáblás amerikai-orosz párharc 1-1-el ért véget, Caruana többször is nyerést hagyott ki Kramnyikkal szemben. A sakkozás Houdinije, Karjakin pattkombinációval remizte ki oly reménytelen állását So ellenében.

Az ötödik fordulóban békésebb mederben folytak a partik, öt döntetlent könyvelhettünk el. A hatodik körben Aronjan és Anand győzelméről szólhattak a híradások. Az örmény sakkozó Vlagyimir Kramnyikot egy ritka változattal lepte meg. Joggal gondolhattuk, hogy az exvilágbajnok kedvenc varijáról mindent tud, de még a legnagyobbak is kifoghatnak gyenge napot, ez történt Kramnyikkal, három rosszat lépett, reménytelen állásba került, Levon Aronjan második nagy skalpját gyűjtötte be, és Karjakinnal remiző Nakamurát beérve holtversenyben az élen áll. Külön öröm számára, hogy a virtuális világranglistán ismét a szuperelitben, a + 2800 Élő-pontosok klubjában. A torna doyenje, a 47 esztendős Vishy Anand sötéttel nyert Fabiano Caruana ellen. Az amerikai nagymester érezte a bajt, mert rossz szokásához híven időzavarba került, míg az exvilágbajnok könnyedén játszott, és gyenge rajt után javított helyzetén. Nagyon közel állt a sikerhez Anish Giri, a kritikus állásban bástyával lépett, vezérlépéssel megoldhatatlan feladat elé állíthatta volna Wesley So-t. A tornán Nakamura, Aronjan, Karjakin és So még veretlen, Karjakin, So és Carlsen nyeretlen!

A verseny állása:

1-2. Hikaru Nakamura (amerikai, 2785) és Levon Aronjan (örmény, 2793) 4, 3-6. Szergej Karjakin (orosz, 2781), Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2808), Wesley So (maerikai, 2812) és Anish Giri (holland, 2771) 3, 9-12. Magnus Carlsen (norvég, 2832), Fabiano Caruana (amerikai, 2808), Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2796) és Viswanathan Anand (indiai, 2786) 2,5 pont.

Aronjan,L (2793) - Carlsen,M (2832)

Félszláv védelem [D45]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 e6 5.e3 a6 6.b3 Fb4 7.Fd2 Hbd7 8.Fd3 0-0 9.0-0 Ve7 10.Fc2 Bd8

Az örmény nagymester 10...e5-re a tisztáldozatot tervezhette 11.Hxd5 cxd5 12.Fxb4 Vxb4 13.dxe5 dxc4 (13...He8 14.cxd5) 14.exf6 Hxf6 15.bxc4 Vxc4 16.Fb3 Vb4 17.Bc1 folytatásban.

11.a3! Fxa3

A világbajnok fejét csóválva, nem kis hitetlenkedéssel nézte az állást, a kihívást elfogadta, megbánta.

12.Bxa3! Vxa3 13.c5

A minőségáldozatnak köszönhetően a vezér játékon kívül került.

13...b6 14.b4

Számításba jött a 14.Hb1 Va2 (14...Vb2? 15.Fc3 Va2 16.Be1 He4 17.Fxe4 dxe4 18.Hg5 h6 19.Hxe4 döntő fölénnyel.) 15.Vc1 bxc5 16.Hc3 Va5 17.Hxd5 Vb5 18.Hc7 Vb7 19.Hxa8 Vxa8 20.Fa5 folytatás világos kezdeményezésével.

14...He4 15.Hxe4 dxe4 16.Fxe4 Bb8?!

17.Fxh7+!

Levon Aronjan nem tudott ellenállni a kísértésnek. 17.Vc2 f5 18.Fxc6 bxc5 19.dxc5 a5 20.Hd4 axb4 21.Hxe6 Fa6 22.Hxd8 Bxd8 23.Fd5+ Kh8 24.Bd1 is nagyon csábító volt.

17...Kxh7 18.Hg5+ Kg8

Nem volt jobb. 18...Kg6-ra 19.Vg4 f5 20.Vg3 f4 (20...Be8 21.d5 exd5 22.He4+ Kf7 23.Hd6+ Kf8 24.Hxe8 Kxe8 25.Vg6+) 21.Vxf4 Bf8 22.Vh4 bxc5 23.Hxe6 következett volna.

19.Vh5 Hf6 20.Vxf7+ Kh8 21.Vc7 Fd7 22.Hf7+ Kh7 23.Hxd8 Bc8

24.Vxb6 Hd5 25.Va7

Pontosabb volt 25.Vb7 lépés.

25...Bxd8 26.e4 Vd3?!

Magnus Carlsen a 26...Hf6 27.Fg5 Vxb4 28.e5 Kg6 29.h4 Vxd4 30.exf6 gxf6 31.Vb6 Fc8 32.Fe3 változatban több reményt táplálhatott volna.

27.exd5 Vxd2 28.Vc7 Vg5 29.dxc6

Figyelmet érdemelt a 29.d6 Vf6 30.h3 Vg5 31.Bd1 Vh5 32.Ba1 Vg5 33.Be1 Vd2 34.Be4 folytatás.

29...Fc8 30.h3 Vd5 31.Bd1

31...e5?

Időzavaros hiba 31...Bf8 32.f3 Kg8 helyett.

32.Bd3! exd4

33.Ve7! Ff5?

Menthetetlen állásban azonnal vesztett.

34.Bg3 Fg6 35.Vh4+ és sötét feladta

Minszkben 38 ország 397 sakkozója játszott a 18. Európa-bajnokságon. Hazánkat heten képviselték, Lékó Péter nyolcadik volt a rajtlistán, amelyet a cseh David Navara vezetett. A 11 fordulós svájci rendszerű viadalról huszonketten juthattak tovább a szeptemberi, Tbilisziben megrendezésre kerülő Világkupára. A 128 résztvevős, kieséses rendszerű torna első két helyezettje világbajnokjelölt lesz.

