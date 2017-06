Visszalépett a világelső a birminghami tenisztornától

A világelső Angelique Kerber visszalépett a jövő heti birminghami füves pályás tenisztornától.

A német játékos a május eleji madridi tornán szenvedett combhajlítóizom-sérülést, amiből még mindig nem épült fel teljesen - részben ennek is köszönhető, hogy a múlt hétvégén véget ért francia nyílt teniszbajnokságon már az első fordulóban búcsúzott.

A párizsi Grand Slam-torna után már jobban voltam, azonban szombat este megint elkezdett fájni a lábam" - mondta Kerber, akinek az egy héttel később kezdődő, eastbourne-i tornán is kérdésessé vált a részvétele.

A 29 éves teniszező tavaly két Grand Slam-tornát (Australian Open, US Open) is meg tudott nyerni, míg Wimbledonban döntőt játszott. Ezzel szemben idén nem megy neki a játék: mindössze egy kisebb versenyen jutott fináléba, s azt is elveszítette.