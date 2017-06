A FINA igazgatója nem reagált Hosszú Katinka nyílt levelére

Nem reagált Cornel Marculescu, a FINA igazgatója Hosszú Katinka reggeli nyílt levelére. A nemzetközi úszószövetség közleményében azt írják, hogy lezárult a FINA Bureau elektronikus körszavazása, aminek értelmében megemelik az úszó Világkupa-sorozat egyéni összetettbeli győzteseinek pénzdíját, azaz az ún. cluster-győzteseknek járó 3x50 ezer dollár mellett az eddigi 100 ezer dollár helyett 150 ezret kap mind a férfi, mind a női nyertes. Cornel Marculescu azt is írta, hogy reméli, a három hét múlva kezdődő budapesti FINA-világbajnokság hangulatán nem rontanak az elmúlt időszak eseményei.

A FINA-vezérkar döntésével kapcsolatban a budapesti után következő, 2019-es vb helyszínén, a koreai Gwanjuban tartózkodó Cornel Marculescu ügyvezető igazgató azt mondta:

A különböző szabálymódosításokkal a sorozat jobb eladhatósága, izgalmasabbá tétele volt a FINA célja, amelyet megelőzően a szakemberek konzultáltak a sportág több képviselőjével, így sportolókkal is." Az nem derül ki a Marculescu szavait ismertető közleményből, hogy kik voltak ezek a sportolók (nyilvánvalóan Hosszú Katinka nem volt köztük). A közlemény így folytatódik: "a döntés napvilágra kerülését követően ugyanakkor Gyárfás Tamás FINA-alelnök javasolta, legalább az anyagi elismerés terén ne érje hátrány azt, aki valóban kiemelkedően teljesít, a tovább emelt fődíj pedig még több sztárt aktivizálhat, ezért a Bureau elfogadta ezt a módosítást."

Cornel Marculescu ugyanakkor nem kívánta kommentálni Hosszú Katinka nyílt levelét.

Hosszú Katinka írásban támad: nyílt levelet írt a világ úszóinak A világ úszóinak címzett terjedelmes, nyílt levélben támadta meg Hosszú Katinka a FINA-t, azaz a Nemzetközi Úszó Szövetséget. A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónő szerint a szervezet döntéshozói nem hajlandóak az úszókat tárgyalópartnernek tekinteni, miközben a szövetségben káosz uralkodik. A levél megírására azután került sor, hogy a FINA egészen speciális szabályokat hozott a sportág egyik legfontosabb versenysorozatával, a Világkupával kapcsolatban.

„Mi a lehető legjobb kapcsolatra törekszünk a magyarokkal, hiszen alig több mint három hét múlva Budapesten kezdődik a legfontosabb eseményünk, a FINA-világbajnokság. Magyarország hatalmas erőfeszítéseket tett, miután átvállalta a 2017. évi rendezést, többször is kinyilvánítottuk, nem lehetünk elég hálásak Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, a kormányzatnak, a magyar sportbarátoknak, hogy igyekeznek megszervezni minden idők legjobb FINA-világbajnokságát. Az előkészületeket nyomon követve egyértelmű, hogy a legjobb úton haladnak e tekintetben, azaz tényleg felejthetetlen eseménynek lehetünk szemtanúi, amiből hosszútávon profitálhat mind az ország, mind a magyar úszósport." - írta Marculescu.

"Mi úgy készülünk, hogy jó hangulatban fogadnak bennünket, mint ahogy mi is barátainkként tekintünk a magyarokra – ezt egyébként a miniszterelnök úr is többször hangsúlyozta, hogy a FINA és Magyarország viszonya immár nem a partnerségen, hanem a barátságon alakul. Ennek megfelelően mi is a legjobb szándékkal viseltetünk a legtöbb magyar kezdeményezés iránt, ha úgy látjuk, hogy azok még tovább javíthatnak a kapcsolatokon. Itt utalhatok még egyszer Gyárfás Tamásnak a Világkupa ügyében tett kezdeményezésére, illetve arra, hogy a korábban jelzett szándék fenntartása és a kormányzati támogatás esetén a 2024. évi rövidpályás világbajnokságra benyújtandó pályázatot érdemben bíráljuk el."