A svájci rendszerre jellemzően a párosítás nagy szerepet játszott, ki könnyebb, ki nehezebb ágon harcolta végig az Eb-t. Játszottak olyan nagymesterek is, akiknek a Tbiliszibe szóló repülőjegy a zsebükben volt, a koszovói Gjakovóban már kivívták a részvételi jogot.

A kontinensbajnokságon sorozatban negyedszer orosz győzelem született. A rajtlistán ötödik Makszim Matlakov holtversenyben végzett a grúz Baadur Dzsobavával és az orosz Vlagyimir Fedoszejevvel, de Bucholz-pontszáma riválisainál kedvezőbb volt. Matlakov megőrizte veretlenségét, kisiklás nélkül lépegetett előre. Dzsobava pályafutását eredeti stílusa miatt nagy kilengések jellemzik. Pocsékul rajtolt, 3-ból 1 ponttal, de hetes nyerőszériával végül a dobogóra ért, tavalyi bronzérme után második lett. Könnyítette helyzetét, hogy a tavalyi kontinensbajnokságról már biztosította részvételét a Világkupán. Újabb szép sikert könyvelhetett el a 21 esztendős orosz Vlagyimir Fedoszejev, jó kezdést követően (4-ből 3,5 pont), kettőt vesztett, de ötös nyerőszériával bronzérmesként zárt. Nem kevesebb, mint tizenegy sakkozó ért el 8 pontot, többen a hajrában törtek előre, jól bírták a nyerési kényszert.

A matematika is főszerephez jutott a hajrában. Erdős Viktor befejező játszmájában remizett az orosz Daniil Dubovval, s nagy izgalommal várta a riválisok eredményeit. Sok volt az eldőlt játszma, nagy volt a számolgatás. A 71. helyre rangsorolt nagymesterünk végül 26. lett, de előtte öt olyan sakkozó is végzett, akik a tavalyi Eb-ről már biztosították a Vk-n való szereplés jogát, így a 21. továbbjutó helynek örülhetett. Veretlen maradt, erejét jól osztotta be, jól taktikázott a remikkel is. A 2693-as performance-pontszám, a + 12,3 Élő-pont jól tükrözi remek teljesítményét.

Berkes Ferenc győzelemmel zárta szereplését, Erdőshöz hasonlóan 7,5 pontot szerzett, de gyengébb Bucholz-pontszáma miatt nem juthatott tovább. A legnehezebb párosítást Prohászka Péter kapta, a hajrára elfáradt a viaskodásokban, az utolsó öt partijából egyet sem tudott megnyerni. Közel 12 Élő-pontot nyert.

Az Eb legnagyobb meglepetését Lékó Péter helyezése jelenti. A második fordulóban kihagyott nyerőesély után egyre bizonytalanabb lett, sorban jöttek gyengébb ellenfelekkel szemben a döntetlenek, csak három játszmát tudott nyerni. Pályafutása során oly sok szuperversenyt játszott, svájci rendszerű viadalon kevésbé hatásos az ő túlzottan objektív sakkja.

Csalódást okozott legfiatalabb nagymesterünk, Gledura Benjámin is. Az Eb előtt a francia csb-n játszott, hiányzott játékából a frissesség, elnézéseiért súlyos árat kellett fizetnie. A 2476-os performance-pontszám, az eltékozolt 18 Élő-pont tükrözi gyenge játékát.

A hajrában Bánusz Tamás három játszmát is vesztett, Ruck Róbert a tornán négyszer is megadásra kényszerült. Nagymestereink az Eb-n 13 partit vesztettek, 25 játszmát nyertek.

A kiegyenlített erőviszonyokra jellemző, hogy nagy esélyesnek tartott orosz Dmitrij Andrejkin (2723) és Dmitrij Jakovenko (2718) csak 7-7 pontot szerzett. Az ukrán exvilágbajnok Ruszlan Ponomarjov 7,5 pontja kevés volt a továbblépéshez. A Világkupán tizennyolcan súlyozott Élő-pontjuk alapján kapnak meghívást a 2016.február és 2017. január közötti listákról. Remélhetjük, hogy Rapport Richárd bekerül ebbe a körbe 2729,5 átlagával.

A 18. Európa-bajnokság végeredménye:

1.Makszim Matlakov (orosz, 2714) 8,5, 2. Baadur Dzsobava (grúz, 2713) 8,5, 3. Vlagyimir Fedoszejev (orosz, 2690) 8,5, 4-14. Daniel Fridman (német, 2605), Ivan Cseparinov (ECU, 2688), Alekszandr Motiljev (oroszm 2665), Jan-Krzysztof Duda (kengyel, 2693), David Navara (csehm 2739), David Howell (angol, 2684), Martyin Kravcsiv (ukrán, 2653), Alekszander Arescsenko (ukrán, 2677), Matthias Blübaum (német, 2632), Borisz Gracsev (orosz, 2658) és Vitaly Kunin (német, 2551) 8 pont

26. Erdős Viktor 7,5 (2614, 2693, + 12,3)

37. Berkes Ferenc 7,5 (2654, 2673, 3,5)

74. Prohászka Péter 6,5 (2596, 2666, + 11,7)

90. Lékó Péter 6,5 (2703, 2607, - 13,5)

146. Gledura Benjámin 6 (2602, 2476, - 18,2)

183. Bánusz Tamás 5,5 (2616, 2489, - 18,4)

128. Ruck Róbert 5 (2557, 2389, - 22,8)