Azerbajdzsánban, a gabalai Világkupán 50 méter Puska 3 Testhelyzet számban Péni István 458,4 körrel a döntőben győzött megelőzve a kínai Hui Zicheng-et (457,4) és a harmadik helyezett lengyel Tomasz Bartnikot (444,4).

Péni István az alapversenyben is kimagasló, 1182 körös eredményt teljesített, ezzel az elsővel azonos eredménnyel a második helyen kvalifikálta magát a döntőbe.

„Az alaperedményemmel, az 1182 körrel nagyon elégedett vagyok. Az elején még fújt a szél, de mindhárom testhelyzetből kihoztam a maximumot. Az alap után már éreztem, hogy képes lehetek a döntőben is egy nagy eredményre" – nyilatkozta a döntő után a világkupa-győztes Péni István.