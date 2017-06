Szingapúrba hívták a mosolygós Póta Georginát

A Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina korszak után Póta Georgina a legjobb magyar asztaliteniszező, aki Európa-bajnokságot és World Tour-versenyt is nyert már. Pótával a düsseldorfi világbajnokságon történtekről, az új szövetségi kapitányról és a mozgalmasnak ígérkező nyaráról beszélgettünk.

Női párosban a svéd Matilda Ekholm oldalán első kiemelt volt a világbajnokságon, az első fordulóban mégis kiestetek. Mi volt a gond?

Nem akarom a sorsolásra fogni, de pechesek voltunk, mert olyanokat is kaphattunk volna, akik – csúnyán mondva – meg sem tudják fogni az ütőt. E helyett Bilenkóékkal [Bilenko, Pavlovics ukrán, fehérorosz duó] játszottunk, akiket az elmúlt években mindketten megvertünk, de a páros teljesen más.

Sajnos, itthon nem tudunk felkészülni az ilyen típusú ellenfelekre, Matilda nagy falsokat pörgetett, én is máshogy pörgettem, többet ütöttem, nem nagyon éreztük, hogy mit kapunk vissza.Az első meccs amúgy is mindig izgulósabb, rajtunk volt a teher, hozzáteszem, a kiemelés nem volt reális.A kínaiak jobbak nálunk, de ők mindig cserélgetik a párjaikat. A célom a legjobb nyolcba kerülés volt, ha jobb a sorsolásunk, talán érmet is nyerhettünk volna.

Befolyásolta ez a kiesés az egyéni játékát?

Nem, Ni Xia Lian egy külön történet [Póta az 53 éves, luxemburgi színekben induló kínai pingpongostól kapott ki a vb második körében]. Vele csaknem tízszer játszottam eddig, és egyszer sikerült nyernem, akkor is a sírból hoztam vissza a meccset.

Tollszáras, balkezes, forgatja a labdát, belebegteti, egyszerűen szétszedi a játékomat. Felkészülni sem tudok rá, mert Magyarországon nincs szemcsés, tollszárú, balkezes játékos.Belőle csak egy van a világon.

Februárban új szövetségi kapitány foglalkozik önökkel, Bátorfi Zoltán. A korábbi edzőjével, Téglás Péterrel jó viszonyban volt. Jelentett valamit ez a változás?

Nem, a világbajnoki szereplés kizárólag az én hibám volt. Zoli mindent megtesz a lányokért, edzőpartnereket szervez, mindent maximálisan megcsinál. A szlovén nyílt nemzetközi bajnokságon második lettem, abban is óriási érdemei vannak. Örülök, hogy ő lett az edzőm, mert nagyon jól tudunk együtt dolgozni.

Mivel telnek most a mindennapjai?

A vb után a szingapúri ligában fogok játszani, nagyon örülök, hogy ide beválogattak, ez egy nagyon jó lehetőség,csak az elit mezőnyt hívták meg, három fiút és három lányt.Mozgalmas heteim lesznek, most szombaton kimegyek Szingapúrba, aztán hazajövök négy napra, majd az egyik barátnőmnek lesz az esküvője Düsseldorfban, onnan utazok ismét Szingapúrba, majd megint haza, majd megint vissza.