Szenzációs örmény siker Stavangerben

A Stavangerben megrendezett Altibox Norway Chess 2017 szuperverseny a háromszoros örmény olimpiai bajnok Levon Aronjan szenzációs sikerével fejeződött be, veretlenül, egypontos előnnyel végzett az élen. A világranglista első tizenkét helyezettjéből tízen csatáztak a norvég kisvárosban, a regnáló világbajnok Magnus Carlsen újabb presztízsveszteséget szenvedett el, a győztestől 2 ponttal elmaradva lett holtversenyben hetedik. A sakkvilág legjobbjaival kezdődik a Grand Chess Tour öt versenyből álló sorozata, Hanti-Manszijszkban foghíjas mezőnyökkel a XI. férfi és a VI. női csapat-világbajnokság.

A 34 esztendős Levon Aronjan sikerekben gazdag pályafutásának egyik legértékesebb elsőségét szerezte meg, az esztendő legerősebb tornáján diadalmaskodott. Esélyeit tökéletesen használta ki, remek megnyitáselméleti felkészültsége jó játékkal párosult. A viadalt három döntetlennel kezdte, majd a negyedik fordulóban a háromszoros világbajnokra, Magnus Carlsenre mért vereséget, a hatodikban az orosz exvilágbajnokot, Vlagyimir Kramnyikot kényszerítette megadásra, a hetedikben sötéttel a tavalyi világbajnoki döntős orosz Szergej Karjakint sötéttel győzte le. Aronjan három év után ismét a + 2800 Élő-pontos elit tagja lett, a 70 ezer eurós első díj mellett 15,5 Élő-pontot nyert, a virtuális világranglistán a negyedik 2808,5 ponttal.

Az amerikai Hikaru Nakamura nyolc fordulón keresztül őrizte veretlenségét, egyedül csak ő veszélyeztethette Aronjan elsőségét. Az amerikai szuperrangadón Fabiano Caruna a szicíliai védelem bonyodalmaira jobban felkészült, házielemzéssel rukkolt ki. Nakamura a feltálalt újítással nem tudott megbirkózni, nem látta a kiegyenlítéshez vezető lehetőségeket. Caruana első győzelmét érte el, Nakamura a második helyet és 65 ezer eurós díjat osztotta Kramnyikkal.

Az orosz exvilágbajnok a tornán harcos sakkot játszott, öt partija is döntéssel végződött, két vereségét három nyeréssel ellensúlyozta, a világranglista második helyére lépett előre. A dobogós helyezésről álmodozó, a vártnál jobban játszó holland Anish Giri ellen 20 lépéses villámgyőzelmet aratott, aki a két aranyérmes amerikai olimpikonnal együtt ötven százalékon zárt. Wesley So lett a remikirály, mind a kilenc partija döntetlennel ért véget.

New York-i címvédése után Magnus Carlsen harmadik versenyét játszotta. Wijk aan Zee-ben So mögött lett második, Baden-Badenben Aronjan másfél ponttal előzte meg, hazai pályán még nagyobb presztízsveszteséget kellett elszenvednie, mínuszban végzett, a hetedik helyet osztotta. Egyetlen győzelmét világbajnoki döntős ellenfele, Karjakinnal szemben érte el, ehhez az orosz sakkozó hathatós segítséget nyújtott, már az időkontroll után, 26 perces gondolkodást követően húzott vesztőt. Carlsen játékában nem érezzük az erőt, nem látjuk a középjátékokban az oly sokszor megcsodált jó megoldásokat, megnyitáselméleti felkészültsége soha nem tartozott az erősségei közé, mostani repertoárjából végképp hiányoztak az ígéretes ötletek. Carlsennek bőven van ideje, hogy a jövő évi világbajnoki döntőig visszanyerje formáját, a sok-sok kötelezettség, szervezett program mellett a sakkra is elegendő időt fordítson.

A viadal doyenje, a 47 éves indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand gyengébb rajtját követően zárkózott fel. A francia Maxime Vachier-Lagrave két veresége után Kramnyik legyőzésével került el az utolsó helyről, amelyen a nyeretlen Karjakin végzett. A korábbi kétszeres stavangeri tornagyőztes állandó időzavarokkal küszködött.

Az Altibox Norway Chess 2017 szuperverseny végeredménye:

1.Levon Aronjan (örmény, 2793, + 15,5) 6

2-3. Hikaru Nakamura (amerikai, 2785, + 6,7) és Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2808, + 3,5) 5

4-6. Fabiano Caruana (amerikai, 2808, - 1,5), Wesley So (amerikai, 2812, - 2,2) és Anish Giri (holland, 2771, + 3,5) 4,5

7-9. Maxme Vachier-Lagrave (francia, 2796, - 4,7, Viswanathan Anand (indiai, 2786, - 3,5) és Magnus Carlsen (norvég, 2832, - 9,7) 4

10. Szergej Karjakin (orosz, 2781, - 7,6) 3,5 pont.