A férfi párbajtőrcsapat legyőzte az olimpiai bajnok franciákat

Ötödikként fejezte be szereplését a magyar férfi párbajtőrcsapat a grúziai vívó Európa-bajnokságon, Tbilisziben.

A Rédli András, Bányai Zsombor, Siklósi Gergely, Somfai Péter alkotta válogatott a dánok elleni győzelmet és az ukránoktól elszenvedett negyeddöntős vereséget követően jó vívással legyőzte az olaszokat, majd a franciákat is. Előbbieknél hét találattal bizonyult jobbnak úgy, hogy már 35-22-re is vezetett, a franciákat pedig úgy verte, hogy szinte végig nála volt az előny, végül mégis ráadástus döntött. A magyar szövetség beszámolója szerint már-már úgy tűnt, sima lesz a mérkőzés, de a végére alaposan belehúztak a franciák - a nyolctusos magyar előny az utolsó asszóra kettőre apadt -, majd Rédli András bejező csörtéjében egyenlítettek is (25-25). Csakhogy a hosszabbításban, öt másodperccel a vége előtt talált a magyar párbajtőröző.

A tavalyi olimpián a franciák válogatottja volt az arany-, az olaszoké az ezüst-, a magyaroké pedig a bronzérmes, most azonban mindhárom csapat kikapott a negyeddöntőben. Az olaszok összeállítása nem változott, a franciáké háromnegyed részben ugyanaz maradt, a magyaroknál viszont két alapember - a 42 éves Imre Géza és a 40 esztendős Boczkó Gábor - helyére Bányai Zsombor és Siklósi Gergely került. Boczkó - a magyar szövetség pr és marketing igazgatója - az Eb-re már csapatvezetőként utazott.

Eredmények (az Eb honlapjáról):

Férfi párbajtőr, csapat:

Nyolcaddöntő:

Magyarország-Dánia 45-36

Negyeddöntő:

Ukrajna-Magyarország 45-39

Az 5-8. helyért:

Magyarország-Olaszország 45-38

Az 5. helyért:

Magyarország-Franciaország 26-25