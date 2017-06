Történelmi magyar arany a darts-Eb-n

Az Ihász Veronika, Horváth Klaudia női páros első lett az olaszországi darts Európa-bajnokságon.

A kettős az előző kontinensbajnokságon is győzött, így újabb sikerével sporttörténelmi tettet hajtott végre, az Eb-k történetében ugyanis női párosban ez az első címvédés.

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szerdai tájékoztatása szerint a magyar duó a verseny elején vigaszágra került, de onnantól nem hibázott, és a fináléban a spanyolok ellen győzött 3-0, 3-2-re.

Az EDU soft darts Európa-bajnokságot Caorléban rendezték. A sportág Magyarországon is egyre népszerűbb, amit többek között az is jelez, hogy jövőre Budapest ad otthont a steel Eb-nek.